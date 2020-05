Jang Nara làm "chị đại" trong phim mới: Túm cổ áo, lấy chân đạp người yêu "dính" tường

Chỉ còn vài ngày nữa, bộ phim Oh My Baby với sự góp mặt của "chị đại" Jang Nara sẽ chính thức lên sóng. Trước thềm xuất xưởng, nhà sản xuất liên tục tung ra teaser mới, hé lộ những tình tiết hấp hẫn sẽ có trong bộ phim.

Trái ngược với hình ảnh dịu dàng được hé lộ trước đó của nhân vật Ha Ri (Jang Nara), trong loạt ảnh mới vừa được nhà sản xuất tung ra, người xem không khỏi sốc khi cô nàng mang đến một hình ảnh mới đầy quyền lực, sẵn sàng túm cổ áo anh chàng người yêu thứ 2 là Yoon Jae Young (Park Byung Eun).

Chưa dừng lại ở đó, Ha Ri còn lấy chân đạp anh chàng Yoon Jae Young "dính" tường. Chẳng biết mâu thuẫn của cặp đôi này là như thế nào, tuy nhiên có thể khẳng định Ha Ri là một cô nàng rất cá tính, chứ không hề "bánh bèo" như loạt teaser hé lộ trước đó.

Chia sẻ thêm về loạt teaser mới này, nhà sản xuất cho biết: "Nara Nara và Park Byung Eun là 2 diễn viên chuyên nghiệp. Vì vốn dĩ cả hai là bạn thân nên khi đóng vai người yêu sẽ dễ dàng tạo ra những phản ứng mà người xem không nhịn được cười. Khán giả có thể mong đợi về màn thể hiện của Nara và Park Byung Eun trong Oh My Baby. Chắc chắn, cả hai sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho người xem".

Oh My Baby sẽ được chỉ đạo bởi Nam Ki Hoon, đạo diễn được biết đến qua các bộ phim trước đó như Voice 3, The Beauty Inside và Tunnel.

Bộ phim dự kiến sẽ được lên sóng vào lúc 22g50, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên kênh tvN, bắt đầu từ ngày 13/05/2020.