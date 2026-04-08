Gia đình Xứ Wales luôn là tâm điểm của công chúng yêu mến Hoàng gia Anh, đặc biệt là sau khoảng thời gian đầy thử thách khi Vương phi Kate phải chống chọi với bạo bệnh. Mới đây nhất, trong buổi lễ Phục sinh tại lâu đài Windsor, sự xuất hiện của cả gia đình đã xua tan mọi muộn phiền, mang lại bầu không khí ấm áp. Trong đó, mọi ánh nhìn lại bất ngờ va vào sự phổng phao của cậu út tinh nghịch Louis. Không chỉ cao lớn hơn khi sắp bước sang tuổi lên tám, Louis còn khiến người hâm mộ thích thú khi nhận ra cậu bé đang ngày càng lộ rõ những đường nét "chuẩn gen nhà ngoại".

Lần tái xuất mang nhiều ý nghĩa sau những ngày giông bão

Sự kiện Lễ Phục sinh tại Windsor vừa qua đánh dấu lần đầu tiên Hoàng tử bé Louis chính thức lộ diện trước công chúng trong năm nay. Nhìn hình ảnh cậu út tung tăng sải bước bên cạnh bố mẹ và hai anh chị, nhiều người hâm mộ đã không khỏi rưng rưng xúc động. Bởi lẽ, gia đình Xứ Wales đã vắng bóng tại sự kiện truyền thống này từ năm 2023. Ai cũng biết năm 2024 vừa qua là một năm đầy sóng gió khi Vương phi Catherine nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngay trước thềm các kỳ nghỉ.

Thay vì tham gia các nghi lễ ồn ào, gia đình nhỏ đã chọn cách lui về vùng quê yên bình ở Norfolk, dành trọn vẹn thời gian bên nhau để cùng người mẹ yêu quý chữa lành và vượt qua biến cố. Chính vì thế, khoảnh khắc năm thành viên lại kề vai nhau tại lâu đài Windsor năm nay không chỉ là một nghi thức bình thường mà còn là lời khẳng định về sự bình an, gắn kết đã thực sự trở lại với gia đình biểu tượng của nước Anh.

Không phải William hay Kate, đây mới là "nguyên mẫu" của cậu út khi những bức ảnh mới nhất của Louis được truyền thông đăng tải, mạng xã hội X đã lập tức bùng nổ bởi những lời râm ran bàn tán đầy hào hứng. Điều thú vị nhất là thay vì tìm kiếm nét giống ông bố William hay bà mẹ Kate xinh đẹp, phần đông khán giả đều đồng loạt gọi tên một người đàn ông khác, đó chính là ông Michael Middleton - cha ruột của Vương phi Kate. Những người hâm mộ tinh mắt đã nhanh chóng đặt các bức ảnh cạnh nhau và nhận ra sự tương đồng đến kinh ngạc giữa hai ông cháu. Từ khuôn mặt đầy đặn, khuôn miệng chúm chím cho đến ánh mắt hiền lành, Louis quả thực như một phiên bản nhí hoàn hảo của ông ngoại.

Khắp các diễn đàn, người ta rôm rả bình luận rằng Louis đích thị là một "người đàn ông họ Middleton" không trật đi đâu được, bởi cậu bé thừa hưởng trọn vẹn dáng mặt đặc trưng của "Ông ngoại M". Sự thích thú càng lan tỏa khi nhiều người nhận ra nét giống nhau này thực chất đã nhen nhóm từ lúc cậu bé còn nằm nôi, chỉ là khi lớn lên lại càng hiện rõ nét hơn. Việc so sánh này không chỉ mang tính giải trí mà còn chan chứa sự ấm áp, bởi ông Michael Middleton vốn luôn được công chúng yêu mến và ngưỡng mộ như một tấm gương sáng, một người ông mẫu mực tuyệt vời của các cháu hoàng gia. Nhìn thấy nụ cười hiền hậu của ông ngoại thấp thoáng trên gương mặt lém lỉnh của hoàng tử bé, công chúng càng thêm yêu mến sự mộc mạc, gần gũi của gia đình hoàng gia này.