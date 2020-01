Con người, đặc biệt là phái nữ ai cũng thích bản thân luôn đẹp, được người khác ngắm nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, theo thời gian, mọi nét đẹp trên cơ thể đều có thể phai tàn và trở thành khuyết điểm từ lúc nào không hay. Nhưng đôi khi, dấu hiệu tàn phai nhan sắc không hề khiến bạn trở nên xấu xí đi mà lại cho thấy cơ thể bạn đang khỏe mạnh lên.

Theo tờ Daily Mail của Anh, nếu phụ nữ có những khuyết điểm này thì đừng vội tự ti mà hãy cảm thấy vui mừng vì rõ ràng cơ thể bạn đang khỏe mạnh hơn hẳn người khác.

1. Vòng eo của phụ nữ hơi mập: Chống gãy xương

Viện nghiên cứu y tế Calvin phát hiện ra rằng những người phụ nữ có vùng eo nhiều mỡ thường giảm nguy cơ gãy xương đáng kể.

Cụ thể, nếu trong phạm vi cân nặng bình thường, người phụ nữ vẫn có vòng eo đầy đặn chứng tỏ lượng estrogen trong cơ thể rất lớn, điều đó có tác dụng bảo vệ sức khỏe xương.



2. Nốt ruồi nhiều hơn: Sống thọ hơn

Theo các bác sĩ da liễu tại trường Cao đẳng King's College của Anh quốc, người có nhiều nốt ruồi thường ít mắc bệnh tim, loãng xương… và nguy cơ mắc các bệnh khác thấp hơn hẳn những người có cùng độ tuổi.

Ngoài ra, telomere ở phần cuối các nhiễm sắc thể sẽ dự báo được tuổi thọ của một người. Nghiên cứu cho biết, so sánh với những người có trên 100 nốt ruồi và người có ít hơn 25 nốt ruồi thì người càng nhiều nốt ruồi thì lượng telomere càng dài, tức là họ có thể sống thọ hơn.



3. Da dầu: Da ít nếp nhăn

Các bác sĩ da liễu Hàn Quốc chỉ ra rằng làn da của phụ nữ châu Á chủ yếu là da dầu, ít khô, nứt nẻ và ít nếp nhăn. Mặc dù da dầu dễ bị mụn trứng cá, nhưng khả năng tái tạo tế bào mô da tốt hơn da phụ nữ châu Âu và Mỹ.

4. Chân ngắn: Xương chắc khỏe

Trung tâm Nghiên cứu Tuổi thọ Quốc tế tại New York, Hoa Kỳ cho thấy những người có đôi chân ngắn thường có đường kính xương và mật độ xương lớn hơn, xương chắc khỏe hơn và tỷ lệ mắc bệnh loãng xương thấp hơn khi về già.

5. Mông to: Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường



Các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Y Harvard đã phát hiện ra rằng, những phụ nữ mông to có thể chống lại nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là bởi phần mỡ dưới mông có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, mông càng to càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi.

6. Tai to: Thính tai hơn

Các nhà sinh học người Anh đã phát hiện ra rằng, sở hữu một đôi tai to có thể giúp bạn phòng tránh bị điếc khi về già bởi lỗ tai lớn sẽ khiến bạn thu thập vùng sóng âm lớn hơn, khiến việc nghe cũng thuận lợi hơn.

7. Mũi to: Chống nhiều bệnh tật

Một chiếc mũi to có thể giúp bạn chống lại sự xâm nhập của các hạt bụi và vi trùng. Nghiên cứu của Đại học Iowa cho thấy lượng ô nhiễm hít phải bằng mũi to thường ít hơn hẳn 6,5% so với người có mũi nhỏ.

8. Ngực nhỏ: Cột sống tốt

Những phụ nữ sở hữu vòng 1 nhỏ xinh lại có được cột sống tốt.

Bộ ngực là một nét quyết rũ, niềm tự hào của phái đẹp, tuy nhiên một nghiên cứu của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những phụ nữ có bộ ngực căng đầy thường có nhiều khả năng bị cong cột sống và gây đau lưng. Ngược lại, những phụ nữ sở hữu vòng 1 nhỏ xinh lại có được cột sống tốt.

Theo Health