Phim Hàn tháng 4/2020: "Sân chơi" của riêng Lee Min Ho hay sẽ bị "anh - chị đại" Lee Bo Young và Cha Tae Hyun đánh bại?

Sau khi bộ phim Itaewon Class với sự góp mặt của Park Seo Joon và Kim Da Mi đạt được thành công, làm nóng mặt trận phim Hàn tháng 3, màn ảnh nhỏ xứ Hàn tháng 4 tiếp tục mang đến nhiều dự án lớn với những cái tên nổi bật.

The King: The Eternal Monarch - dự án truyền hình khủng nhất với sự góp mặt của Lee Min Ho - Kim Go Eun, When My Love Blooms - đánh dấu sự trở lại của "chị đại" Lee Bo Young hay Team Bulldog: Off-duty Investigation - bức tranh xã hội hiện thực ở Hàn Quốc, là những tựa phim đặc sắc bạn nên chú ý "nghía qua".

1. The King: The Eternal Monarch

Thể loại: Lãng mạn Đài phát sóng: SBS Dự kiến lên sóng: 17/4/2020

Năm 2020 đón đầu sự trở lại của "ông hoàng" màn ảnh Hàn Lee Min Ho với độ phổ biến không ai địch lại.

The King: The Eternal Monarch - Quân vương bất diệt là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong đó, Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) có nhiệm vụ cố ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người. Song song với đó, ở thời hiện đại, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cũng đang phải mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia đình. Cùng chung mục tiêu là đóng cánh cửa giữa 2 thế giới, Jung Tae Eul đã gặp được Hoàng đế Lee Gon, và cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm.

Poster phim The King: The Eternal Monarch - Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Teaser phim The King: The Eternal Monarch

2. When My Love Blooms

Thể loại: Lãng mạn Đài phát sóng: tvN Dự kiến lên sóng: 25/4/2020

Ngay khi bộ phim Hi Bye, Mama - Tạm biệt mẹ chính thức khép lại vào giữa tháng 4, When My Love Blooms (tạm dịch: Khi Tình Yêu Nở Rộ) của "chị đại" Lee Bo Young sẽ kế nhiệm khung giờ vàng tối cuối tuần của tvN, bước vào chặng đua rating phim đối đầu với siêu bom tấn SBS The King: The Eternal Monarch của Lee Min Ho.

Tạo hình của "chị đại" Lee Bo Young trong phim mới.

When My Love Blooms xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Han Jae Hyun (Yoo Ji Tae) và Yoon Ji Soo (Lee Bo Young), khi cả hai đều là tình đầu đẹp đẽ của đối phương, hội ngộ sau nhiều năm khi mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Han Jae Hyun từng là một cậu chàng năng nổ khi còn trẻ, nhưng sớm trở thành một doanh nhân lạnh lùng và thực tế. Trong khi đó, Yoon Ji Soo lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng thời gian qua đi, cô buộc phải đối đầu với nhiều chướng ngại vật.

Poster chính thức phim When My Love Blooms.

3. Team Bulldog: Off-duty Investigation

Thể loại: Điều tra Đài phát sóng: OCN Dự kiến lên sóng: 4/4/2020

Team Bulldog: Off-duty Investigation cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Cha Tae Hyun sau 4 năm kể từ lần xuất hiện chớp nhoáng trong bộ phim Mây họa ánh trăng phát hành hồi năm 2016.

Trong phim, Cha Tae Hyun vào vai Jin Kang Ho - một thám tử nhiệt tình và tài giỏi. Anh cố gắng bắt tội phạm bằng mọi cách cần thiết. Trong khi đó, Kang Moo Young (Lee Sun Bin) là một giám đốc sản xuất của một chương trình điều tra trên truyền hình. Cả hai vô tình biết nhau và tạo ra một chương trình điều tra tội phạm vô cùng đặc sắc.

Cha Tae Hyun và Lee Sun Bin.

Teaser phim Team Bulldog: Off-duty Investigation

4. How To Buy A Friend

Thể loại: Tuổi teen Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 6/4/2020

How To Buy A Friend là bộ phim xoay quanh câu chuyện về Chan Hong (Lee Sin Young) và Don Hyuk (Shin Seung Ho), hai nam sinh có cuộc sống với hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cùng với sự xuất hiện của nàng nữ sinh nổi tiếng Uhm Se Yoon (Kim So Hye) đem lòng "cảm nắng" Chan Hong, "drama" bắt đầu từ đây cùng câu chuyện khắc họa góc tối trong tình yêu và xã hội hiện đại.

How To Buy A Friend cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của anh lính Bắc Hàn đẹp trai Kwang Beom (Lee Sin Young) trong Crash Landing On You - Hạ Cánh Nơi Anh. Chính vì độ nhận diện của Lee Sin Young sau thành công Crash Landing On You càng khiến cho vai chính đầu tay trong How To Buy A Friend càng nhận được thêm sự quan tâm của khán giả.

Lee Sin Young.

5. Born Again

Thể loại: Lãng mạn Đài phát sóng: KBS2 Dự kiến lên sóng: 27/4/2020

Born Again cũng đang là dự án đáng mong chờ nhất của KBS, đón chờ màn tái xuất của "trai trẻ" Jang Ki Yong và "ma cà rồng" Lee Soo Hyuk.

Born Again kể về câu chuyện tình tay ba giữa một công tố viên và một kẻ giết người hàng loạt với một cô gái. Họ đã rời khỏi nhân gian cách đây 32 năm vì tai nạn nhưng lại một lần nữa tái sinh trong cuộc đời mới và không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận. Hiện tại, họ trở thành một công tố viên, một chuyên viên khảo cổ xương và một sinh viên y khoa, mở ra những oan trái trong kiếp này.

Tạo hình của dàn diễn viên chính trong phim Born Again.

Trong phim, Lee Soo Hyuk sẽ vào vai thám tử có trái tim thuần khiết Cha Hyun Bin vào năm 1986 và tái sinh trở thành công tố viên chỉ tin những bằng chứng DNA năm 2020. Trong khi đó, Jang Ki Yong vào vai một kẻ giết người hàng loạt Gong Ji Chul vào năm 1986, nay tái sinh trở thành một chàng sinh viên y khoa ưu tú Chun Jong Bum.