Nhắc đến Mỹ Linh, khán giả Việt sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh diva tóc ngắn cá tính cùng những bản hit "đi cùng năm tháng". Từ tuổi đôi mươi, chị đã trở thành biểu tượng của sự mạnh mẽ và tinh tế trên sân khấu. Giờ đây, ở tuổi 50, Mỹ Linh lại gây bất ngờ với hình ảnh mái tóc dài hiền hậu, gương mặt đầy sức sống và đặc biệt là làn da căng bóng, tràn đầy collagen, thậm chí thần thái rạng rỡ hơn cả phụ nữ tuổi 30.

Điều gì đã giúp nữ ca sĩ ở tuổi tiền mãn kinh - mãn kinh đầy sức sống như vậy, khi nhiều phụ nữ đối diện với nếp nhăn, da khô sạm và dấu hiệu lão hóa rõ rệt? Bí quyết của chị gói gọn trong 3 thói quen dưới đây:

1. Làm Ultherapy định kỳ

Trong nhiều năm qua, Mỹ Linh duy trì thói quen làm đẹp bằng công nghệ Ultherapy của Mỹ - phương pháp trẻ hóa da không xâm lấn được FDA chứng nhận.

Chỉ sau một liệu trình khoảng 60 phút, Ultherapy giúp:

- Nâng cơ, thon gọn gương mặt V-line, xóa bỏ tình trạng chảy xệ.

- Giảm bọng mắt, nọng cằm, đồng thời hạn chế mỡ thừa vùng mặt.

- Kích thích collagen và elastin tự nhiên tái sinh, giúp da săn chắc, căng mịn và trẻ ra 5 - 10 tuổi.

Điểm cộng lớn nhất chính là hiệu quả duy trì lên tới 18 - 24 tháng, vô cùng phù hợp với lịch trình bận rộn của một nghệ sĩ như Mỹ Linh. Không cần phẫu thuật, không mất thời gian nghỉ dưỡng, Ultherapy trở thành lựa chọn tối ưu cho phụ nữ trung niên đang tìm cách "quay ngược đồng hồ" làn da.

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), việc kích thích sản sinh collagen chính là chìa khóa quan trọng giúp làn da giữ được độ đàn hồi và ngăn ngừa nếp nhăn ở tuổi mãn kinh.

2. Tập luyện đều đặn

Không chỉ trông cậy vào công nghệ, Mỹ Linh còn duy trì thói quen rèn luyện thể chất đều đặn.

Chạy bộ 4 lần/tuần: Đây là môn thể thao cô gắn bó từ thời trẻ. Chạy bộ giúp tăng cường tuần hoàn máu, nhờ đó làn da hồng hào, sáng mịn hơn. Nhiều nghiên cứu đăng trên Journal of Dermatological Science cũng chỉ ra rằng, vận động aerobic giúp cải thiện độ dày và độ đàn hồi của da.

Tập yoga: Với diva, yoga không chỉ giúp duy trì vóc dáng, xương khớp dẻo dai mà còn cân bằng nội tiết tố - yếu tố rất quan trọng khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Sự cân bằng này góp phần giữ cho da ít khô sạm, tinh thần thư thái và trẻ trung hơn.

3. Ăn uống khoa học

Mỹ Linh luôn đề cao triết lý "mình ăn gì thì sẽ trở thành như thế". Vì thế, chị lựa chọn chế độ ăn khoa học, chú trọng tự nấu nướng để kiểm soát lượng dầu mỡ, đường và muối.

Một số thói quen ăn uống của chị có thể truyền cảm hứng cho phụ nữ trung niên:

- Uống nhiều nước để cấp ẩm tự nhiên cho da.

- Uống các loại trà thảo mộc giàu chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.

- Ưu tiên rau xanh, hoa quả tươi và protein sạch - nguồn dưỡng chất giúp da tái tạo collagen, hạn chế nhăn nheo.

Theo Harvard Health Publishing, chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, omega-3 và protein là "bộ tứ" quan trọng giúp duy trì cấu trúc da, đặc biệt trong giai đoạn suy giảm estrogen khi bước vào tuổi mãn kinh.

Ca sĩ Mỹ Linh là minh chứng sống động cho thấy, lão hóa không phải dấu chấm hết của nhan sắc. Với sự kết hợp thông minh giữa công nghệ thẩm mỹ an toàn, tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống khoa học, chị đã giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, căng bóng collagen ngay cả khi bước qua tuổi 50.

Và phụ nữ ạ, hãy chăm sóc bản thân từ hôm nay, từ làn da, vóc dáng đến tinh thần. Khi đó, tuổi mãn kinh sẽ không còn là nỗi lo, mà trở thành giai đoạn mới để bạn tỏa sáng, tự tin và hạnh phúc.

(Nguồn ảnh: FB)