Ai cũng muốn duy trì làn da tươi trẻ, rạng rỡ, nhưng bí quyết không phải lúc nào cũng nằm ở những loại kem dưỡng hay serum đắt tiền. Theo Tiến sĩ Janine Bowring (một chuyên gia nổi tiếng về chống lão hóa và chăm sóc sức khỏe tại Mỹ), chìa khóa để trông trẻ hơn thường nằm ở những thói quen đơn giản, được khoa học chứng minh, giúp chăm sóc sức khỏe làn da từ trong ra ngoài. Dưới đây là 7 mẹo mà bà chia sẻ có thể giúp bạn trẻ lại một cách tự nhiên.

1. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời an toàn

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, một số loại ánh nắng mặt trời thực sự có thể mang lại lợi ích. Tiến sĩ Bowring khuyên bạn nên tiếp xúc an toàn vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, giúp tối đa hóa ánh sáng đỏ.

Liệu pháp ánh sáng đỏ được biết là có tác dụng thúc đẩy sản xuất collagen và cải thiện quá trình trao đổi chất của da, giúp làm mờ nếp nhăn và tăng cường độ đàn hồi của da. Ánh nắng buổi sáng cũng rất tốt để tổng hợp vitamin D, tốt cho sức khỏe xương khớp.

2. Khắc phục tình trạng kháng Leptin

Tình trạng kháng Leptin không chỉ liên quan đến cân nặng mà có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa. Khi nồng độ Leptin của bạn giảm, nó có thể dẫn đến viêm nhiễm và lượng đường trong máu không ổn định, từ đó có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Giải quyết tình trạng kháng leptin thông qua chế độ ăn uống, lối sống và các chiến lược cụ thể có thể giúp bảo vệ cơ thể và làn da của bạn khỏi những tác động này.

3. Cấp nước bằng chất điện giải

Không chỉ là uống nước, cơ thể bạn cần thực sự hấp thụ và giữ nước. Bổ sung chất điện giải, chẳng hạn như một lượng nhỏ muối theo tỷ lệ phù hợp, có thể giúp duy trì độ ẩm cần thiết. Làn da được cấp ẩm đầy đủ sẽ trông căng mịn và trẻ trung hơn, khiến việc cấp nước từ bên trong trở thành nền tảng của các quy trình chống lão hóa.

4. Cạo gió giúp lưu thông bạch huyết

Các dụng cụ cạo gió có thể cải thiện tuần hoàn máu, giảm tích tụ dịch và giảm căng cơ mặt. Sử dụng kỹ thuật này thường xuyên sẽ kích thích lưu thông bạch huyết, thúc đẩy vẻ rạng rỡ tự nhiên và thậm chí có thể mang lại hiệu ứng nâng cơ nhẹ nhàng.

5. Yoga cho mặt

Việc tăng cường các cơ trên mặt có thể nâng cơ và định hình các đường nét một cách tự nhiên. Tiến sĩ Bowring nhấn mạnh, các bài tập yoga cho mặt tập trung vào má, xương hàm và các vùng dễ bị chảy xệ khác. Luyện tập thường xuyên có thể giúp tạo ra vẻ ngoài săn chắc mà không cần phẫu thuật xâm lấn.

6. Ăn thực phẩm nuôi dưỡng da

Những gì bạn ăn thể hiện trên làn da của bạn. Bơ cung cấp vitamin E, trái cây theo mùa cung cấp vitamin C, hải sản cung cấp DHA giúp dưỡng ẩm và tăng độ đàn hồi. Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng giúp da tự phục hồi, chống lại tác hại của tia UV và duy trì kết cấu tươi trẻ.

7. Thực phẩm bổ sung

Các loại thực phẩm bổ sung chuyên biệt có thể hỗ trợ chống lão hóa từ bên trong. Tiến sĩ Bowring khuyên dùng collagen thủy phân từ động vật ăn cỏ..., dầu cá giàu DHA và magie. Điều quan trọng là chọn các loại thực phẩm nguyên chất không chứa chất độn hoặc chất tạo độ chảy như magie stearat để đảm bảo cơ thể bạn thực sự hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Kết hợp 7 chiến lược này vào thói quen hàng ngày có thể giúp nuôi dưỡng làn da, giảm các dấu hiệu lão hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Như Tiến sĩ Bowring lưu ý, đôi khi những thay đổi lối sống đơn giản nhất lại là công cụ mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí chống lão hóa của bạn.

