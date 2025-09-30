Có gì hot ở loại serum collagen mới nổi, chứa thành phần "tự sửa chữa"?

Ngôi sao mới trong thế giới chăm sóc da – collagen hồng ngoại đã chính thức bùng nổ! "Tinh chất collagen hồng ngoại Dr. May được ca ngợi như liệu trình làm đẹp tại gia không kim, không đau, chỉ cần thoa một chai là cảm nhận ngay làn da căng mướt, sáng bóng.

Chỉ trong vòng một năm, trào lưu "chăm sóc da bằng collagen hồng ngoại" đã nhanh chóng gây sốt, và nay lại tiếp tục tạo cơn bão với sản phẩm mới từ chuyên gia Dr. May: Tinh chất Collagen hồng ngoại, ứng dụng công nghệ "collagen hồng ngoại x Collagen vi phân tử", cam kết da sáng sau 3 ngày, căng mịn sau 14 ngày. Người dùng thử nghiệm đều hào hứng khen: "Chỉ bôi thôi mà da như vừa đi làm liệu trình chăm sóc da cao cấp vậy, căng bóng thấy rõ!".

Vì sao tinh chất Collagen hồng ngoại lại có hiệu quả nhanh chóng?

Bí mật nằm ở công nghệ kép: Collagen hồng ngoại kết hợp Collagen vi phân tử 300Da.

Collagen hồng ngoại: chứa đến 30 tỷ phân tử được cấp bằng sáng chế tại Hàn Quốc và Mỹ, hoạt động như "người đưa tin" giúp truyền tín hiệu phục hồi, kích hoạt cơ chế tự sửa chữa của da, giảm đỏ rát, ổn định làn da và nuôi dưỡng nền da lý tưởng.

Collagen vi phân tử 300Da: khác với nhiều sản phẩm chỉ bổ sung collagen, loại phân tử siêu nhỏ này dễ dàng thẩm thấu qua lớp sừng, gia cố sức nâng đỡ cho làn da, mang lại độ căng mọng và đàn hồi từ trong ra ngoài.

Khi kết hợp, collagen hồng ngoại truyền tín hiệu phục hồi – Collagen vi phân tử lấp đầy và căng mướt, giúp cấu trúc da khỏe mạnh hơn, khắc phục khô ráp, xỉn màu. Chỉ một giọt đã thấy làn da ẩm mịn, sáng bừng!

Công thức khoa học & các thành phần chủ lực

Vitamin B12: làm dịu da, cải thiện bề mặt thô ráp, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng.

Hoạt chất chống lão hóa độc quyền FRSAB®: hỗ trợ chống oxy hóa, làm đều màu da, giảm xỉn vàng.

BHA (Salicylic Acid): mở đường cho dưỡng chất thẩm thấu nhanh và sâu hơn, thay thế cơ chế vi kim của "tiêm cấy collagen hồng ngoại", nhờ vậy làn da nhạy cảm cũng có thể yên tâm sử dụng.

Kết quả thực tế: Sau 2 tuần, tình trạng khô ráp, xỉn màu cải thiện rõ rệt, da mịn và bóng hơn, đồng nghiệp còn trầm trồ hỏi bí quyết chăm da.

2 cách sử dụng hiệu quả

1. Dưỡng da hàng ngày:

Serum có kết cấu dịu nhẹ, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Bạn hoàn toàn có thể dùng hàng ngày vì serum này vừa cấp ẩm, vừa phục hồi, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm.

2. Sau liệu trình thẩm mỹ:

Serum này cũng có thể sử dụng cho da đang trong giai đoạn treatment (điều trị). Bạn có thể bắt đầu sử dụng sau 1 tuần da treatment để duy trì và kéo dài hiệu quả. Collagen hồng ngoại giúp truyền tín hiệu phục hồi, trong khi collagen vi phân tử tăng độ căng mịn cho da. Kết hợp cùng B12 và FRSAB®, sản phẩm này còn củng cố hàng rào bảo vệ, rút ngắn đáng kể thời gian phục hồi da.

