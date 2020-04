"Thế giới hôn nhân": Trơ tráo như chồng Kim Hee Ae, đã ngoại tình còn cãi bướng "yêu cũng là cái tội sao?"

The World Of The Married - Thế giới hôn nhân dù chỉ mới lên sóng được 4 tập phim nhưng đã liên tục khiến người xem phải đau tim trước những tình huống xảy ra quá bất ngờ, xoay quanh cuộc sống hôn nhân của Sun Woo (Kim Hee Ae) và Tae Oh (Park Hae Joon).

Trong đoạn preview tập 5 vừa được nhà đài jTBC tung ra mới đây, dường như màn ngoại tình của Tae Oh đã bị Sun Woo vạch trần. Tại đây, Sun Woo đã bóc phốt chồng qua lại với Yeo Da Kyung (Han So Hee) đến mức có thai, cô khẳng định sẽ không cho chồng gặp lại con trai sau khi cả hai ly hôn. Tuy nhiên thay vì xuống nước, nhận lỗi với vợ, Tae Oh lại trơ tráo mắng lại Sun Woo.

"Lúc hạnh phúc với người phụ nữ khác, ít nhất anh cũng phải nghĩ đến việc không được gặp con chứ?".

"Lẽ nào đâm đầu vào yêu cũng là cái tội sao?".

Trước đó trong đoạn preview, Sun Woo dường như cũng đã có màn dạy dỗ "tiểu tam" Yeo Da Kyung (Han So Hee) khiến ả ta phải bật khóc nức nở: "Da Kyung! Chuyện cô có thai, bố mẹ cô vẫn không biết phải không? Cho nên chồng của người khác thì đừng có mà tùy tiện động vào".

Yeo Da Kyung bật khóc nức nở trong đoạn preview tập 5.

Ngoài ra trong tập này Sun Woo vẫn tiếp tục qua lại với bạn thân của chồng - Son Je Hyuk (Kim Young Min) để tiếp tục trả thù cho những gì mà Tae Oh đã gây ra đối với cô.

Son Je Hyuk trấn an Sun Woo và khẳng định sẽ không để Tae Oh biết chuyện.

Đón xem diễn biến của tập 5 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.