Jang Nara gây sốc khi qua đêm với 3 chàng ngự lâm, quyết kiếm được đứa con đầu lòng cùng tuyên ngôn "không lấy chồng"

Sau dự án "drama" ngoại tình gay gắt - Vị khách VIP, "chị đại" Jang Nara sẽ chính thức tái xuất với bộ phim truyền hình mới của đài tvN có tên Oh My Baby cùng "tuyên ngôn" dõng dạc: không lấy chồng.

Trong Oh My Baby, Jang Nara sẽ vào vai Jang Ha Ri, phó trưởng phòng của một tạp chí nuôi dạy con nhỏ.

Jang Ha Ri là một người nghiện công việc, xinh đẹp và tài năng, tuy nhiên cô lại từ bỏ việc hẹn hò từ 10 năm trước. Điều duy nhất mà Ha Ri quyết tâm có được chính là một đứa con. Và ngay khi thực sự từ bỏ niềm tin vào tình yêu, ba người đàn ông đã bước vào cuộc sống Jang Ha Ri, khiến chuỗi ngày của cô bắt đầu đảo lộn.

Trong loạt poster vừa được nhà sản xuất tung ra, Oh My Baby tiếp tục khiến người xem tò mò khi Jang Nara xuất hiện trong một cái bồn tắm đầy bong bóng và đồ trơi trẻ con. Cô nở nụ cười đáng yêu, cầm một cuốn sách với tựa đề: “Làm thế nào để tìm một người cha tốt?”. Ngoài ra, poster còn nổi bật bởi dòng chữ: "Kết hôn ư? Tôi không muốn. Tôi chỉ định có con thôi".

Tiếp đến trong tấm poster thứ 2, nhà sản xuất còn gây sốc hơn khi cho Jang Nara nằm trên một giường cùng với 3 nam diễn viên gồm Park Byung Eun, Go Joon và Jung Eun Joo. Đặc biệt trên tấm poster xuất hiện dòng chữ: “Mối quan hệ của chúng ta… Nếu nhanh hơn một chút thì sao nhỉ?”, khiến khán giả không khỏi tò mò về bố của đứa trẻ.

Jang Nara xuất hiện bên cạnh 3 chàng ngự lâm: Park Byung Eun, Go Joon và Jung Eun Joo.

Oh My Baby là màn song kiếm hợp bích của biên kịch Noh Sun Jae, "cha đẻ" của bộ phim Mirror of the Witch - Phù thủy trong gương cùng đạo diễn Nam Ki Hoon đã từng "cầm trịch" nhiều dự án đình đám như Beauty Inside - Vẻ đẹp tiềm ẩn và Tunnel - Đường hầm.

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5/2020, kế nhiệm khung giờ của Memorist vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh tvN.