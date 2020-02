Phim Hàn tháng 2/2020: Hội "chị đẹp" Kim Tae Hee - Park Min Young tái xuất, dự án "hụt" của Song Hye Kyo gây chú ý

Sau khi Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) với sự góp mặt của bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin làm nóng mặt trận phim Hàn tháng 1, tháng 2 đến mang theo nhiều dự án lớn với những cái tên nổi bật.

Đặc biệt, màn ảnh nhỏ Hàn tháng 2 sẽ là "sân chơi" của hàng loạt diễn viên nữ đình đám như Kim Tae Hee, Park Min Young. Ngoài ra, dự án truyền hình Hyena từng vào tay Song Hye Kyo nhưng sau đó bị nữ diễn viên từ chối vào phút chót sẽ khiến khán giả không thể bỏ qua "tiệc phim" đầy hấp dẫn này.

1. Hi Bye, Mama!



Thể loại: Gia đình Thời gian khởi chiếu dự kiến: 22/2 Lịch phát sóng: Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần Kênh phát sóng: Đài tvN

Hi Bye, Mama! (tạm dịch: Tạm biệt mẹ) là bộ phim đang rất được trông chờ trong tháng 2 này khi đánh dấu sự trở lại của "ngọc nữ" màn ảnh nhỏ Kim Tae Hee sau 5 năm vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ.

Hi Bye, Mama! sẽ xoay quanh một người mẹ tên Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee) đã mất năm năm trước nhưng nay có cơ hội hồi sinh thông qua một "chiến dịch" 49 ngày. Đây sẽ là một tác phẩm đủ đầy vui buồn và hứa hẹn chạm đến cảm xúc của khán giả.

Trailer phim Hi Bye, Mama!

2. I'll Go To You When The Weather Is Nice

Thể loại: Lãng mạn, tình cảm Thời gian khởi chiếu dự kiến: 24/2 Lịch phát sóng: Thứ Hai, thứ Ba hàng tuần Kênh phát sóng: Đài jTBC

Được sản xuất dựa trên một bộ tiểu thuyết cùng tên, I'll Go To You When The Weather Is Nice (Tạm dịch: Trời đẹp em sẽ đến) xoay quanh cô nàng Mok Hae Won (Park Min Young), một người con gái đã quá mệt mỏi với cuộc sống thành thị bận rộn mà dọn về sinh sống tại một ngôi làng nhỏ. Sau khi sánh đôi với bạn diễn hơn tuổi hiếm hoi trong Her Private Life (Bí Mật Nàng Fangirl) Kim Jae Wook, Park Min Young sẽ quay trở lại với sự nghiệp "trai trẻ" khi cùng Seo Kang Joon viết nên cậu chuyện tình thôn quê dịp đầu năm 2020.

Park Min Young hóa gái quê đình xinh đẹp trong I'll Go To You When The Weather Is Nice

Bên cạnh đó, Park Min Young sẽ còn vướng tình tay ba với hai trai đẹp Extraordinary You (Cậu thật phi thường) càng khiến khán giả vô cùng mong đợi vào màn hợp sức lần này.

Trailer phim I'll Go To You When The Weather Is Nice.

3. Hyena

Thể loại: Pháp luật Thời gian khởi chiếu dự kiến: 21/2 Lịch phát sóng: Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần Kênh phát sóng: Đài SBS

Hyena cũng là bộ phim nhận được sự chú ý của khán giả trong tháng 2 này khi đây từng là dự án truyền hình được Song Hye Kyo nhắm đến nhưng nữ diễn viên lại từ chối phim vào phút chót vì vướng vào lùm xùm ly hôn với Song Joong Ki.

Hyena xoay quanh những luật sư hàng đầu chuyên làm việc cho những khách hàng thuộc tầng lớp 1% "quý tộc" nhất của Hàn Quốc. Bộ đôi luật sư lắm mưu nhiều kế Jung Geum Ja (Kim Hye Soo) và Yoon Hee Jae (Joo Ji Hoon) hứa hẹn mang đến cho khán giả một bộ phim tràn ngập "drama" và những cú twist không thể lường trước.

