"Thế giới hôn nhân": Bị Kim Hee Ae vạch mặt vì tội giật chồng, tiểu tam ngang nhiên đánh luôn cả chính thất

Tập 5 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân tiếp tục khiến khán giả điên tiết khi chứng kiến sự trơ trẽn của "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee) đối với Sun Woo (Kim Hee Ae).

Trong tập này, Sun Woo đã rất cao tay khi tự mình đưa gã chồng bội bạc Lee Tae Oh (Park Hae Joon) xuất hiện trong bữa ăn tối ở nhà Hoa hậu Uhm Hyo Jung cũng là mẹ của "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Sau màn tra tấn tinh thần, cuối cùng Sun Woo cũng đã vạch trần bộ mặt thật của Tae Oh và Yeo Da Kyung trước vợ chồng Hoa hậu Uhm Hyo Jung khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.

Sun Woo chính thức hạ màn kịch của Tae Oh và Da Kyung trước mặt vợ chồng Hoa hậu Uhm Hyo Jung.

Chưa dừng lại ở đó, Sun Woo còn tiết lộ việc Da Kyung đang mang thai đứa con của Tae Oh, khiến "tiểu tam" rơi vào thế bí vì từ trước đến nay, ả ta luôn là đứa con ngoan trước mặt bố mẹ. Thậm chí, Sun Woo còn bắt vợ chồng Uhm Hyo Jung phải dạy dỗ lại con gái mình: "Mấy người nên dạy dỗ lại con gái của mình được rồi đấy. Cô ta không nên động vào chồng của người khác. Cô ta không nên dan díu với người đã có con. Dù có dễ dãi thế nào thì cũng chỉ là những kẻ tồi tệ".

Da Kyunng ê chề khi bị Sun Woo vạch mặt trước bố mẹ mình.

Ngay cả khi bị vợ vạch tội, Tae Oh vẫn hèn nhát "đá mắt" để Da Kyung chối tội cùng với mình.

Trước những lời lẽ đanh thép của Sun Woo, Da Kyung đã không giữ được bình tình liền xấn tới, đánh vào đầu "chính thất" ngay trước mặt bố mẹ mình, khiến Sun Woo gục xuống bàn. Thậm chí, ả ta còn có ý định đánh Sun Woo thêm nhiều lần nữa nhưng đã bị Tae Oh ngăn lại.

Da Kyung trơ trẽn tới mức đánh luôn cả Sun Woo sau khi bị tố giật chồng.

Da Kyung còn định đánh Sun Woo thêm sau khi bị vạch tội.

Có thể thấy, Da Kyung trong Thế giới hôn nhân không phải thuộc hạng "tiểu tam" tầm thường sẵn sàng đánh trả cả chính thất. Liệu rằng, Sun Woo sẽ làm gì để trừng trị người phụ nữ đầy trơ trẽn này? Đón xem diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.