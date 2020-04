Top 10 phim bộ Hàn Quốc nên “cày” trong mùa dịch: Toàn chuyện tình tay ba “đẹp đến đau lòng” của dàn sao khủng

Tình tay ba hay tình yêu tam giác luôn là chủ đề được khai thác triệt để ở mọi thể loại phim ảnh. Việc để nam chính hay nữ chính cùng một lúc nảy sinh tình cảm với nhiều nhân vật đã trở thành chiêu bài quen thuộc của đạo diễn.

Khán giả khi xem phim cũng thường dễ bị chia thành hai phái, ủng hộ người này, ghét bỏ người kia. Màn ảnh Hàn Quốc đã từng có rất nhiều bộ phim khắc họa tình cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội" vì cả hai tuyến nhân vật đều rất đáng được yêu.

Trong thời gian phải ở nhà vì cách ly xã hội, cùng thưởng thức top 10 bộ phim truyền hình đình đám được bảo chứng rating khi có sự góp mặt của Park Bo Gum, Jang Nara, Park Shin Hye, Lee Min Ho, Gong Hyo Jin...

1. Reply 1988

Một trong những chuyện tình tay ba làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ Hàn Quốc trong suốt gần 5 năm qua chính là tam giác tình yêu của Choi Taek (Park Bo Gum), Jung Hwan (Ryu Joon Yeol) và Duk Sun (Hyeri) trong Reply 1988.

Họ là những người bạn từ thời còn bé, cùng lớn lên và dành tình cảm cho nhau. Ban đầu, cô bạn Duk Sun đem lòng yêu Jung Hwan, may mắn thay cậu bạn cũng có tình cảm với Duk Sun.

Thế nhưng, sau khi Jung Hwan biết được Choi Taek cũng có tình cảm với Duk Sun thì cậu bạn lại quyết định “lui về hậu phương”. Câu chuyện trở nên phức tạp hơn khi cán cân giữa tình bạn và tình yêu đều quan trọng như nhau. Jung Hwan biết được Choi Taek đều thích Duk Sun nhưng chẳng ai chịu lên tiếng vì biết rằng cậu bạn thân của mình cũng thầm thích người kia.

2. Người thừa kế



The Heirs - Người thừa kế là câu chuyện tình tay ba giữa cô "lọ lem" Eun Sang (Park Shin Hye) với hai chàng công tử nhà giàu Kim Tan (Lee Min Ho) và Young Do (Kim Woo Bin). Đây cũng chính là điểm thú vị nhưng cũng làm đau đầu các fan của The Heirs.

Kim Tan thì ấm áp, dịu dàng, hài hước. Young Do lại cực ngầu, lạnh lùng và theo đuổi theo cách hơi phũ. Tuy nhiên, cả hai chàng trai đều thật lòng, chân tình và chịu tổn thương không ít từ gia đình nên fan cũng đắn đo không biết chọn ủng hộ ai.

Mối tình tay ba giữa Kim Tan (Lee Min Ho) - Young Do (Kim Woo Bin) với Eun Sang (Park Shin Hye) cũng từng nhận được sự yêu thích cực lớn của khán giả.

3. She Was Pretty

She Was Pretty từng khiến fan “khẩu chiến” với mối tình tay ba của cô nàng Hye Jin (Hwang Jung Eum) cùng hai chàng trai Ji Sung Joon (Park Seo Joon) - người bạn thanh mai trúc mã bao năm mới gặp lại và Kim Shin Hyuk (Choi Siwon) - chàng đồng nghiệp cực kỳ vui tính, luôn ở bên mỗi khi Hye Jin cần.

Park Seo Joon - Choi Siwon.

Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng nam chính Ji Sung Joon vẫn chiến thắng, tuy nhiên Kim Shin Hyuk cũng được yêu thích không kém bởi tình cảm chân thành mà anh dành cho Hye Jin.

4. Định mệnh anh yêu em

Định mệnh anh yêu em mở đầu bằng chuyện tình Lọ lem và Hoàng tử thời hiện đại với cuộc gặp gỡ giữa cô nàng Kim Min Young (Jang Nara) và chàng thiếu gia Lee Gun (Jang Hyuk). Cả hai đã vô tình “chạm trán” nhau trong hoàn cảnh đều đang bị tổn thương. 2 con người tưởng như 2 đường thẳng song song chỉ vì “tình một đêm” mà quyết định cưới nhau.

Tuy nhiên vào thời điểm đó, Lee Gun lại yêu một vũ công ba lê xinh đẹp khác. Câu chuyện trở nên gay cấn khi có sự xuất hiện của nam thứ Daniel (Choi Jin Hyuk). Anh chàng ngay từ đầu đã có cảm tình với cô gái vụng về Mi Young nên luôn ở cạnh chăm sóc nàng.

Mối tình tay ba của Kim Min Young - Lee Gun - Daniel.

Trải qua bao hiểu lầm và khó khăn, tưởng chừng Kim Min Young sẽ ngã lòng trước nam thần Daniel nhưng nào ngờ, tình cảm mà Mi Young dành cho Lee Gun quá lớn khiến cô không thể quên được “chồng cũ”.

5. Strong Woman Do Bong Soon

Strong Woman Do Bong Soon kể về tam giác yêu của Min Hyuk (Park Hyung Sik) đẹp trai, con nhà giàu, hài hước, đáng yêu, Guk Doo (Jisoo) thì thâm trầm, mạnh mẽ và cô nàng xinh đẹp Do Bong Soon (Park Bo Young).

