Nấu táo với thứ này tạo thành "thần dược giảm mỡ tự nhiên": Vừa hết hôi miệng vừa quét bỏ mỡ bụng

Hôm nay trời âm u, sáng sớm, dì Vương (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã buộc tạp dề thật chặt. Tiếng thái rau vang vọng khắp bếp. Vừa chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, dì vừa cau mày lẩm bẩm: "Mấy hôm nay miệng hôi quá, soi gương thấy cằm và bụng to ra rồi". Ăn xong, dì cố tình không uống trà thường ngày mà lấy ra một quả táo đỏ, vài lát táo gai và vỏ quýt khô, cho vào nồi, ninh nhỏ lửa.

Chẳng mấy chốc, căn bếp tràn ngập hương thơm trái cây, hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của thuốc bắc, khiến ai nấy đều phát thèm. Nhấp một ngụm nước uống chua ngọt sảng khoái, dì Vương CHU môi: "Ngon quá! Ngon hơn bất kỳ loại trà giảm mỡ nào". Tối hôm đó, mọi người trong nhà đều nhận thấy hơi thở của dì Vương đã nhẹ hơn, cái bụng đầy hơi trước đó cũng nhỏ đi đáng kể. Dì không khỏi thốt lên: Nấu táo với thứ này đúng là "thần dược giảm mỡ" tự nhiên, ngay cả hơi thở có mùi và mỡ bụng cũng bắt đầu "biến mất".

Nhưng khoa học đằng sau điều này là gì? Liệu một tách trà trái cây có thực sự giúp bạn giảm mỡ và loại bỏ mỡ thừa không? Uống đúng cách có thể mang lại những lợi ích sức khỏe thực sự nào?

Nấu táo đỏ, táo gai và vỏ quýt cùng nhau có thực sự loại bỏ chất béo không?

Nhiều người tin rằng những lời quảng cáo "giảm mỡ" chỉ là chiêu trò trên mạng. Thực tế, nhiều thành phần trong táo thực sự giúp chuyển hóa chất béo, cải thiện hơi thở, giảm mỡ và tình trạng nhờn ẩm. Táo rất giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan trong nước giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng cảm giác no và giúp giảm hấp thụ chất béo. 100g táo chứa khoảng 1,5-2g pectin, khiến chúng trở thành một trong những loại trái cây có hàm lượng pectin cao nhất. Hơn nữa, polyphenol và chất chống oxy hóa trong táo có thể giúp hạ lipid máu và giảm hôi miệng.

Các flavonoid và axit hữu cơ trong táo gai, đặc biệt là axit ursolic và axit tannic, đã được chứng minh có tác dụng thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo và hỗ trợ tiêu hóa. Một nghiên cứu dịch tễ học của Trường Y Harvard chỉ ra rằng, thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm phức hợp chứa polyphenol và axit trái cây có thể làm giảm 13-18% lipid máu sau ăn. Vỏ quýt, được cả y học cổ truyền Trung Quốc và y học hiện đại công nhận là một sản phẩm tự nhiên có tác dụng điều khí, bổ tỳ, trừ thấp, giảm mỡ, cải thiện nhu động ruột và giảm tình trạng ứ đọng thức ăn trong ruột, giúp thức ăn nhiều dầu mỡ di chuyển nhanh hơn và giảm mỡ bụng.

Tại sao phương pháp nấu ăn này lại giúp hơi thở thơm mát? Polyphenol tự nhiên trong táo liên kết với các khí gây mùi trong miệng, trong khi hương thơm độc đáo của táo gai và vỏ quýt hoạt động như một chất thanh lọc. Dữ liệu theo dõi lâm sàng từ Khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh cho thấy, sau 2 tuần uống nước táo đỏ, táo gai và vỏ quýt hàng ngày, 88% người tham gia đã cải thiện đáng kể tình trạng hôi miệng và giảm 27% tình trạng đầy hơi.

Cơ thể bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu áp dụng chế độ ăn có bổ sung nước táo đỏ kết hợp táo gai, vỏ quýt?

