Nổi tiếng với nhan sắc thanh tao và thần thái cổ điển, Tân Chỉ Lôi, nữ diễn viên từng gây ấn tượng mạnh trong phim cung đấu "Như Ý truyện", mới đây đã được vinh danh tại một liên hoan phim danh giá ở Ý. Thành công này khẳng định vị thế vững chắc của cô trong làng điện ảnh quốc tế.

Ít ai biết rằng, trước khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, Tân Chỉ Lôi từng có quãng thời gian khủng hoảng khi tăng cân mất kiểm soát. Thân hình nặng nề khiến cô không chỉ đối diện với những lời chê bai từ công chúng mà còn tự ti ngay cả trước ống kính. Chính sự thay đổi về cân nặng đã khiến Tân Chỉ Lôi quyết tâm tìm ra phương pháp ăn uống khoa học, vừa giúp giữ gìn vóc dáng, vừa cải thiện sức khỏe đường ruột và nội tạng.

Kiểu ăn uống giúp Tân Chỉ Lôi lấy lại vóc dáng thon thả

Không theo đuổi những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Tân Chỉ Lôi lựa chọn những thói quen rất đơn giản nhưng mang tính bền vững:

1. Uống nhiều nước

Nhiều nghiên cứu, trong đó có báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cho thấy uống đủ nước giúp cơ thể duy trì quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Với Tân Chỉ Lôi, nước không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn giảm cảm giác thèm ăn. Khi uống đủ nước, dạ dày có xu hướng no lâu hơn, hạn chế tình trạng ăn vặt. Đồng thời, việc cung cấp đủ nước còn giúp giảm gánh nặng cho gan và thận, những cơ quan đóng vai trò đào thải độc tố và chuyển hóa chất béo.

2. Ăn no khoảng 70%

Người Nhật có khái niệm "hara hachi bu", ăn đến 80% no. Tân Chỉ Lôi cũng áp dụng nguyên tắc tương tự, thậm chí cẩn thận hơn với mức 70% no. Cách ăn này giúp cơ thể không bị quá tải, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn.

Theo chuyên gia dinh dưỡng của Harvard Health Publishing, ăn quá no thường dẫn đến tăng lượng đường huyết đột ngột, khiến tuyến tụy phải làm việc nhiều hơn để sản xuất insulin. Ngược lại, ăn vừa đủ giúp ổn định đường huyết, giảm áp lực lên tụy và gan, đồng thời tránh tích tụ mỡ thừa.

Thói quen này cũng giúp dạ dày duy trì sự linh hoạt, hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng, từ đó hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu - một vấn đề nhiều người ăn uống quá độ thường gặp phải, nhất là trong cuộc sống hiện đại.

3. Tránh thực phẩm nhiều dầu mỡ và đồ uống chứa đường

Thức ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ và các loại nước ngọt là "kẻ thù" của cân nặng lẫn sức khỏe. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa và đường đơn có liên quan trực tiếp đến tình trạng béo phì, tiểu đường type 2 và gan nhiễm mỡ.

Tân Chỉ Lôi từng thừa nhận bản thân hạn chế tối đa nước ngọt có ga, trà sữa, bánh kẹo nhiều đường và thay thế bằng trái cây tươi, trà thảo mộc. Đây là cách cô vừa kiểm soát cân nặng, vừa giảm áp lực cho gan và tuyến tụy, vốn phải làm việc cật lực khi cơ thể tiếp nhận quá nhiều đường.

Kiểu ăn uống của mỹ nhân "Như Ý truyện" không chỉ giảm cân, còn tốt cho nội tạng và tiêu hóa

Điều đáng chú ý là những thói quen ăn uống này không chỉ giúp Tân Chỉ Lôi lấy lại vóc dáng mảnh mai, mà còn mang đến lợi ích lâu dài cho sức khỏe:

- Gan khỏe hơn: Hạn chế dầu mỡ và đường giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, một vấn đề ngày càng phổ biến ở người trẻ.

- Tuyến tụy hoạt động hiệu quả: Ăn vừa đủ và ít đường giúp duy trì lượng insulin ổn định, giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

- Hệ tiêu hóa nhẹ nhàng: Uống nhiều nước và ăn vừa phải giúp dạ dày không bị căng giãn quá mức, hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

(Nguồn ảnh: Internet)