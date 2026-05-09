Tối thứ Năm vừa qua, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lady Ella Windsor đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện rạng rỡ tại khách sạn The Berkeley ở London. Góp mặt tại tiệc tối gây quỹ "Restore the Music" với tư cách là người bảo trợ, thành viên 45 tuổi của Vương thất Anh không chỉ gây ấn tượng bởi gu thời trang thanh lịch, sang trọng mà còn mang đến những chia sẻ đầy cảm hứng về đam mê âm nhạc. Đặc biệt hơn, cô cũng nhân cơ hội này hé lộ những ấn tượng sâu sắc của bản thân khi được làm việc trực tiếp cùng Vương phi xứ Wales trong một dự án vô cùng ý nghĩa vào năm ngoái.

Nhan sắc đằm thắm và gu thời trang đẳng cấp tại sự kiện vì cộng đồng

Bước vào không gian sang trọng của khách sạn The Berkeley, Lady Ella lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi khoác lên mình chiếc váy dạ hội ren đen dài chấm gót tuyệt đẹp. Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở chiếc thắt lưng bạc lấp lánh ôm sát vòng eo, tôn lên vóc dáng thon gọn của cô. Thể hiện đẳng cấp của giới thượng lưu, thành viên Vương thất kết hợp trang phục cùng đôi giày cao gót mũi nhọn bọc nhung màu hồng đầy tinh tế. Mái tóc vàng óng ả mang tính biểu tượng của Lady Ella được buông xõa tự nhiên với đường rẽ ngôi giữa thanh lịch, đi cùng lối trang điểm nhã nhặn gồm phấn má hồng đào, hàng mi cong vút và đôi môi hồng rạng rỡ.

Đêm tiệc lộng lẫy này được tổ chức với mục tiêu thiết thực là gây quỹ mua sắm nhạc cụ cho trẻ em tại những cộng đồng còn nhiều thiếu thốn ở Vương quốc Anh. Chia sẻ về sự kiện, Lady Ella không giấu được niềm tự hào: "Thật truyền cảm hứng khi thấy những con người tuyệt vời từ các lĩnh vực âm nhạc, kinh doanh, tài chính, giáo dục và nghệ thuật cùng tề tựu về đây tối nay chung một mục đích. 'Restore the Music' không chỉ đơn thuần là trao tặng nhạc cụ; nó là việc trao cho những đứa trẻ quyền tự quyết để theo đuổi những con đường khác nhau. Nhìn thấy cộng đồng đặc biệt này cùng chung tay vì một sứ mệnh quan trọng như vậy chính là minh chứng rõ nét nhất cho những tác động tích cực mà chúng ta có thể cùng nhau tạo ra".

Trong suốt buổi tối, Lady Ella cùng các khách mời đã thưởng thức màn trình diễn sôi động của các học sinh đến từ bốn học viện thuộc Harris Federation qua các ca khúc kinh điển như "Turn the Beat Around" của Gloria Estefan và "New York State of Mind" của Billy Joel. Đây chính là thành quả trực tiếp từ nguồn quỹ đầu tư tác động xã hội của tổ chức từ thiện, mang đến những giá trị hiện hữu cho cộng đồng.

Tiết lộ về tuổi thơ gắn liền với âm nhạc và ấn tượng đặc biệt về Vương phi Kate

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, Lady Ella đã cởi mở chia sẻ về nguồn gốc niềm đam mê âm nhạc từ thời thơ ấu. Cô nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ như in hồi còn rất nhỏ, tôi được tham gia một chương trình vô cùng thú vị mang tên 'Fun with Music'. Chương trình do một người phụ nữ tuyệt vời tên là Ann Rachlin dẫn dắt. Bà đã tạo ra một thế giới đầy mê hoặc cho những đứa trẻ chúng tôi, kể những câu chuyện lồng ghép cùng nền nhạc cổ điển khiến mọi thứ trở nên sống động đến lạ thường. Hình ảnh bà ngồi trên chiếc ghế mây lớn có tựa lưng cao chính là trải nghiệm âm nhạc kỳ diệu và đáng nhớ nhất của tôi khi còn bé".

Đam mê âm nhạc ấy đã theo cô trưởng thành và đưa đến một cơ duyên đặc biệt vào năm 2024, khi Lady Ella đích thân được Vương phi xứ Wales mời hỗ trợ chương trình hòa nhạc Giáng sinh "Together at Christmas" thường niên. Nhắc lại kỷ niệm này, cô dành những lời có cánh cho vị Vương hậu tương lai, đập tan những tin đồn không hay về sự lạnh lùng của giới hoàng gia: "Đó là một vinh dự vô cùng lớn lao khi được góp mặt. Vương phi thật chu đáo và tốt bụng khi ngỏ lời mời tôi. Tôi cảm thấy vô cùng cảm động. Cô ấy là một người tuyệt vời để làm việc cùng, luôn duyên dáng, vô cùng sáng tạo, đồng thời mang trong mình tầm nhìn và niềm đam mê mãnh liệt đối với rất nhiều tổ chức từ thiện cũng như các hoạt động vì cộng đồng mà cô ấy đang hỗ trợ".

Theo Hello!