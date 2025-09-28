Ở tuổi 47, nhiều phụ nữ bắt đầu ngại soi gương vì những nếp nhăn, chảy xệ, da kém săn chắc. Thế nhưng, siêu mẫu Thúy Hạnh lại là ngoại lệ đáng ngưỡng mộ. Xuất hiện trước công chúng, cô vẫn giữ được đường nét khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng làn da căng mịn, săn chắc chẳng khác gì thời còn sải bước trên sàn catwalk. Bí quyết của Thúy Hạnh không chỉ nằm ở việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống và tập luyện đều đặn mà còn biết lựa chọn những giải pháp thẩm mỹ trẻ hóa hiện đại, giúp phụ nữ trung niên vẫn duy trì được thần thái tươi tắn và rạng ngời.

Thời kỳ đỉnh cao, Thúy Hạnh từng là gương mặt sáng giá trên sàn diễn Việt Nam. Dù rời xa showbiz để dành nhiều thời gian cho gia đình, nhưng mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến khán giả trầm trồ bởi ngoại hình trẻ trung. Làn da săn chắc, gương mặt gọn gàng, ít dấu vết thời gian, đó chính là kết quả của việc kết hợp chế độ chăm sóc da khoa học với công nghệ thẩm mỹ thời hiện đại.

Với phụ nữ trung niên, giữ da căng mịn không chỉ là câu chuyện dưỡng da tại nhà, mà còn cần đến những công nghệ hiện đại giúp kích thích tái tạo collagen, nâng cơ và ngăn ngừa chảy xệ. Trong số đó, 2 giải pháp được Thúy Hạnh tin chọn chính là Ultherapy và căng da mặt bằng chỉ - những phương pháp đang trở thành xu hướng trẻ hóa da trên toàn cầu.

Ultherapy

Ultherapy được mệnh danh là "chuẩn vàng" trong nâng cơ không xâm lấn, được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Công nghệ này sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm (Micro-Focused Ultrasound) để tác động sâu vào lớp SMAS - nơi vốn chỉ có phẫu thuật căng da mới chạm tới được.

Công dụng nổi bật:

Nâng cơ, chống chảy xệ: Ultherapy giúp làm săn chắc các vùng da chùng nhão như mặt, cằm, cổ, mang đến gương mặt gọn gàng, sắc nét.

Kích thích tăng sinh collagen tự nhiên: Sau khi thực hiện, cơ thể bắt đầu quá trình tự sản sinh collagen mới, giúp da mịn màng và đàn hồi hơn theo thời gian.

Không cần nghỉ dưỡng: Phụ nữ bận rộn như Thúy Hạnh hoàn toàn có thể áp dụng Ultherapy, bởi sau khi làm có thể quay lại công việc và sinh hoạt bình thường.

Đối tượng phù hợp:

Ultherapy thích hợp cho phụ nữ từ 35 - 55 tuổi, khi bắt đầu có dấu hiệu da chảy xệ, nếp nhăn, đường viền hàm mất đi sự sắc nét. Đặc biệt, với những người chưa muốn phẫu thuật, Ultherapy là lựa chọn hoàn hảo để "níu kéo" tuổi xuân mà không lo sợ đau hay biến chứng.

Căng da mặt bằng chỉ

Song song với Ultherapy, Thúy Hạnh còn kết hợp căng da mặt bằng chỉ - phương pháp được ví như "chiếc khung nâng đỡ" giúp da giữ được sự săn chắc trong nhiều năm.

Căng chỉ sử dụng các sợi chỉ sinh học (PDO, PCL hoặc PLLA) được cấy vào dưới da, tạo thành mạng lưới nâng cơ. Sau đó, những sợi chỉ này sẽ dần tan và kích thích cơ thể sản sinh collagen, giúp da săn chắc tự nhiên.

Công dụng nổi bật:

Nâng cơ thấy ngay sau khi làm: Vùng da chảy xệ ở má, rãnh mũi - má, nọng cằm được kéo căng tức thì.

Làm đầy nếp nhăn: Các rãnh nhăn sâu giảm rõ rệt, gương mặt tươi trẻ và hài hòa hơn.

Hiệu quả kéo dài 2 - 5 năm: Tùy cơ địa và loại chỉ sử dụng, phương pháp này mang lại hiệu quả bền vững, giúp phụ nữ tự tin lâu dài.

Đối tượng phù hợp:

Phụ nữ trung niên (40 - 55 tuổi) có da chảy xệ nhiều, nếp nhăn sâu sẽ thấy hiệu quả rõ rệt khi áp dụng căng chỉ. Đây cũng là giải pháp lý tưởng cho những ai muốn cải thiện nhanh chóng mà không cần phẫu thuật.

Ở tuổi U50, Thúy Hạnh chứng minh cái đẹp hoàn toàn có thể "bảo toàn" nếu phụ nữ biết lựa chọn đúng giải pháp. Ultherapy và căng da mặt bằng chỉ không chỉ là công nghệ, mà còn là "người bạn đồng hành" giúp phụ nữ trung niên duy trì thanh xuân, tự tin sống đúng với phiên bản rạng rỡ nhất của mình.

Bí quyết trẻ lâu của Thúy Hạnh cũng chính là lời nhắn nhủ: Đừng ngại tuổi tác, hãy chủ động đầu tư vào nhan sắc. Bởi khi bạn đẹp, bạn tự tin, sự tự tin ấy chính là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến gia đình, công việc và cuộc sống.

(Nguồn ảnh: Instagram)