Với sự lan tỏa mạnh mẽ, pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều bạn trẻ và cả giới văn phòng yêu thích nhờ tính giải trí cao, vận động vừa sức và dễ kết nối bạn bè. Tuy nhiên, với những cô gái vừa trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ - đặc biệt là nâng mũi - việc quay lại sân chơi ngay lập tức có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dưới đây là tình huống thực tế và giải đáp từ chuyên gia để bạn tham khảo.

Hỏi: Em là một cô gái mê pickleball, tuần nào cũng phải ra sân vài buổi để vừa rèn luyện sức khỏe vừa xả stress. Nhưng mới đây em có đi nâng mũi, hiện tại đang nghỉ dưỡng ở nhà. Em rất nhớ sân tập và đồng đội, nhưng cũng lo nếu tập sớm thì mũi sẽ bị ảnh hưởng. Xin hỏi bác sĩ: Sau nâng mũi bao lâu em có thể quay lại tập pickleball? Khi chơi cần lưu ý điều gì để an toàn cho dáng mũi ạ? (Hương, 22 tuổi, Ninh Bình).

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) trả lời như sau: