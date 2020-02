Loạt phim Hàn nóng nhất năm 2020: Lee Min Ho đối đầu "tình cũ" Park Min Young, Kim Tae Hee tái xuất sau 5 năm ở ẩn

Kết thúc năm 2019 với hàng loạt tác phẩm truyền hình có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Năm 2020 bắt đầu với sự kì vọng của khán giả dành cho màn ảnh xứ Hàn, hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc phim truyền hình hoành tráng, cùng sự trở lại của hàng loạt tên tuổi như: Lee Min Ho, Park Seo Joon, Park Hae Jin hay hội "chị đẹp" Kim Tae Hee, Park Min Young, Park Shin Hye đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

The King: The Eternal Monarch

Siêu phẩm The King: The Eternal Monarch (Tạm dịch: Quân vương bất tử) với sự góp mặt của Lee Min Ho chính là cái tên được khán giả mong chờ nhất của màn ảnh xứ Hàn trong năm 2020.

Tạo hình nhân vật của Lee Min Ho trong The King: The Eternal Monarch được người hâm mộ chụp hồi tháng 10/2019, khi ekip đang quay hình cho bộ phim.

Kể từ sau thành công vang dội của Boys Over Flowers (Vườn sao băng) cách đây 10 năm, cái tên Lee Min Ho chưa bao giờ mất đi sức nóng của mình bởi mỗi phim mà anh tham gia đều tạo được tiếng vang, bất chấp vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất. Trở lại sau khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Lee Min Ho đã chứng minh bản thân "không phải dạng vừa đâu" khi húp trọn bom tấn The King: The Eternal Monarch của biên kịch Kim Eun Sook, cũng là "mẹ đẻ" của Hậu duệ mặt trời.

The King: The Eternal Monarch cũng là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Lee Min Ho với "biên kịch vàng" Kim Eun Sook kể từ sau "siêu phẩm" The Heirs.

Từng hợp tác với nhau ở The Heirs (Người Thừa Kế), bộ phim gây bão và làm bàn đạp, tạo nên tên tuổi mạnh mẽ cho cả dàn diễn viên, không khó để đoán dự án mới của Lee Min Ho và biên kịch Kim sẽ là đề tài nóng trong năm 2020.

Hi Bye, Mama

"Đóng băng" sự nghiệp diễn xuất trong 5 năm để lấy chồng và sinh con, trong năm 2020, Kim Tae Hee cũng sẽ có màn comeback đầy hoành tráng với một dự án phim truyền hình mang tên Hi Bye, Mama của đài tvN.

Hi Bye, Mama đánh dấu sự trở lại Kim Tae Hee sau 5 năm "đóng băng" diễn xuất.

Hi Bye, Mama kể về cuộc đời của Cha Yoo Ri (Kim Tae Hee), một người phụ nữ hóa thành hồn ma sau khi qua đời 5 năm trước. Cô ra đi đột ngột, để lại nỗi xót thương trong lòng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và đứa con. Để có thể hồi sinh, Cha Yoo Ri phải thực hiện một thử thách trong vòng 49 ngày.

Hi Bye, Mama dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 2 trên kênh tvN.

Kingdom 2

Kingdom do Netflix sản xuất cũng là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả yêu phim ảnh Hàn Quốc trong năm 2020. Chuyện phim kể về một vương triều đang đối mặt với đại dịch xác sống tràn lan và đe dọa an nguy của toàn thể nhân dân. Thái tử của Joseon trong quá trình điều tra đã không chỉ phát hiện nguyên nhân của đại dịch mà còn những âm mưu thâm hiểm của các phe phái tranh giành quyền lực, buộc anh phải tìm ra cách bảo vệ đất nước và nhân dân của mình.

Kingdom 2 là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả sau phần 1 đầy thành công được phát hành hồi năm 2019.

Với kịch bản được xây dựng kĩ lưỡng, hình ảnh đậm chất điện ảnh và qui tụ được dàn diễn viên tên tuổi gồm Joo Ji Hoon, Bae Doo Na, Kingdom 2 được xem là phiên bản nâng cấp của Rampant (Dạ Quỷ). Hiện tại, phần 2 của Kingdom đã hoàn tất quá trình quay phim và dự kiến sẽ được lên kệ Netflix trong năm 2020.

Màn tái xuất của Joo Ji Hoon và Bae Doo Na được "mọt phim" Hàn vô cùng mong chờ trong năm 2020.

