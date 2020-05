Phim Hàn tháng 5: Màn so găng của 3 cái tên đình đám Jang Nara - Hwang Jung Eum - Song Seung Hun

Sau khi Thế giới hôn nhân của Kim Hee Ae và Quân vương bất diệt của Lee Min Ho - Kim Go Eun làm nóng mặt trận phim Hàn tháng 4, tháng 5 đến mang theo nhiều dự án lớn với những cái tên nổi bật.

Từ Jang Nara với dự án Oh My Baby của đài tvN, đến "nữ hoàng rom-com", Hwang Jung Eum tái xuất trong Mystic Pop-Up Bar, hay Song Seung Hun trong dự án Shall We Eat Dinner Together?... Tất cả sẽ mang đến cho khán giả một mùa hè hoành tráng nhất.

Oh My Baby

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 13/5/2020

Sau màn tái xuất siêu ngầu với chức vụ trưởng phòng chăm sóc khách ở VIP - Vị khách Vip, "chị đại" Jang Nara sẽ có màn tái xuất trong năm 2020 với công việc xịn xò - phó ban tạp chí trong dự án truyền hình Oh My Baby (tạm dịch: Em bé của tôi) trên đài tvN.

Oh My Baby xoay quanh cuộc sống của cô nàng Jang Ha Ri (Jang Nara), người muốn bỏ qua hôn nhân và chỉ mong có em bé. Thế nhưng ngay khi vừa thực sự từ bỏ niềm tin vào tình yêu, ba người đàn ông đã bước vào cuộc sống Jang Ha Ri, khiến chuỗi ngày của cô đảo lộn.

Teaser phim Oh My Baby.

Mystic Pop-Up Bar

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Đài phát sóng: jTBC Dự kiến lên sóng: 20/5/2020

Được mệnh danh là "nữ hoàng rom-com", Hwang Jung Eum cuối cùng cũng đã quay trở lại màn ảnh nhỏ với một bộ phim mới mang tên Mystic Pop-Up Bar (Tạm dịch: Quầy rượu bí ẩn), sánh đôi cùng anh chàng phi công trẻ Yook Sung Jae.

Tạo hình của Hwang Jung Eum và Yook Sung Jae.

Dựa trên bộ webtoon nổi tiếng cùng tên, Mystic Pop-Up Bar lấy bối cảnh một quán nhậu ngoài trời được điều hành bởi cô chủ nóng tính Hwang Jung Eum và chàng phục vụ với trái tim nhạy cảm Yook Sung Jae. Cả hai có nhiệm vụ ghé thăm những vị khách trong thế giới giấc mơ để giúp họ giải quyết những vấn đề của mình.

Teaser phim Mystic Pop-Up Bar.

Shall We Eat Dinner Together?

Thể loại: Lãng mạn, Hài hước Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 25/5/2020

Shall We Eat Dinner Together? là bộ phim được chuyển thể từ webtoon cùng tên kể về chuyện tình của hai con người đã không còn tin vào tình yêu sau những đổ vỡ. Nhưng cuối cùng, họ lại thấy rung động với đối phương sau những lần ăn tối cùng nhau và bắt đầu một mối tình lãng mạn.

Song Seung Hun và Seo Ji Hye trong phim.

Trong phim, Song Seung Hun sẽ vào vai Kim Hae Kyung, một nhà tâm lý học phân tích hành vi thông qua đồ ăn. Còn Seo Ji Hye đảm nhận vai Woo Do Hee - giảm đốc sản xuất 2N BOX, một người nổi tiếng và tài giỏi song lại hay thay đổi.

Teaser Shall We Eat Dinner Together?

Soul Mechanic

Thể loại: Y khoa, Lãng mạn Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 6/5/2020

Soul Mechanic là bộ phim xoay quanh câu chuyện của các bác sĩ tâm thần, khi họ cố gắng chữa trị cho các bệnh nhân những vết thương cảm xúc.

Trong phim, Lee Shi Joon vào vai bác sĩ tâm thần tên Shin Ha Kyun. Anh đam mê công việc và tận tâm giúp đỡ bệnh nhân của mình.

Trong số những bệnh nhân của Shin Ha Kyun có Han Woo Joo (Jung So Min) – một diễn viên nhạc kịch bị tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm, tâm trạng thay đổi thất thường. Chuyện phim sẽ theo chân mối quan hệ dần phát triển giữa Shin Ha Kyun và Han Woo Joo, cũng như cách mà các bác sĩ tận tâm, tìm phương thức xoa dịu nỗi đau tinh thần của bệnh nhân bằng kiến thức và y đức.

Teaser phim Soul Mechanic

Old School Intern

Thể loại: Văn phòng Đài phát sóng: MBC Dự kiến lên sóng: 13/5/2020

Ngay sau khi bộ phim Memorist kết thúc, khán giả sẽ gặp lại Park Hae Jin trong Old School Intern.

Park Hae Jin.

Trong phim, Park Hae Jin đảm nhận vai Ga Yeol Chan, trưởng nhóm tiếp thị mì của hãng thực thẩm Jun Su Food. Yeol Chan đã tạo ra một món phở gà cay và tạo ra làn sóng lớn trong ngành công nghiệp mì. Chính vì vậy, Yeol Chan nhanh chóng thăng tiến với vị trí cao hơn. Mọi việc trở nên thú vị khi vào một ngày, ông chủ cũ của anh xuất hiện tại công ty với tư cách là một nhân viên thực tập khiến anh rơi vào những tình huống dở khóc, dở cười.

Teaser phim Old School Intern

Wind, Cloud and Rain

Thể loại: Cổ trang Đài phát sóng: TV CHOSUN Dự kiến lên sóng: 17/5/2020

Wind, Cloud and Rain là tác phẩm cổ trang đầu tiên lên sóng trong năm nay. Phim nói về thần số học - đề tài vẫn còn được xem là một lĩnh vực thần bí trong thời đại văn minh khoa học ở thế kỷ 21.

Trong phim, Park Shi Hoo đảm nhận vai Choi Chun Joong, thầy bói và cũng là thầy tướng số giỏi nhất Joseon. Nhân vật này là vị anh hùng trong thời loạn lạc và là vị vua trong lòng người dân Joseon. Tuy nhiên, đây cũng là một người mang chí lớn muốn lật đổ triều đại Joseon đã bị những tên quyền thế hủy hoại để xây dựng nên một quốc gia mới.

Teaser phim Wind, Cloud and Rain

Mothers

Thể loại: Gia đình Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 4/5/2020

Mothers là phim ngắn gồm 2 tập được đài tvN chọn để "thế sóng" những tập phim bị cắt của A Piece of Your Mind. Đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của nữ chính Truyền thuyết Jumong - Han Hye Jin.

Trong phim, Han Hye Jin vào vai Han Jung Eun, đã kết hôn với chồng được 14 năm và phải một tay quán xuyến cả việc nhà lẫn công việc cá nhân. Thấy con gái quá cực nhọc, mẹ của cô là Soon Ok (Kim Mi Kyung) đã đến Seoul để phụ giúp con gái. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khi đứa con gái Jung Eun thương yêu gặp tai nạn và đẩy gia đình vào cảnh tuyệt vọng. Đứng trước nỗi đau, họ sẽ học cách nương tựa để vượt qua khó khăn.