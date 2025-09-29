Hormone, đóng vai trò là chất dẫn truyền hóa học của cơ thể do các tuyến nội tiết tạo ra, bị rối loạn khi có quá nhiều hoặc quá ít lưu thông trong máu.

Chúng rất quan trọng trong việc kiểm soát nhiều quá trình của cơ thể, bao gồm sự thèm ăn và trao đổi chất, chu kỳ giấc ngủ, chức năng sinh sản và sức khỏe tình dục, điều hòa thân nhiệt và tâm trạng.

Jaime, một bác sĩ y học tự nhiên lâm sàng, người chia sẻ lời khuyên và hiểu biết chuyên môn trên TikTok thông qua @nourishingapothecary, gần đây đã thảo luận về những "dấu hiệu cảnh báo" mà cô nhận thấy ở những bệnh nhân bị rối loạn nội tiết tố.

Chuyên gia nói về những dấu hiệu cảnh báo mất cân bằng nội tiết tố

Bài đăng của cô ấy có chú thích: "Đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy nội tiết tố của bạn đang mất cân bằng từ một bác sĩ trị liệu thiên nhiên. Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm".

Cô ấy nói: "Một số dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị mất cân bằng nội tiết tố. Đó là điều chúng ta cần giải quyết. Mọi người cứ hỏi tôi 'liệu tôi có bị mất cân bằng nội tiết tố không', 'liệu nội tiết tố của tôi có bị rối loạn không', 'làm sao tôi biết được'...? Theo quan điểm của tôi, với tư cách là một bác sĩ trị liệu thiên nhiên, tôi thường không xét nghiệm những triệu chứng này".

Jaime nói thêm: "Lý do tôi không xét nghiệm là vì các triệu chứng của bạn giống như những dấu hiệu cảnh báo lớn cho thấy nội tiết tố của bạn đang mất cân bằng. Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ cho các bạn biết một số dấu hiệu mà tôi, với tư cách là một bác sĩ trị liệu thiên nhiên, tìm kiếm để biết rằng nội tiết tố của bạn đang mất cân bằng".

BS Jaime chia sẻ trên Tiktok.

Chuyên gia đã tiết lộ những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, nói thêm: "Một trong số đó, thực sự là biểu hiện phổ biến nhất của sự mất cân bằng nội tiết tố, là estrogen cao. Do đó, progesterone thấp. Điều này trông như thế nào? Biểu hiện của estrogen cao là trước kỳ kinh nguyệt, bạn sẽ bị đau ngực, ngực sưng, bạn bị đầy hơi, rất đầy hơi hoặc rất nhiều dịch, khách hàng của tôi thường nói rằng họ bị rất nhiều dịch".

Bà nhấn mạnh rằng những điều này chỉ mang tính minh họa chứ không phải là một danh sách kiểm tra đầy đủ, lưu ý: "Nhân tiện, bạn không cần phải có tất cả những điều này, tôi chỉ đưa ra một số ví dụ thôi. Đau đầu trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt, khó ngủ trước hoặc trong kỳ kinh nguyệt".

Để làm rõ hơn về các triệu chứng khác, cô ấy chia sẻ thêm: "Hãy xem xét tình trạng ra máu nhiều trong kỳ kinh nguyệt. Nếu máu ra nhiều và rất đau thì đây là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy bạn có lượng estrogen cao. Bây giờ, hãy xem xét tình trạng progesterone thấp, đôi khi bạn có thể thấy máu báo quanh thời điểm rụng trứng, sau đó là máu báo trước hoặc chỉ trong vài ngày, vài tuần trước kỳ kinh hoặc vài ngày trước kỳ kinh".

Cô ấy nói: "Đây là một dấu hiệu rất rõ ràng, đúng không? Nếu bạn bắt đầu kỳ kinh bằng việc ra máu báo trong những ngày trước kỳ kinh thì đó là tình trạng progesterone thấp. Lý do chúng ta biết rằng đó là progesterone thấp là vì progesterone giúp giữ máu... Vì vậy, nếu bạn bị rỉ máu theo nghĩa đen, nghĩa là bạn không có đủ progesterone, đúng không?".

"Đây là lúc tôi xem xét toàn bộ trường hợp của bạn, tất cả các triệu chứng, mọi thứ đang diễn ra trong sức khỏe, cuộc sống của bạn - tiêu hóa, giấc ngủ, căng thẳng, sức khỏe tinh thần - tôi xem xét tất cả mọi thứ".

"Sau đó, tôi sẽ lập ra một kế hoạch điều trị được cá nhân hóa ngay lập tức. Vì vậy, khi bạn có những triệu chứng đột ngột như thế này, tôi không cần phải xét nghiệm vì nó quá rõ ràng với tôi. Tôi đã làm việc này rất lâu và tôi biết điều này, tôi biết những dấu hiệu này".

Dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố

Theo hormonehealth.co.uk, đây là 10 dấu hiệu mất cân bằng nội tiết tố cần chú ý:

- Thay đổi tâm trạng

- Kinh nguyệt ra nhiều hoặc đau

- Giảm ham muốn tình dục

- Mất ngủ và ngủ kém

- Tăng cân không rõ nguyên nhân

- Các vấn đề về da

- Các vấn đề về sinh sản

- Đau đầu

- Xương yếu

- Khô âm đạo

(Nguồn: Express)