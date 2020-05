Hậu nghi vấn "nối lại tình xưa" với Lưu Diệc Phi, Song Seung Hun xuất hiện siêu điển trai trong poster mới, hộ tống gái xinh đi ăn đêm

Chỉ trong một thời gian ngắn, Song Seung Hun vướng phải hàng loạt lùm xùm, hết bị khán giả chỉ trích chuyện không đeo khẩu trang khi quay show, lại đến lượt "lỡ tay" nhấn like ảnh của "tình cũ" Lưu Diệc Phi khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Và cứ mỗi lần Song Seung Hun "có biến", nhà sản xuất phim Shall We Eat Dinner Together? lại tiếp tục "nhá hàng" loạt thông tin mới liên quan đến bộ phim.

Cụ thể mới đây, ekip Shall We Eat Dinner Together? đã tung ra poster chính thức cho bộ phim. Trong ảnh, Song Seung Hun xuất hiện với bộ vest trắng bảnh bao nắm lấy tay Seo Ji Hye để dìu cô nàng bước ra khỏi chiếc xe taxi màu vàng.

Có thể thấy, nhân vật của Song Seung Hun ngắm nhìn Seo Ji Hye vô cùng trìu mến, trong khi đó nữ chính thì nở một nụ cười rạng rỡ. Đặc biệt, không gian xung quanh mang hơi hướng phong cách châu Âu càng khiến cho buổi hẹn hò của cặp đôi trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Theo như tiết lộ từ phía nhà sản xuất, poster của bộ phim, đặc biệt là tạo hình của Seo Ji Hye được lấy cảm hứng của cô nàng Audrey Hepburn trong bộ phim kinh điển - Breakfast at Tiffany’s.

Dựa trên bộ webtoon nổi tiếng cùng tên, Shall We Eat Dinner Together? kể về mối quan hệ kì quặc của cặp đôi chính khi họ là những người đã trải qua quá nhiều khổ đau ái tình, dẫn đến tình trạng ngán ngẩm yêu đương. Nhờ một bữa ăn tối định mệnh cùng nhau, cả hai dần tìm lại được cho mình cảm giác đẹp đẽ thuở mới biết yêu.

Trong phim Song Seung Hun sẽ vào vai Kim Hae Kyung, một nhà tâm lý học phân tích hành vi thông qua đồ ăn. Còn Seo Ji Hye đảm nhận vai Woo Do Hee - giảm đốc sản xuất 2N BOX Woo Do Hee, một người nổi tiếng và tài giỏi song lại hay thay đổi.

Shall We Eat Dinner Together? sẽ chính thức lên sóng vào ngày 25/5 trên đài MBC.