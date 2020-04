"Thế giới hôn nhân": Đã ly hôn để đi theo tình trẻ, chồng Kim Hee Ae giờ lại "ghen ngược" khi thấy vợ cũ có bồ mới

Sau màn thuê sát thủ đến hành hung người vợ cũ Sun Woo (Kim Hee Ae) của gã chồng tồi Tae Oh (Park Hae Joon), đoạn preview tập 9 The World Of The Married - Thế giới hôn nhân vừa được nhà sản xuất tung ra mới đây tiếp tục hé lộ cho khán giả diễn biến cực gắt.

Mở đầu đoạn preview, Sun Woo bỗng dưng "chị chị em em" với "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee). Dù phần nào biết được mục đích của Sun Woo muốn gia nhập hội bạn cùng với Da Kyung, tuy nhiên ả tiểu tam vẫn vui vẻ chào đón khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Sun Woo và Da Kyung bỗng dưng "chị chị em em" khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Tiếp đến, đoạn preview hé lộ phân cảnh Tae Oh bất ngờ bắt gặp Sun Woo đang vui vẻ với anh chàng đồng nghiệp. Nhìn thấy cảnh tượng này này, gã chồng tồi bỗng dưng khó chịu ra mặt. Thậm chí, Tae Oh còn trách móc Sun Woo, dù rằng giờ đây hắn ta cũng đã tổ ấm riêng: "Tại sao cô có thể để con ở nhà một mình? Đừng nói với tôi là cô với hắn ta có gì đó nhé!".

Tae Oh khó chịu ra mặt khi thấy Sun Woo đi với trai trẻ.

Trong một diễn biến khác, Tae Oh bất ngờ cảnh cáo Sun Woo phải giữ mồm, giữ miệng và tránh xa người vợ trẻ Da Kyung của hắn ta ra. Nhiều khả năng, Sun Woo đã gây chuyện với Da Kyung sau khi xin gia nhập vào hội bạn.

Tae Oh cảnh cáo Sun Woo không được động đến Da Kyung.

Ở cuối đoạn preview, In Gyu - bạn trai của cô nàng Hyun Seo (Shim Eun Woo) cũng đã tái xuất. Hóa ra, In Gyu chính gã là kẻ đã nghe lệnh Tae Oh tới nhà Sun Woo để hành hung cô suýt mất mạng ở tập 8.

Hóa ra In Gyu chính là kẻ đã hành hung Sun Woo ở tập 8.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của The World Of The Married - Thế giới hôn nhân sẽ được phát sóng vào lúc 23g00 (giờ địa phương), thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.