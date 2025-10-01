CẢNH BÁO từ bác sĩ da liễu: Cách các chị em thoa serum có thể khiến da lão hóa không phanh

Serum chính là bảo bối dưỡng da, không thể thiếu trong mọi quy trình skincare của bạn. Dưỡng chất mỏng nhẹ, thấm vào da mang đến những công dụng khác nhau từ làm dịu hư tổn, trị mụn, kiềm dầu đến chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn, hồi sinh làn da tươi trẻ.

Tuy nhiên có một sự thật được bác sĩ da liễu phơi bày, cách mà chị em thoa serum lên mặt có thể gây hại cho làn da, khiến làn da lão hóa không phanh mà đa phần mọi người không hề hay biết.

Tiến sĩ, Bác sĩ da liễu Blanc: - Trung tâm Da liễu You & I, chi nhánh Anyang, Hàn Quốc. - Kênh Youtube: Blanc (hơn 144 nghìn người theo dõi)

SAI LẦM khi thoa serum có thể khiến da lão hóa không phanh

Theo bác sĩ Blanc chia sẻ, cách thông thương mà đa phần mọi người đều áp dụng khi thoa serum đó là: Bơm serum ra lòng bàn tay, xoa đều và thoa lên mặt. Đây là cách SAI LẦM có thể gây hại cho làn da.

Bác sĩ Blanc giải thích: "Khi bơm serum ra lòng bàn tay và xoa đều như vậy, 80% lượng serum sẽ dính lên tay, chỉ có 20% là được áp vào da. Như thế rất lãng phí mà không cho hiệu quả như mong muốn. Bước tiếp theo mọi người hay làm là masager với mục đích kích thích tinh chất thẩm thấu nhanh hơn, nhưng nếu massager không đúng sẽ khiến hàng rào bảo vệ da bị hư tổn, da ngày càng chùng nhão, xuất hiện nếp nhăn và lão hóa nhanh hơn".

Bác sĩ da liễu hướng dẫn cách thoa serum để phát huy tối đa công dụng

Thay vì thoa serum theo thói quen hàng ngày để ngày càng gây hại cho da, bác sĩ Blanc đã hướng dẫn các chị em cách dùng serum chuẩn chỉnh để tăng tối đa hiệu quả trên làn da của bạn.

Cách thoa serum đúng nhất:

- Bơm 3 giọt serum lên vùng da 2 bên má, trên trán.

- Dùng đầu ngón tay xoa nhẹ serum lên toàn bộ khuôn mặt, chú ý xoa nhẹ nhàng không dùng lực.

- Dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ vào da (như đang gõ bàn phím) để kích thích da hấp thụ dưỡng chất.

- Tất cả các bước đều làm nhẹ nhàng không dùng lực quá nhiều.

Bác sĩ Blanc khuyên bạn nên đợi khoảng 20 - 30 giây cho serum thấm vào da, rồi mới chuyển sang bước dùng kem dưỡng, như vậy da không bị quá tải, có thời gian thẩm thấu hơn và từ đó các sản phẩm cũng cho hiệu quả tốt hơn khi dùng trên da.