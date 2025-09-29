Nhắc đến Huyền Baby, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một "phú bà" giàu có, sang chảnh bậc nhất showbiz Việt. Ở tuổi 36, sau khi đã là mẹ của 2 nhóc tỳ, cựu hot girl vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng với khuôn mặt "không tuổi", làn da căng mọng collagen và vòng eo bé xíu đáng mơ ước. Không ít chị em tò mò: Điều gì đã giúp Huyền Baby giữ được sắc vóc trẻ trung đến vậy?

Một trong những bí quyết của cô nằm ở… bữa sáng đơn giản nhưng đầy tính toán.

Khám phá bữa sáng "chống già" của Huyền Baby

Khác với nhiều người thường coi bữa sáng là lúc "ăn cho vui", Huyền Baby lại duy trì thói quen ăn sáng healthy trong nhiều năm. Cô từng thừa nhận:

"Nếu mọi người hỏi ăn healthy có ngon không? Thì mình hoàn toàn không thấy ngon nhé, nhưng vẫn phải ăn chỉ vì mình muốn đẹp".

Điều đó cho thấy sự nghiêm khắc với bản thân, sẵn sàng đánh đổi sở thích ăn uống để đổi lại vóc dáng thon gọn và làn da căng mướt.

Bữa sáng của Huyền Baby thường gồm: Bánh mì nâu, trứng ốp, rong biển, quả bơ và cà chua. Một phần tinh bột rất nhỏ đến từ bánh mì, còn lại chủ yếu là rau củ, trái cây và đạm. Nhờ sự cân bằng này, cơ thể vừa có đủ năng lượng, vừa không lo dư thừa calo.

Lý do bữa sáng này giúp Huyền Baby trẻ lâu, eo thon

Bánh mì nâu (ngũ cốc nguyên cám): Giúp cung cấp lượng tinh bột chậm, giàu chất xơ, tránh tăng đường huyết đột ngột. Đây chính là bí quyết giữ năng lượng ổn định, hạn chế tích mỡ bụng.

Trứng ốp: Trứng là nguồn protein hoàn hảo, chứa nhiều axit amin thiết yếu, vừa giúp nuôi dưỡng cơ bắp, vừa là nguyên liệu để cơ thể sản sinh collagen. Nhờ vậy, da dẻ luôn căng bóng, ít chảy xệ.

Rong biển: Ít calo, giàu i-ốt và chất chống oxy hóa. Rong biển giúp điều hòa tuyến giáp, giữ vóc dáng cân đối, đồng thời bảo vệ da trước tác hại của gốc tự do.

Quả bơ: Nổi tiếng là "thần dược chống già" nhờ chứa chất béo tốt và vitamin E. Bơ giúp da mềm mại, ẩm mịn từ bên trong, giảm nếp nhăn.

Cà chua: Giàu lycopene, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tia UV, giữ da luôn hồng hào, tươi trẻ.

Chỉ với vài món ăn tưởng chừng giản dị, Huyền Baby đã khéo léo tạo nên một bữa sáng vừa nuôi dưỡng làn da, vừa giữ eo thon gọn. Đây cũng là lý do sau bao năm, vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Những thói quen khác giúp Huyền Baby trẻ lâu

Không chỉ nhờ ăn uống khoa học, Huyền Baby còn kết hợp nhiều phương pháp làm đẹp hiện đại để duy trì nhan sắc:

Tiêm filler chừng mực: Huyền Baby thẳng thắn thừa nhận cô có can thiệp tiêm filler để độn cằm, làm đầy môi, má và thon gọn hàm. Một chút filler ở sống mũi cũng giúp gương mặt cô thêm thanh thoát, sang chảnh chuẩn "phú bà".

Dưỡng da bằng tế bào gốc: Sau những ngày quay ngoài trời, da thường dễ sần và nổi mụn. Để phục hồi nhanh chóng, cô sử dụng các sản phẩm từ tế bào gốc giúp tái tạo da, trả lại sự mịn màng và khỏe khoắn.

Đắp mặt nạ vàng 24K: Đây là "bí kíp quý tộc" giúp da Huyền Baby luôn mướt mịn. Lớp mặt nạ vàng không chỉ dưỡng ẩm sâu mà còn kích thích tái tạo collagen, giữ cho làn da trẻ lâu.

Trẻ hóa da bằng laser: Đều đặn mỗi tuần, Huyền Baby áp dụng liệu trình laser để làm đều màu da, thu nhỏ lỗ chân lông và mang lại vẻ trắng sáng tự nhiên.

Có thể nói, nghiêm khắc với bản thân trong từng miếng ăn, chăm chút cho làn da bằng cả mỹ phẩm và công nghệ, Huyền Baby đã giữ được nhan sắc khiến nhiều người phải trầm trồ. Và có lẽ, chính sự kỷ luật ấy cũng là lý do khiến cô lúc nào cũng toát lên khí chất sang chảnh, quyến rũ và luôn được chồng yêu chiều hết mực.

(Nguồn ảnh: FB)