Điều đặc biệt là trong Strong Woman Do Bong Soon là nam phụ Guk Doo vừa là đối tượng thầm mến của nữ chính Do Bong Soon, cũng lại vừa là đối tượng mà nam chính Min Hyuk cảm thấy... có hứng thú đặc biệt. Chính tam giác tình yêu khá đặc biệt này, đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả vào thời điểm phim lên sóng.

Tam giác yêu trong Strong Woman Do Bong Soon.

6. I Need Romance 2

I Need Romance 2 là sự cạnh tranh giữa một mối tình đầu đẹp đẽ trong quá khứ và một tình yêu hoàn hảo ở hiện tại. Nhân vật Yoon Seok Hyun (Lee Jin Woo) đã có mối quan hệ tình cảm với Joo Yeol Mae (Jung Yoo Mi) trong nhiều năm. Khi cả 2 quyết định chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ hàng xóm, bạn bè thân thiết. Thế nhưng rắc rối đã đến sau khi Yeol Mae bắt đầu hẹn hò với một chàng trai khác là Ji Hoon (Kim Ji Suk).

Câu chuyện tình yêu trong I Need Romance 2 diễn biến theo chiều hướng phức tạp, rối rắm nhưng cũng vô cùng thú vị.



7. School 2015



Trong phim Kim So Hyun đóng đúp vai hai chị em sinh đôi Eun Bi và Eun Byul. Bỗng một ngày Eun Byul biến mất và Eun Bi thay thế cô. Anh chàng Han Yi An (Nam Joo Hyuk) thích Eun Byul và không hề biết sự tráo đổi này nên đã thích Eun Byul mới do Eun Bi thay thế.

Trong cuộc sống mới này, Eun Bi lại gặp được Gong Tae Kwang (Yook Sung Jae), một chàng trai vui vẻ. Cả hai chàng trai đều yêu thích cô gái này và đều có điểm mạnh riêng khiến khán giả xoay mòng mòng không biết nên ủng hộ cho ai.

8. Hwarang

Dự án truyền hình cổ trang Hwarang không chỉ tái hiện hình ảnh đội quân ưu tú thời Tân La mà còn khắc hoạ vẻ đẹp đầy lãng mạn trong thời niên thiếu của họ. Trong đó, nổi bật nhất chính là mối tình trái ngang của ba con người có số phận khác biệt gồm Seon Woo (Park Seo Joon), Aro (Go Ara) và Sam Maek Jon (Park Hyung Sik).

Trong phim, cả Seon Woo và Sam Maek Jon đều phải lòng cô gái Aro xinh đẹp. Vì vậy ở những tập đầu, mối quan hệ của họ đã phát sinh nhiều mâu thuẫn mãi cho đến khi gia nhập đội quân Hwarang, hai chàng trai mới xoá bỏ được mọi hiểu lầm, hiềm khích để sát cánh cùng nhau và cùng chung tay bảo vệ đất nước.

Park Seo Joon và Park Hyung Sik từng là kỳ phùng địch thủ của nhau trong Hwarang.

9. Lucky romance

Lucky romance - Bùa yêu là một bộ phim tình cảm hài xoay quanh câu chuyện tình tay ba Shim Bo Nui (Hwang Jung Eum), Soo Ho (Ryoo Joon Yeol) và Gun Wook (Lee Soo Hyuk). Chuyện xoay quanh Shim Bo Nui – cô gái mê tín dị đoan, luôn gặp phải rất nhiều chuyện xui xẻo trong cuộc sống. Nghe theo lời phán của một ông thầy bói chuyên về phong thủy, cô nhất quyết đi tìm người bạn trai tuổi Dần để giải hạn.

Và người lọt vào tầm ngắm của của Bo Nui không ai khác ngoài Soo Ho, anh chàng CEO hãng game với chỉ số IQ lên đến 200. Để đạt được mục đích của mình, Bo Nui phải lên một bản kế hoạch chi tiết với mục đích tiên quyết là qua đêm với anh chàng Soo Ho.

Mọi chuyện trở nên đảo lộn khi người bạn thuở thiếu thời của Bo Nui – Gun Wook trở về Hàn và mong muốn nối lại tình xưa. Bi kịch theo tình tình chạy, trốn tình tình theo quen thuộc đã đeo đuổi bộ ba này, đưa họ vào những câu chuyện dở khóc dở cười.

Sự xuất hiện của anh chàng Gun Wook khiến kế hoạch của Bo Nui gặp không ít rối rắm.

10. Cheese In The Trap

Nội dung chính của Cheese In The Trap xoay quanh chuyện tình giữa cô nữ sinh bình thường Hong Seol (Kim Go Eun) và vị tiền bối đẹp trai nhưng sở hữu tính cách "hai mặt" đầy thâm trầm Yoo Jung (Park Hae Jin). Tuy nhiên mối tình siêu đẹp của cả hai bỗng dưng gặp sóng gió kể từ khi có sự xuất hiện của nhân vật nam phụ Baek In Ho (Seo Kang Joon).

Mặc dù Cheese In The Trap bị nhận xét "đầu voi đuôi chuột" vào thời điểm phim lên sóng, tuy nhiên đây vẫn là dự án truyền hình thành công mà khán giả không nên bỏ qua trong mùa cách ly xã hội.