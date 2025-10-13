Ở tuổi 40, là mẹ của 3 con, Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt", vẫn luôn khiến công chúng trầm trồ vì sắc vóc và thần thái trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ. Thường xuyên xuất hiện với phong cách kín đáo, nền nã, mới đây trong bộ ảnh mới, Tăng Thanh Hà khiến dân tình bất ngờ phải "bỏng mắt" khi diện trang phục bó sát, khoét ngực sâu, khoe trọn đường cong quyến rũ cùng làn da săn chắc, căng bóng không tì vết.

Không chỉ giữ dáng đỉnh cao, làn da mịn màng của Hà Tăng ở tuổi 40 khiến nhiều người phải thốt lên: "Cô ấy có bí quyết gì mà trẻ mãi không già?". Xin được tiết lộ, đó là kết quả của việc duy trì lối sống lành mạnh nhiều năm nay của người đẹp. Cô ăn uống lành mạnh, lựa chọn nhiều rau củ quả trong chế độ ăn và tập luyện điều độ, giữ tâm an nhàn để trẻ lâu.

Thay vì dựa vào các phương pháp làm đẹp cầu kỳ, Tăng Thanh Hà lựa chọn cách tự nhiên nhất - thanh lọc cơ thể từ bên trong. Cô trung thành với 3 loại thức uống "thần thánh" giúp thải độc, giảm mỡ, trẻ hóa làn da.

3 loại nước thải mỡ, căng bóng da được mẹ 3 con Tăng Thanh Hà ưu ái "chống già" chính là:

1. Nước ép cần tây

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, nước ép cần tây là món đồ uống mà Hà Tăng "nghiện" suốt nhiều năm. Cô thường kết hợp cần tây với táo, dưa chuột và gừng để tăng hương vị và dễ uống hơn.

Theo Healthline, cần tây chứa nhiều chất chống oxy hóa như apigenin, luteolin, giúp trung hòa gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa tế bào da. Ngoài ra, lượng vitamin K, C, A dồi dào trong cần tây giúp da sáng mịn, đều màu hơn.

Đặc biệt, hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm mỡ và giữ dáng thon gọn.

Không ít người e ngại mùi hăng của cần tây, nhưng "ngọc nữ" thường mix cùng táo xanh hoặc dứa để giảm mùi, khiến món nước trở nên tươi mát, dễ uống và giàu năng lượng hơn.

2. Nước hạt chia

Nếu cần tây giúp thải độc thì hạt chia lại là "vũ khí bí mật" giúp Tăng Thanh Hà duy trì vóc dáng săn chắc và làn da căng mướt. Cô thường cho hạt chia vào sinh tố, nước ép hoặc sữa hạnh nhân, uống vào buổi sáng để khởi động ngày mới lành mạnh.

Theo Webmd, hạt chia chứa omega-3, protein và chất xơ hòa tan - bộ 3 giúp kiểm soát cân nặng, tăng cảm giác no, giảm tích mỡ. Omega-3 còn có khả năng chống viêm, làm dịu da, tăng độ đàn hồi và giúp da sáng mịn hơn.

Chưa hết, hạt chia còn giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV - một trong những nguyên nhân lớn gây nám, sạm và lão hóa sớm. Uống hạt chia đều đặn không chỉ giữ dáng mà còn giúp da "lên hương" rõ rệt, như chính làn da bóng khỏe của Hà Tăng.

3. Matcha

Ngoài 2 loại nước trên, matcha (trà xanh nghiền mịn) cũng là thức uống yêu thích của Hà Tăng, đặc biệt vào mùa hè. Cô thường pha matcha nguyên chất với sữa hạnh nhân hoặc yến mạch, vừa thanh mát vừa ít calo.

Theo nghiên cứu của Harvard Health Publishing, matcha chứa EGCG (Epigallocatechin gallate) - một chất chống oxy hóa mạnh gấp 100 lần vitamin C, có khả năng làm chậm quá trình oxy hóa tế bào, giúp da trẻ lâu, mịn màng và giảm hình thành nếp nhăn.

Ngoài ra, matcha giúp tăng cường trao đổi chất, đốt mỡ thừa và giảm stress - yếu tố góp phần lớn vào quá trình lão hóa.

Một tách matcha buổi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn là "liều thuốc" trẻ hóa tự nhiên "ngọc nữ" 3 con tin dùng suốt nhiều năm qua.

Vậy là chỉ với 3 ly nước quen thuộc, ai cũng có thể bắt đầu hành trình "chống già" của riêng mình, nhẹ nhàng, tự nhiên mà vẫn hiệu quả, như cách Tăng Thanh Hà đã làm suốt bao năm qua.

(Nguồn ảnh: FB)