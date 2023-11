Tưởng lấy được chồng giàu, tôi suy sụp khi thấy hồ sơ vay nợ của anh

Từ bé, tôi đã có ngoại hình xinh xắn hơn người khác. Càng lớn, tôi càng nhận được nhiều sự quan tâm của những người đàn ông xung quanh. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng học hành, tốt nghiệp đại học loại giỏi và hiện đang công tác tại một ngân hàng. Tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ lấy chồng giàu, không phải chỉ vì đổi đời mà vì họ xứng đáng với nhan sắc và tài năng của mình. Là con gái, ai chẳng muốn có một cuộc sống theo đúng ý mình. Tôi cũng đã nỗ lực không ngừng để đạt được điều mình mong mỏi.

Từ lúc yêu Tân, người đàn ông hơn mình 5 tuổi, tôi đã nghĩ mình tìm được bến đỗ hạnh phúc, an toàn. Tân là chủ một cửa hàng bán nội thất, đồ điện tử khá lớn, ngoài ra còn có nhà to cửa rộng, xe ô tô. Yêu nhau được vài tháng, Tân đã đòi cưới với lý do muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh con trước tuổi 35 để con thông minh hơn. Thấy anh nói có lý, tôi đồng ý chuyện cưới hỏi.

Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Ai cũng khen tôi may mắn, lấy được chồng giàu có, còn được chồng thương yêu chiều chuộng. Tôi cũng hãnh diện lắm.

Nhưng rồi ngay đêm tân hôn, Tân đã bảo tôi tháo hết trang sức, đưa hết tiền mừng để anh trả nợ ngân hàng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Tân đã lấy một xấp hồ sơ vay nợ. Anh nói việc kinh doanh gặp thua lỗ từ năm ngoái, anh phải xoay vòng vốn, vay mượn khắp nơi nên hiện đang nợ hơn 1 tỷ đồng. Việc thúc đẩy đám cưới nhanh chóng cũng là để tìm kiếm số tiền lớn trả nợ ngân hàng.

Sau khi tính toán, tổng số vàng 2 bên gia đình cho lẫn tiền mừng đám cưới được hơn 300 triệu, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chồng tôi lại hỏi về mảnh đất tôi đã tự mua được trước khi cưới và bảo tôi bán đất để giúp anh trả nợ. Lời đề nghị của chồng làm tôi kinh ngạc lẫn thất vọng. Tôi từ chối, bảo nợ nần do anh tự gây ra thì anh phải tự lo liệu, tôi không thể bán đất để trả giúp anh được. Tôi hỏi tại sao anh không hỏi bố mẹ thì anh bảo không muốn làm phiền họ. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng chẳng giúp được nhiều vì cơ bản họ cũng không có tiền.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi giận nhau, không ai nhìn mặt ai. Tôi có cảm giác mình đã bị lừa một cách ngọt xớt. Nhưng giờ đã là vợ chồng, tôi không giúp anh thì lại bị mang tiếng bạc bẽo. Tôi đau đầu quá.