Khi mùa thu đến và nhiệt độ giảm đột ngột, bình giữ nhiệt đã trở nên quen thuộc trong mỗi gia đình. Tôi lặng lẽ thêm vỏ quýt khô vào nước uống và thật ngạc nhiên, nó không chỉ giúp gan khỏe hơn mà còn giúp họ bớt trằn trọc về đêm. Thứ đó không phải là một loại thảo dược quý hiếm, nó chỉ là vỏ quýt khô thôi.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng vỏ quýt có tác dụng điều hòa khí huyết và bổ tỳ, trong khi y học phương Tây nghiên cứu lợi ích chống oxy hóa và chuyển hóa của nó.

Nó đặc biệt hữu ích cho các vấn đề phổ biến ở người hiện đại, chẳng hạn như gánh nặng gan, tiêu hóa chậm và ngủ không sâu.

Nhiều người có thể không nhận ra rằng gan không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng khi gan mệt mỏi, cơ thể đã phát ra tín hiệu cảnh báo. Khô mắt, vị đắng trong miệng, mệt mỏi, thậm chí thức giấc giữa đêm và khó ngủ lại thường liên quan đến chức năng gan và quá trình trao đổi chất kém.

Thay vì uống thuốc, tốt hơn hết là bạn nên bắt đầu bằng một cốc nước nóng ngâm thứ vỏ này

Vỏ quýt ngâm nước không còn tươi. Nhưng một khi tôi kiên trì, mọi thứ dần thay đổi. Một người đàn ông trung niên bình thường, ban ngày làm tài xế taxi, ban đêm là trụ cột gia đình, đã bị mất ngủ suốt mấy năm trời. Có lúc tôi thức giấc lúc 3 giờ sáng và mãi đến tận bình minh mới ngủ được.

Một người thân lớn tuổi trong gia đình gợi ý ngâm vỏ quýt khô vào nước. Ban đầu tôi hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng thử. Tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều, ngoại trừ hương vị thơm hơn nước lọc một chút. Sau 1 tháng, giấc ngủ của tôi được cải thiện. Tôi ít buồn ngủ vào buổi sáng hơn. Cảm giác thèm ăn cũng cải thiện.

Tôi không nghiên cứu thành phần, cũng không hiểu "điều khí trừ ẩm" nghĩa là gì. Nhưng thứ này vừa rẻ, vừa tiện, lại không có tác dụng phụ. Tôi kiên trì dùng và nó đã trở thành một phần cuộc sống của tôi.

Cuộc sống hiện đại đầy rẫy căng thẳng, và gan là cơ quan đầu tiên bị ảnh hưởng. Những ngày bận rộn, những đêm dài, chế độ ăn uống thất thường, cảm giác khó chịu liên tục. Gan là "nhà máy khổng lồ" của quá trình trao đổi chất. Khi nó mệt mỏi, cơ thể trở nên như một cỗ máy bị kẹt, cảm thấy khó chịu và bất ổn.

Vai trò của vỏ quýt không nằm ở đặc tính kỳ diệu của nó mà nằm ở khả năng mang lại cảm giác thư giãn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, flavonoid và tinh dầu dễ bay hơi trong vỏ quýt, ở một mức độ nào đó, có thể hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và thúc đẩy bài tiết mật, giúp giảm gánh nặng cho gan.

Hương thơm của nó có tác dụng nhẹ lên hệ thần kinh trung ương. Nó không hẳn có thể chữa chứng mất ngủ, nhưng khi thư giãn, chất lượng giấc ngủ sẽ tự nhiên được cải thiện. Đặc biệt là vào mùa thu, khi thời tiết hanh khô, nhiệt độ dao động, nhiều người trằn trọc về đêm. Vỏ quýt ngâm nước có thể là một "trợ thủ" thầm lặng.

Không phải ai cũng cảm nhận được hiệu quả giống nhau sau khi uống. Cơ địa mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau. Có người cảm thấy khỏe hơn chỉ sau vài ngày, có người mất vài tuần mới thấy kết quả. Có người lại không thấy thay đổi gì cả.

Nhưng dù thế nào đi nữa, việc không dựa dẫm vào thuốc hay tìm kiếm kết quả nhanh chóng chính là nhịp điệu phù hợp để rèn luyện cơ thể. Và những thành phần như vỏ quýt rất phù hợp cho "nhịp độ chậm rãi" này.

