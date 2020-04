Hậu "yêu đương" với Song Hye Kyo, Park Bo Gum xác nhận nên duyên cùng mỹ nhân "Ký sinh trùng" trong phim nói về showbiz Hàn

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin dàn diễn viên gồm Park Bo Gum, Park So Dam xác nhận sẽ kết hợp cùng nhau trong dự án mới của đài tvN có tên Record of Youth (tạm dịch: Kí Sự Thanh Xuân).

Record of Youth là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Park Bo Gum sau gần 2 năm "nên duyên" với đàn chị Song Hye Kyo trong Encounter (Gặp gỡ). Trong khi đó, Record of Youth cũng là dự án truyền hình đầu tiên mà Park So Dam tham gia kể từ sau khi góp mặt trong siêu phẩm nổi tiếng thế giới - Ký sinh trùng với vai diễn "thiên tài lừa đảo" Ki Jung.

Bài báo Park Bo Gum và Park So Dam đóng cặp cùng nhau trong dự án truyền hình của đài tvN được tờ SPOTV NEWS xác nhận.

Theo như nhà sản xuất tiết lộ, Record of Youth sẽ xoay câu chuyện của những ngươi trẻ muốn khẳng định mình trong môi trường showbiz Hàn. Trong đó, vai diễn của Park Bo Gum có tên Sa Hye Joon, một người mẫu thông minh và năng nổ đang muốn lấn sân sang con đường diễn xuất nhưng luôn thất bại trong các cuộc thử vai.

Về phía Park So Dam, cô đảm nhận vai diễn thợ trang điểm có tên Ahn Jung Ha - một người trông vẻ ngoài vui vẻ nhưng tâm hồn lại cô độc và có thói quen xoa dịu bản thân bằng việc hâm mộ thần tượng. Ahn Jung Ha không dễ bị xao động bởi môi trường xung quanh, cô luôn cố gắng chinh phục mọi thử thách và mục tiêu của Ahn Jung Ha là xoá bỏ những bất an, tự ti và tự tìm cách cân bằng chính mình.

Bên cạnh bộ đôi Park Bo Gum và Park So Dam, nhà sản xuất cũng tiết lộ nam diễn viên Byun Woo Seok sẽ góp mặt trong bộ phim này với vai diễn tên Won Hae Hyo - một diễn viên, người mẫu và cũng là bạn thân của Sa Hye Joon. Anh luôn muốn được khán giả thừa nhận năng lực, nỗ lực của mình thay vì xuất thân giàu có.

Dự kiến, Record of Youth sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2020 trên đài tvN.