Nhiều người đã phản hồi rằng sau khi uống loại trà trái cây hỗn hợp này trong 1-2 tuần, không chỉ hơi thở thơm tho hơn mà vòng bụng "bự" thường thấy cũng giảm đi. Tại sao những thay đổi tích cực này lại xảy ra?

Đầu tiên, hiệu ứng "làm sạch hơi thở" rõ rệt hơn. Nấu táo với vỏ táo gai và vỏ quýt giải phóng một lượng lớn polyphenol hoạt tính và các hợp chất thơm dễ bay hơi. Chúng không chỉ bao phủ và hấp thụ các phân tử mùi hôi miệng mà còn trung hòa các sulfide dễ bay hơi trong miệng. Dữ liệu từ Bệnh viện Union cho thấy, những người uống trà trái cây kết hợp từ 5 lần trở lên mỗi tuần, "chỉ số hơi thở" của họ giảm 32%, cho thấy sự cải thiện đáng kể về nhận thức chủ quan.

Thứ hai, nó giúp giảm mỡ bụng dần dần. Chất xơ trong táo thúc đẩy nhu động ruột và làm giảm sự tái hấp thu chất béo trong ruột. Axit trái cây trong táo gai giúp đẩy nhanh quá trình phân hủy chất béo, trong khi vỏ quýt kích thích tiết mật và đẩy nhanh quá trình nhũ hóa dầu. 3 thành phần này bổ sung cho nhau, tạo nên "bộ 3 giảm mỡ" tự nhiên. Một nghiên cứu lâm sàng trên 200 người trung niên và cao tuổi cho thấy, những người thường xuyên uống nước táo, táo gai và vỏ quýt trong một tháng đã giảm trung bình 1,8cm vòng eo và giảm khoảng 1,9kg cân nặng.

Thứ ba, nó cải thiện đáng kể cảm giác khó chịu trong dạ dày và ruột. Những người gặp khó khăn với đồ ăn nhiều dầu mỡ thường bị đầy hơi và khó chịu. Loại trà trái cây này dịu nhẹ và không gây kích ứng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Một khảo sát của Đại học Y Nam Kinh cho thấy, uống trà này hàng ngày trong 3 tuần giúp giảm đầy hơi 23% và cải thiện nhu động ruột 19%.

Phương pháp uống thông minh + kết hợp lành mạnh sẽ giúp bạn giảm mỡ và giảm nhờn dễ dàng

Tất nhiên, trà trái cây rất tốt, nhưng cũng cần có phương pháp khoa học để đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa công sức. Các chuyên gia uy tín khuyên dùng:

Đầu tiên, điều quan trọng là phải tiêu thụ đúng liều lượng mỗi ngày. Bạn nên cho nửa quả táo, một nắm táo gai và hai hoặc ba lát vỏ quýt khô vào 500ml nước, đun sôi rồi ninh nhỏ lửa trong 15 phút. Tốt nhất nên uống khi còn ấm, không nên uống lúc bụng đói.

Thứ hai, không nên cho quá nhiều đường, để tránh làm mất cân bằng lượng calo dư thừa với "thành phần giảm cân" trong thức uống. Bạn có thể thêm hoặc bớt táo gai hoặc táo tùy theo khẩu vị, dùng kỷ tử và táo đỏ để tăng hương vị, tránh cho thêm đường.

Thứ ba, việc kết hợp tập thể dục với chế độ ăn uống lành mạnh có thể tăng cường đáng kể hiệu quả của trà trái cây. Ví dụ, hãy đi bộ 30 phút sau bữa ăn, hoặc thay thế đồ uống nhiều đường và chất béo bằng nước lọc hoặc trà trái cây. Một chế độ ăn uống cân bằng với các loại thực phẩm thiết yếu và rau củ có thể giúp giảm mỡ và bảo vệ dạ dày.

Nếu bạn mắc các bệnh về đường tiêu hóa, tiểu đường hoặc các nhóm bệnh đặc biệt khác, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi quyết định phương pháp uống cụ thể.