Đặc biệt đối với người trung niên và cao tuổi, những người có quá trình trao đổi chất chậm lại, ăn ít và ít vận động, khả năng giải độc gan tự nhiên suy giảm. Bản thân vỏ quýt rất dễ tiêu hóa và tiện lợi khi ngâm nước hoặc nấu cháo, súp. Quan trọng hơn, nó không giống như một loại thực phẩm chức năng nào đó được cho là thần kỳ, cũng không đắt đỏ. Nó ổn định, dịu nhẹ và phù hợp để sử dụng hàng ngày lâu dài.

Một số người lo lắng rằng uống nước vỏ quýt mỗi ngày sẽ khiến họ bị "nóng đầu"?

Không! Vỏ quýt thật được ủ và sấy khô tự nhiên qua nhiều năm, tạo nên hương vị ấm áp, không bị khô.

Vỏ quýt thật già có màu sắc đậm đà, hương thơm thoang thoảng. Sau khi ngâm nước, nước chuyển sang màu vàng nhạt, vị hơi đắng, hơi ngọt. Mỗi ngày nên cho thêm một ít, nhưng không nên cho quá nhiều. Không nên thay nước. Điều quan trọng nhất là phải điều độ.

Ngoài việc ngâm nước, vỏ quýt còn được dùng phổ biến trong nấu ăn. Đặc biệt vào mùa thu đông, thêm 1-2 lát vỏ quýt vào các món hầm, canh không chỉ khử mùi tanh mà còn giúp nước dùng thanh mát hơn. Đây là một cách bồi bổ nhẹ nhàng cho những người tỳ vị hư yếu, kém ăn .

Vỏ quýt kết hợp với các nguyên liệu khác như táo gai, phục linh còn có tác dụng điều hòa dạ dày, cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, cần lưu ý lựa chọn nguyên liệu sạch, mua ở các hiệu thuốc uy tín hoặc các kênh phân phối chính hãng để tránh dư lượng thuốc trừ sâu hoặc phẩm màu quá mức.

Nhiều người cảm thấy việc chăm sóc gan vẫn còn xa vời. Nỗi sợ lớn nhất của gan không phải là rượu bia hay virus, mà là sự lãng quên.

Khi việc uống một cốc nước nóng với một miếng vỏ quýt khô trở thành thói quen hàng ngày, những thay đổi tinh tế trong cơ thể bạn sẽ bắt đầu diễn ra một cách lặng lẽ.

Một số người thấy miệng bớt đắng và không còn cảm thấy chóng mặt, sưng tấy khi thức dậy vào buổi sáng; một số người ngạc nhiên khi nhận ra mình đã không còn thức dậy giữa đêm trong nhiều ngày; những người khác cho biết cảm giác đầy hơi, nấc cụt sau bữa ăn đã giảm đi rất nhiều.

Những thay đổi này có thể không đáng kể, nhưng chúng là có thật và thể hiện sự cải thiện trong cuộc sống mà chúng ta có thể cảm nhận được.

Vỏ quýt không phải là thuốc chữa bách bệnh; nó chỉ là một chất kích thích. Điều thực sự cải thiện sức khỏe của bạn không chỉ là một loại thuốc hay một loại trà, mà là sự kiên trì . Vấn đề là bạn nên kiểm tra điện thoại ít hơn trước khi đi ngủ, ăn uống đúng giờ và không kìm nén cảm xúc.

Các mùa đang thay đổi, cơ thể cũng thay đổi và mọi người không thể chờ đến khi có vấn đề mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của mình.

Mùa thu, với không khí khô hanh và sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, là thời điểm tuyệt vời để nuôi dưỡng gan. Vào thời điểm này, hãy uống nhiều nước nóng, ăn nhiều đồ ăn ấm và tránh những biến động cảm xúc; cơ thể bạn sẽ thể hiện sự biết ơn theo cách riêng của nó.

Đôi khi, một hành động đơn giản như cho một miếng vỏ quýt nhỏ vào cốc mỗi ngày có thể không có gì to tát, nhưng nó có thể âm thầm mang lại những thay đổi cho cơ thể.

(Ảnh minh họa: Internet)