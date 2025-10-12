Ngày Linh (30 tuổi, Hà Nội) thông báo với mẹ rằng cô đã quyết định thắt ống dẫn trứng, căn nhà nhỏ ở phố cổ bỗng trầm hẳn xuống. Người mẹ vốn hiền lành, thương con hết mực, chỉ biết nắm chặt tay con gái, giọng run run:

"Con còn trẻ lắm… sao lại tự mình đóng cánh cửa làm mẹ sớm thế này?".

Linh cười hiền: "Con chỉ đóng tạm thôi mẹ ạ. Con đã trữ trứng rồi. Khi nào sẵn sàng, con vẫn có thể làm mẹ như bao người khác".

Quyết định ấy đến sau 2 năm Linh và chồng, anh Nam, yêu nhau và chỉ vài tháng sau đám cưới. Trong khi nhiều người lao vào cuộc sống hôn nhân với ước mơ con cái, Linh lại chọn hướng ngược lại: "Em muốn được sống cho mình, đi chơi, làm việc, khám phá thế giới này trước khi làm mẹ".

Khi tình yêu không phải là sự ép buộc sinh nở

Điều khiến Linh hạnh phúc hơn cả, là người đồng hành bên cạnh, anh Nam, hiểu và ủng hộ tuyệt đối. Anh nói:

"Con cái là chuyện của cả hai. Nếu em chưa sẵn sàng, anh không bao giờ muốn em phải gượng ép. Mình còn trẻ, còn thời gian, miễn là chúng ta vẫn có cơ hội sau này".

Nghe vậy, Linh lặng người. Bởi không phải người đàn ông nào cũng đủ thấu hiểu để nói ra câu đó. Và càng không phải người chồng nào cũng đủ tin tưởng vợ mình khi cô đưa ra một quyết định nhạy cảm như thắt ống dẫn trứng.

Thắt ống dẫn trứng nhưng đã cẩn thận trữ trứng trước khi làm

"Thắt ống dẫn trứng", cụm từ nghe có vẻ nặng nề, nhưng với Linh, đó là cách để cô chủ động kiểm soát cơ thể. Cô chia sẻ: "Em từng dùng nhiều biện pháp tránh thai, nhưng cơ thể phản ứng rất mạnh. Em sợ hormone, sợ uống thuốc lâu dài, sợ đặt vòng gây viêm. Thế là em tìm hiểu và biết đến thắt ống dẫn trứng - một phương pháp an toàn, gần như triệt sản, nhưng nếu đã trữ trứng thì sau này vẫn có thể sinh con nhờ thụ tinh nhân tạo".

Cô gọi đó là "thắt nhưng không khóa", bởi vẫn còn chiếc "chìa khóa dự phòng" mang tên trữ trứng.

Trữ trứng, nghe tưởng xa xỉ, nhưng giờ lại là xu hướng ngày càng nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn. Nhất là những người muốn tập trung cho sự nghiệp, chưa sẵn sàng làm mẹ hoặc đơn giản là chưa gặp đúng người. Linh cho biết: "Chi phí trữ trứng em có thể lo được, mà lại cho mình cảm giác an tâm, vì biết rằng khả năng làm mẹ vẫn còn đó, chỉ là mình chọn thời điểm thích hợp nhất thôi".

Từ phản đối đến tự hào và niềm hạnh phúc của mẹ

Ban đầu, mẹ Linh khóc suốt mấy ngày. Bà lo con gái hối hận, lo rằng một ngày nào đó muốn có con lại không được. Nhưng khi nghe bác sĩ giải thích về việc trữ trứng và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ hiểu rồi. Hồi mẹ bằng tuổi con, phụ nữ không có nhiều lựa chọn như thế này. Bây giờ, thấy con làm chủ được cơ thể, mẹ vừa thương vừa tự hào".

Từ đó, mỗi lần nghe bạn bè kể chuyện con mình bị áp lực sinh con sớm, bà chỉ cười hiền:

"Con gái tôi nó cũng khác lắm. Nó lo xa, nhưng nó biết mình cần gì".

Khi yêu thương là để con được sống cuộc đời mình

Đêm trước ngày Linh làm thủ thuật, mẹ nắm tay Linh thật chặt:

"Con cứ sống như con muốn. Mẹ chỉ mong con hạnh phúc".

Câu nói ấy khiến Linh bật khóc. Bởi cô hiểu, yêu thương vô điều kiện không phải là giữ chặt vào mình, mà là buông tay để con được sống cuộc đời của riêng mình.

Câu chuyện của Linh không phải điều gì "gây sốc", mà là hình ảnh chân thật của người phụ nữ hiện đại. Họ biết yêu bản thân, dám lựa chọn, dám chịu trách nhiệm và vẫn khát khao làm mẹ trong một tương lai đủ đầy hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)