Park Shin Hye lần đầu tiết lộ từng bị tát đến 30 cái trong phim "Nấc Thang Lên Thiên Đường" vì diễn quá tệ

Sau Memories Of the Alhambra (Hồi Ức Alhambra) đóng cùng với Hyun Bin vào năm 2018, Park Shin Hye sẽ chính thức trở lại màn ảnh nhỏ vào cuối năm nay với bộ phim Sisyphus: The Myth (tạm dịch: Thần thoại Sisyphus) của đài jTBC.

Xuất hiện trong chương trình Knowing Bros với tư cách khách mời, Park Shin Hye đã khiến khán giả bất ngờ với chia sẻ về những ngày đầu tiên hoạt động với tư cách diễn viên, đáng chú ý chính là tiết lộ khi tham gia bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường lúc 13 tuổi.

Cụ thể, Park Shin Hye cho biết vào thời điểm đó diễn xuất của cô khá tệ, đặc biệt những cảnh khóc, cô thường nhắm tịt mắt khiến cho đạo diễn vô cùng tức giận và yêu cầu phải mở mắt ra để diễn. Theo đúng kịch bản, vai diễn của cô là Jung Seo chỉ bị tát bốn cái nhưng vì diễn không đạt, đạo diễn lại muốn lấy nhiều cảnh nên Park Shin Hye đã phải nhận đến 30 cái tát từ người mẹ kế chính là diễn viên Lee Hwi Hyang.

Cuối cùng, Park Shin Hye không quên tiết lộ sau khi hoàn tất cảnh quay, nữ diễn viên gạo cộ Lee Hwi Hyang cảm thấy áy náy và gửi lời xin lỗi đến cô rất nhiều vì đó là yêu cầu của đạo diễn.

Trong Nấc Thang Lên Thiên Đường, Park Shin Hye vào vai Jung Seo lúc nhỏ. Sở hữu gương mặt trong sáng, dễ thương, đặc biệt là ánh mắt biết nói, nữ diễn viên dễ dàng lấy được thiện cảm của khán giả ngay từ giây phút đầu tiên.

Thành công vang dội của bộ phim đã tạo bước đệm vững chắc cho Park Shin Hye bước chân vào điện ảnh và "đút túi" vô số những bộ phim nổi tiếng như: You Are Beautiful (Cô Nàng Đẹp Trai), The Heirs (Những Người Thừa Kế), Memories Of The Albraham (Hồi Ức Albraham).

Được biết vào cuối năm nay, Park Shin Hye sẽ chính thức tái xuất với nam tài tử Cho Seung Woo trong dự án truyền hình có tên Sisyphus: The Myth. Đây là một bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng được thực hiện bởi Jin Hyeok, đạo diễn đã rất thành công với nhiều bộ phim trước đó như Huyền Thoại Biển Xanh (2016), Doctor Stranger (2014).