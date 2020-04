"Thế giới hôn nhân": Đưa chồng đến tận nhà nhân tình, Kim Hee Ae "vỗ mặt" tiểu tam vì quá hỗn xược

Tập 5 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân tiếp tục mang đến cho khán giả những giây phút vô cùng hồi hộp, đau tim, xoay quanh cuộc hôn nhân của Sun Woo (Kim Hee Ae) với người chồng đầy trơ trẽn Tae Oh (Park Hae Joon).

Trong tập này, Sun Woo bất ngờ nhận được lời mời của Hoa hậu Uhm Hyo Jung - mẹ của "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee) đến dùng bữa tại gia đình cô. Bắt bài được tâm lý của những kẻ ngoại tình thường sợ những màn tra tấn tâm lý, Sun Woo đã giữ bí mật lời mời của Hoa hậu Uhm Hyo Jung và rủ rê chồng đến tận nhà nhân tình dùng bữa khiến hắn ta vô cùng hốt hoảng.

Sun Woo bắt đầu tra tấn tinh thần chồng khi chở đến tận nhà nhân tình để dùng bữa.

Chưa dừng lại ở đó, Sun Woo tiếp tục "gây chuyện" khi cố tình làm vỡ chiếc bình hoa quý giá trong nhà của Uhm Hyo Jung. Ngay lập tức, Yeo Da Kyung liền tỏ ra khó chịu và quát mắng Sun Woo: "Cô đang làm gì sau khi xông vào nhà người khác vậy hả?". Tuy nhiên, Sun Woo cũng chẳng phải dạng vừa khi bắt bẻ lại ả "tiểu tam" vì vốn dĩ so về tuổi tác cũng như vai vế, Sun Woo vẫn là lớn hơn Yeo Da Kyung: "Cô nói xông vào là sao? Cô khá hỗn láo rồi đấy. Tôi là khách mà mẹ cô mời đến đó".

Sun Woo cố tình đập vỡ bình hoa ngay trước mặt Tae Oh và Da Kyung.

Chẳng phải nể nang là con gái cưng của Hoa hậu Hyo Jung hay là nhân tình của chồng, Sun Woo cứ thế mà lên mặt dạy dỗ Yeo Da Kyung vì quá hỗn xược.

Tae Oh chỉ biết câm nín khi bị vợ tra tấn tinh thần liên tục.

Trước đó, Sun Woo (Kim Hee Ae) và gã bạn thân của chồng - Je Hyuk (Kim Young Min) tiếp tục gặp gỡ nhau sau khi cả hai đã có màn mây mưa ở khách sạn.



Hóa ra, việc Sun Woo chấp nhận lên giường với Je Hyuk là để moi hết những thông tin liên quan đến các mối quan hệ làm ăn của Tae Oh với bên ngoài. Tuy nhiên, gã bạn thân vẫn muốn tiếp tục "có qua có lại" nên chỉ tiết lộ cho Sun Woo nửa vời và đề nghị cô phải phải lên giường với hắn ta nhiều lần nữa.

Sun Woo dù rất khó xử nhưng vì kế hoạch trả thù chồng nên nhiều khả năng cô sẽ phải tiếp tục qua lại với Je Hyuk.

Theo Nielsen Korea, tập 5 của phim The World Of The Married đã đạt được rating 14.7%, tăng 0.7% so với tập 4 lên sóng tuần trước. Đón xem diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.