Poster chính thức của phim Hyena.

4. Hello Dracula



Thể loại: Tâm lý Thời gian khởi chiếu dự kiến: Tháng 2 Lịch phát sóng: Chủ Nhật hàng tuần Kênh phát sóng: Đài jTBC

Seohyun (SNSD) sẽ chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ trong phim ngắn tập mới nhất đài jTBC mang tên Hello Dracula (tạm dịch: Xin chào Dracula). Đáng chú ý, vai diễn của Seo Hyun khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, khi nữ diễn viên trẻ sẽ lần đầu thử sức với câu chuyện "bách hợp", có mối quan hệ tình yêu với người bạn gái xinh đẹp So Jung do nữ diễn viên Lee Chung Ah thủ vai. Tuy nhiên chuyện tình của cô cũng gặp phải không ít trắc trở bởi người mẹ siêu khó tính.

Trailer phim Hello Dracula.

5. A Wise Doctor’s Life

Thể loại: Y khoa Thời gian khởi chiếu dự kiến: Tháng 2 Lịch phát sóng: Thứ Bảy hàng tuần Kênh phát sóng: Đài tvN

A Wise Doctor’s Life (Chuyện đời bác sĩ) đi sâu vào khai thác cuộc sống và công việc thường nhật của các y bác sĩ, những người đang hàng ngày quay cuồng trong máu, sự sống và cái chết của hàng trăm bệnh nhân. Với màn "song kiếm hợp bích" của bộ đôi đạo diễn Shin Won Ho - biên kịch Lee Woo Jung - từng hợp tác qua cả ba phần Reply, cùng dàn diễn viên cực khủng gồm Jo Jung Suk, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok. A Wise Doctor’s Life đang là một trong những phim Hàn được kì vọng nhất của tvN năm nay.

Dàn cast của bộ phim A Wise Doctor’s Life.

6. Tell Me What You Saw



Thể loại: Giật gân Thời gian khởi chiếu dự kiến: 1/2 Lịch phát sóng: Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần Kênh phát sóng: Đài OCN

Tell Me What You Saw xoay quanh Oh Hyun Jae (Jang Hyuk) từng là một trong những người sở hữu số lượng hồ sơ bắt giữ tội phạm lớn nhất, anh có khả năng phá các vụ án một cách lạnh lùng để tìm ra sự thật. Tuy nhiên, sau khi mất vị hôn thê của mình trước một vụ nổ do một kẻ giết người hàng loạt dựng lên, anh xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình và biến mất khỏi thế giới.

Trong khi đó, Cha Soo Young (Sooyoung) là cảnh sát ở một vùng nông thôn. Cô có một khả năng đặc biệt, cho phép cô nhớ mọi thứ mà cô ấy thấy. Do khả năng đặc biệt của mình, Cha Soo Young được chọn làm thám tử tân binh, người sẽ hợp tác với Oh Hyun Jae Hai để tìm ra chân tướng đằng sau những vụ án khó nhằn nhất.

Trailer phim Hyena

7. My Holo Love

Thể loại: Tình cảm Thời gian khởi chiếu dự kiến: 7/2 Lịch phát sóng: Thứ Sáu hàng tuần Kênh phát sóng: Netflix

Phim My Holo Love (Tạm dịch: Holo của tôi) kể về So Yeon (Go Sung Hee), một người phụ nữ cô đơn. Cô có cơ duyên gặp được cá thể trí tuệ nhân tạo tên Holo (Yoon Hyun Min) và Holo từ đó ở bên cô mọi lúc. Cùng lúc đó, Nan Do (Yoon Hyun Min) - người chế tạo ra Holo bắt đầu nảy sinh những cảm xúc mới lạ với So Yeon khi nhìn thấy cô bên cạnh Holo. Như vậy, My Holo Love hứa hẹn mang đến một chuyện tình "tay ba" vừa hài hước vừa tiềm ẩn nhiều thông điệp sâu xa.