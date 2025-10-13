"Lee Min Ho Đồng Nai" Lê Dương Bảo Lâm lại vừa khiến dân mạng được một phen cười nghiêng ngả trong tập 12 của chương trình Chiến sĩ quả cảm. Khi nghe nữ cán bộ đề nghị: "Tôi xin mời đồng chí Lâm lên để cùng tôi thị phạm tình huống đánh nhau", thay vì sẵn sàng "xông pha chiến đấu", Lê Dương Bảo Lâm liền giơ tay xin… báo giá gương mặt:

"Trước khi thực hiện tôi xin được phép báo giá gương mặt tôi: Mũi 25 triệu, 24 cái răng sứ của tôi 235 triệu, cằm 20 triệu. Nếu có gì nhờ đồng chí đền cho tôi...".

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nam diễn viên khiến cả khán phòng cười lăn lộn. Dân mạng thi nhau thả tim, khen anh "vừa đẹp, vừa duyên, vừa biết giữ tài sản trên mặt". Nhưng đằng sau màn "báo giá cực mặn" đó là cả một hành trình tân trang nhan sắc đáng ngưỡng mộ, biến anh từ chàng trai cơ bắp, da đen, răng khấp khểnh thành một trong những "mỹ nam" tự tin danh xưng "Lee Min Ho Đồng Nai" của showbiz Việt.

Không khó để nhận ra chiếc mũi hiện tại của Lê Dương Bảo Lâm thon gọn, sống mũi cao và đầu mũi gọn gàng hơn trước rất nhiều. Nhờ đó mà tổng thể gương mặt anh trở nên sáng, gọn và sang hơn hẳn.

Nâng mũi là thủ thuật phù hợp với:

- Người có sống mũi thấp, đầu mũi to, mũi hếch hoặc gồ.

- Những ai muốn khuôn mặt hài hòa, có góc nghiêng thần thánh như idol Hàn.

- Với những ai hoạt động nghệ thuật, việc sở hữu một chiếc mũi đẹp gần như là "điểm cộng nhận diện". Và rõ ràng, với Lee Min Ho phiên bản Đồng Nai, chiếc mũi 25 triệu kia đúng là "đáng đồng tiền bát gạo".

2. Bọc răng sứ

24 chiếc răng sứ, trị giá 235 triệu đồng, nghe mà ai cũng phải "há hốc miệng". Nhưng với Lê Dương Bảo Lâm, đó là khoản đầu tư xứng đáng. Trước đây, anh thường bị nhận xét "răng hơi to, hơi lệch", khiến nụ cười chưa thực sự hoàn hảo. Sau khi bọc sứ, hàm răng trắng đều như phím đàn, giúp anh tự tin "bung lụa" trong mọi khung hình.

Bọc răng sứ phù hợp với:

- Người có răng xỉn màu, ố vàng, mòn men hoặc răng lệch nhẹ.

- Những ai thường xuyên xuất hiện trước ống kính, cần nụ cười sáng và đẹp.

- Giống như Bảo Lâm, chỉ cần đổi "răng mới" là thần thái như được nâng hạng. Khi cười, ánh sáng phản chiếu từ hàm răng trắng đều khiến gương mặt rạng rỡ và trẻ hơn đến cả chục tuổi.

3. Độn cằm

Trước kia, khuôn mặt của Lê Dương Bảo Lâm có phần góc cạnh, hơi vuông ở phần cằm. Sau khi độn cằm, anh sở hữu gương mặt V-line mềm mại, góc nghiêng "cực phẩm", chụp ảnh ở mọi góc đều thần thái như diễn viên Hàn Quốc.

Độn cằm là lựa chọn lý tưởng cho:

- Người có cằm lẹm, cằm ngắn, hoặc gương mặt tròn muốn tạo dáng thon gọn.

- Ai muốn gương mặt cân đối, trẻ trung và thanh tú hơn.

Với Bảo Lâm, chiếc cằm trị giá 20 triệu không chỉ giúp gương mặt hài hòa mà còn khiến anh tự tin hơn khi đóng phim, chụp ảnh, dẫn chương trình, tất nhiên là cả khi "thị phạm đánh nhau".

Không thể phủ nhận, Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nghệ sĩ "cởi mở" nhất khi nói về chuyện dao kéo. Anh không ngại chia sẻ, thậm chí còn đùa vui về những phần đã chỉnh sửa của mình. Chính sự tự tin, thẳng thắn đó giúp anh trở thành đại diện cho thế hệ nghệ sĩ hiện đại dám làm, dám đẹp và dám… báo giá!

Thẩm mỹ không còn là chuyện "chuyện dành cho phái đẹp". Ngay cả nam giới, đặc biệt là những người làm nghệ thuật, việc đầu tư cho ngoại hình là điều hoàn toàn chính đáng. Quan trọng là chọn đúng nơi, đúng phương pháp và đúng thời điểm để "đẹp mà vẫn là mình".

Câu chuyện "báo giá gương mặt" của Lê Dương Bảo Lâm có thể khiến khán giả bật cười, nhưng đằng sau đó là một lời nhắn nhủ tinh tế: Đẹp không tự nhiên mà có và sự tự tin đôi khi đến từ những khoản đầu tư đúng chỗ.

Từ chiếc mũi 25 triệu, hàm răng sứ 235 triệu đến chiếc cằm 20 triệu, tất cả tạo nên một "Lee Min Ho Đồng Nai" vừa duyên, vừa đẹp, vừa khiến khán giả yêu mến hơn mỗi ngày.