Itawon Class

Itaewon Class đánh dấu màn tái xuất của Park Seo Joon sau hơn một năm vắng bóng. Trong phim, nam diễn viên thủ vai Park Sae Roy, một người có quá khứ sóng gió khi bố mất và bản thân chịu cảnh tù tội. Sau khi ra khỏi trại giam, Sae Roy quyết lật đổ kẻ đã khiến đời mình khốn khổ nên cậu đã đến Itaewon, Seoul. Tại đây, Park Sae Roy đã gặp được những người bạn cũng có xuất thân từ tầng lớp dân lao động. Họ thành lập Itawon Class để trừng trị những kẻ ỷ có tiền, có quyền, ăn hiếp kẻ yếu và nghèo khổ.

Itaewon Class chuyển thể từ một webtoon cùng tên, được đánh giá rất cao vì vừa hiện thực, vừa kịch tính và qui tụ dàn diễn viên thực lực. Đây cũng là một cái tên nặng kí của nhà đài jTBC được khán giả mong chờ trong năm 2020.

I'll Go To You When The Weather Is Nice

Trong năm 2020, "nữ hoàng dao kéo" Park Min Young cũng sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình có tên I'll Go To You When The Weather Is Nice, sánh vai cùng với trai trẻ Seo Kang Joon.



Park Seo Joon sánh vai cùng với "trai trẻ" Seo Kang Joon.trong dự án truyền hình mới có tên I'll Go To You When The Weather Is Nice.

Trong phim, Park Min Young sẽ hóa thân thành Mok Hae Won, một người phụ nữ thích chơi đàn cello và mơ ước có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, tuy nhiên mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Chán nản và mất niềm tin, Hae Won quyết định trở về thị trấn nơi cô từng sống lúc nhỏ.

Trong khi đó, Seo Kang Joon sẽ vào vai Im Eun Seob, ông chủ một tiệm sách nhỏ nơi quê nhà của Hae Won. Anh thuộc kiểu người trầm tính với lối sống đơn giản, lấy việc đọc sách và bán sách làm vui. Cuộc sống bình lặng của anh bắt đầu xáo trộn khi có sự xuất hiện của Hae Won.

Với sự góp mặt của Park Min Young - bảo chứng rating cho các dự án truyền hình, I'll Go To You When The Weather Is Nice dự đoán sẽ "gây bão" trong thời gian tới.



Forest

Trở lại màn ảnh sau hơn 3 năm vắng bóng, "tài tử" Park Hae Jin cũng là cái tên nhận được sự quan tâm của khán giả trong 2020, khi nam diễn viên sẽ góp mặt trong dự án truyền hình mới nhất có tên Forest (tạm dịch: Khu rừng bí ẩn) của đài KBS.

Park Hae Jin cũng sẽ có màn tái xuất trên màn ảnh sau 3 năm vắng bóng.

Forest là bộ phim xoay quanh nam nhân viên cứu hộ với mục tiêu cuộc đời là "đút túi" 5000 tỉ won. Sánh đôi với Park Hae Jin lần này chính là nữ diễn viên Jo Bo Ah, khi cô nàng sẽ hóa thân thành bác sĩ với thực lực đứng top đầu trong bệnh viện đại học quốc gia Hàn Quốc. Một bộ phim tình cảm, lãng mạn pha lẫn đôi chút giật gân với sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng, Forest (tên khác: Secret) hứa hẹn sẽ trở thành siêu phẩm mới của đài KBS.

Sisyphus: The Myth

Tái xuất chậm hơn Hyun Bin kể từ sau Memories of the Alhambra (Hồi Ức Alhambra), Park Shin Hye sẽ có màn trở lại trong năm 2020 với dự án truyền hình mới có tên Sisyphus: The Myth, đóng cặp cùng với nam diễn viên gạo cội Cho Seung Woo.

Park Shin Hye cũng sẽ có màn kết hợp cùng Cho Seung Woo trong phim Sisyphus: The Myth.

Đến thời điểm hiện tại, Sisyphus: The Myth chỉ được tiết lộ là bộ phim được "cầm trịch" bởi đạo diễn Jin Hyuk, người đứng sau thành công của loạt siêu phẩm như Doctor Stranger (Bác sĩ xứ lạ), Legends Of The Blue Sea (Huyền thoại biển xanh), City Hunter (Thợ săn thành phố), Tuy nhiên Sisyphus: The Myth vẫn hứa hẹn sẽ gây bão trong năm 2020.