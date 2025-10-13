Khi màn đêm buông xuống và bạn chuẩn bị cho giấc ngủ, việc lướt điện thoại hay xem Netflix có vẻ là cách thư giãn phổ biến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thói quen tưởng như vô hại này lại có thể là kẻ thù thầm lặng của khả năng sinh sản.

Himanshu Borase (chuyên gia sản phụ khoa và là tư vấn viên tại mạng lưới Family First Fertility), đã chứng kiến một số lượng ngày càng tăng của bệnh nhân có thói quen sử dụng màn hình vào buổi tối làm gián đoạn giấc ngủ và gây ra những tác động tiêu cực đối với sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ.

Vì sao dùng điện thoại trước khi ngủ có thể "tắt máy sinh sản"?

Ánh sáng xanh từ điện thoại và máy tính bảng làm trì hoãn sự giải phóng melatonin, hormone điều khiển chu kỳ ngủ của cơ thể. Melatonin không chỉ quan trọng cho giấc ngủ; nó còn bảo vệ trứng khỏi căng thẳng oxy hóa và hỗ trợ sự phát triển của phôi thai. Do đó, khi giấc ngủ bị xáo trộn, khả năng thụ thai cũng bị ảnh hưởng theo.

Borase cho biết, nhiều bệnh nhân thừa nhận họ thường xuyên lướt mạng xã hội, xem video đến tận khuya hoặc thức giấc vào ban đêm để kiểm tra thông báo. Điều này làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể và làm tăng mức độ căng thẳng, gây ra tác động kép đối với chất lượng giấc ngủ và cân bằng hormone.

Giấc ngủ kém có thể làm rối loạn các tín hiệu hormone tinh tế cần thiết cho quá trình sinh sản. Borase giải thích, điều này làm thay đổi các mức độ của LH, FSH, estrogen và progesterone, tất cả đều rất quan trọng cho quá trình rụng trứng và tính đều đặn của chu kỳ kinh nguyệt.

Đối với nam giới, thiếu ngủ mãn tính làm giảm testosterone, số lượng tinh trùng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Các nghiên cứu ủng hộ quan sát lâm sàng này, khi phụ nữ ngủ ít hơn 7 giờ hoặc nhiều hơn 9 giờ mỗi đêm thường có tỷ lệ thành công thấp hơn trong việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), trong khi đó nam giới có giấc ngủ kém thường xuyên cho thấy chất lượng tinh trùng giảm sút.

Giấc ngủ bị gián đoạn lâu dài cũng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sinh sản hiện có. Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) sẽ càng tồi tệ hơn với sự kháng insulin và dư thừa androgen khi thiếu ngủ. Điều này còn có thể làm tăng tốc độ lão hóa buồng trứng và thậm chí làm cho thời kỳ mãn kinh đến sớm hơn. Borase cảnh báo, cortisol tăng cao do thiếu ngủ cũng sẽ ức chế các hormon sinh sản, làm trầm trọng thêm vấn đề.

Ảnh hưởng tâm lý cũng rất đáng kể. Borase nói thêm: "Bệnh nhân gặp vấn đề với giấc ngủ thường cảm thấy lo âu hơn, mệt mỏi hơn và cảm thấy hành trình tìm kiếm con cái trở nên khó khăn hơn. Điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn, nơi giấc ngủ kém làm tăng căng thẳng và căng thẳng lại càng làm gián đoạn giấc ngủ".

Vậy làm thế nào để cải thiện cơ hội thụ thai?

Borase khẳng định, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lối sống có thể mang lại kết quả đáng kể. Ông đề xuất áp dụng lệnh cấm màn hình ít nhất 60 đến 90 phút trước khi đi ngủ, với thời gian lý tưởng là 2 giờ cho những người đang cố gắng thụ thai (TTC) hoặc đang trong quá trình điều trị.

Kết hợp điều này với việc tạo một không gian phòng ngủ tối và mát mẻ, thư giãn với các hoạt động như đọc sách hay thực hiện các động tác duỗi cơ. Đối với những người đang trải qua quá trình IVF hoặc bảo quản trứng, việc ưu tiên giấc ngủ trở nên cực kỳ quan trọng.

"Giấc ngủ tốt là nền tảng của điều trị sinh sản", Borase nhấn mạnh. "Nó tối ưu hóa cân bằng hormon, hỗ trợ sức khỏe của trứng và tinh trùng và giúp bệnh nhân đối phó với cảm xúc. Nói một cách đơn giản, giấc ngủ tốt có thể dẫn đến kết quả tốt hơn".

