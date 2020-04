Thế giới hôn nhân: Tiểu tam tuyên bố có thai, phản ứng của “chính thất” Kim Hee Ae khiến ả hồ ly câm nín còn khán giả khâm phục

The World Of The Married - Thế giới hôn nhân với sự góp mặt của "chị đại" Kim Hee Ae đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi xoay quanh chủ đề ngoại tình, tiểu tam trong cuộc sống hôn nhân.

Góp mặt trong The World Of The Married, Kim Hee Ae đảm nhận vai Sun Woo - một nữ bác sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng Tae Oh (Park Hae Joon) cùng như cậu con trai ngoan ngoãn tên Lee Joon Young (Jeon Jin Seo). Tuy nhiên, sóng gió lại ập đến với Sun Woo khi bỗng một ngày cô phát hiện người chồng của mình ngoại tình, mà người này không ai khác chính là con gái của Hoa hậu Uhm Hyo Jung - Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Trong tập phát sóng mới đây, Sun Woo và "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee) vô tình chạm mặt nhau. Dù chưa thẳng thừng nói ra về mối quan hệ nhưng Yeo Da Kyung (Han So Hee) đã chẳng ngán chính thất khi tiết lộ mình đang có thai với một người đàn ông đã có gia đình và anh ta hứa sẽ ly hôn vợ trong 2 tháng nữa.

Vốn biết người đàn ông mà Yeo Da Kyung đang ám chỉ chính là chồng của mình, Sun Woo dù rất đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả "tiểu tam" mặt dày: "Cô thật sự tin tưởng một người đàn ông đã từng lừa dối với vợ anh ta sao?", khiến Yeo Da Kyung quê mặt chỉ biết lặng lặng bỏ đi chứ không dám nói nhiều thêm nữa.

Yeo Da Kyung bắt đầu khiêu chiến với Sun Woo khi tiết lộ đang có thai.

Sun Woo cười sảng khoái sau khi nghe "tiểu tam" tiết lộ đang có thai với chồng mình.

Sun Woo dằn mặt "tiểu tam" khi cho rằng cô nàng rồi cũng sẽ nhận phải cái kết đắng vì tin vào người đàn ông từng lừa dối vợ mình.

Sự căm phẫn đối với Yeo Da Kyung được Sun Woo thể hiện rõ sau khi ả "tiểu tam" bỏ đi.

Dù chưa biết được Sun Woo sẽ làm những gì để trả thù ả tiểu tam Yeo Da Kyung cùng gã chồng phản bội Tae Oh, tuy nhiên có thể chắc chắn Sun Woo không phải là người phụ nữ quá yếu đuối để Da Kyung "qua mặt" cướp chồng mình.

Đón xem diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.