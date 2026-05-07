Tin vui vừa đến từ gia đình Vương nữ Eugenie khi cô đang mang thai đứa con thứ ba với chồng Jack Brooksbank. Nhưng đằng sau niềm vui đó là một câu hỏi mà nhiều người hâm mộ hoàng gia Anh đang thắc mắc: Tại sao các con của chị gái Beatrice lại được mang tước hiệu, còn con của Eugenie thì không? Câu trả lời nằm ở một sự khác biệt thú vị không phải đến từ Cung điện Buckingham, mà từ một gia tộc quý tộc có lịch sử nghìn năm tại Italy.

Eugenie và Beatrice: Cùng là Vương nữ, nhưng con cái lại khác nhau

Vương nữ Eugenie, 36 tuổi, là con gái út của cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson. Cô đã là mẹ của August, 5 tuổi, và Ernest, 2 tuổi. Chị gái Beatrice có hai con gái với chồng là Edoardo Mapelli Mozzi gồm Sienna, 4 tuổi, và Athena, 1 tuổi cùng con riêng của chồng là Wolfie.

Cả hai chị em đều sinh ra với danh hiệu Vương nữ - một đặc quyền họ có được vì là cháu gái của cố Nữ hoàng Elizabeth II theo dòng nam. Tuy nhiên, kể từ tháng 10 năm ngoái, cha của họ Vương tử Andrew đã bị tước bỏ danh hiệu "Vương tử" vì liên quan đến tên tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein đã qua đời.

Luật hoàng gia Anh quy định thế nào?

Theo quy tắc của hoàng gia Anh, chỉ con và cháu của quân vương theo dòng nam mới được phép mang danh hiệu "Vương tử" hoặc "Vương nữ". Năm người cháu của Vua Charles hiện đang giữ tước hiệu này gồm: Vương tử George, Vương nữ Charlotte, Vương tử Louis con của Thân vương William và Vương phi xứ Wales cùng Vương tử Archie và Vương nữ Lilibet, con của Vương tử Harry và Meghan.

Còn các con của Eugenie và Beatrice thì không nằm trong nhóm đó. August và Ernest mang họ Brooksbank theo cha. Jack Brooksbank không được phong tước hiệu hoàng gia sau khi cưới Eugenie, vì vậy cả hai bé trai được gọi theo quy ước là "Master Brooksbank". Em bé thứ ba sắp chào đời cũng sẽ theo quy tắc này.

Đáng chú ý là ngay cả một số thành viên hoàng gia có đủ điều kiện cũng từ chối nhận tước hiệu. Nữ công tước Sophie và Vương tử Edward từng chủ động chọn không trao danh hiệu hoàng gia cho hai con Lady Louise Windsor và James, Bá tước Essex, để các con được sống một cuộc đời bình thường hơn.

Vì sao con của Beatrice lại có tước hiệu?

Đây là phần thú vị nhất của câu chuyện. Tước hiệu mà các con của Beatrice được hưởng không đến từ hoàng gia Anh mà từ dòng dõi quý tộc Italy nghìn năm tuổi của chồng cô, Edoardo Mapelli Mozzi.

Edoardo là người thừa kế dòng nam duy nhất của gia tộc Mapelli Mozzi, một gia đình quý tộc Italy có hồ sơ lưu trữ liên tục từ năm 985. Cha của Edoardo, Bá tước Alessandro Mapelli Mozzi, từng chia sẻ với báo Mail on Sunday trước đám cưới năm 2020: "Edoardo là người duy nhất kế thừa tên gia tộc sang thế hệ tiếp theo. Anh ấy là Bá tước, vợ anh ấy sẽ tự động trở thành Nữ Bá tước, và các con của họ sẽ mang tước Bá tước hoặc Nobile Donna. Chúng tôi đã kỷ niệm 1.000 năm lịch sử vào năm 1985 với hồ sơ tài liệu không đứt đoạn".

Vì thế, Wolfie - con riêng của Edoardo được quyền mang danh hiệu "Bá tước". Còn Sienna và Athena có thể được gọi là "Nobile Donna" và "Nữ Bá tước". Mặc dù nhà nước Italy hiện không chính thức công nhận các tước hiệu quý tộc kể từ khi nước này trở thành cộng hòa năm 1946, chúng vẫn được dùng như một hình thức tôn xưng xã giao và có giá trị lịch sử.

Tóm lại: Beatrice là Vương nữ lấy Bá tước nên các con thừa hưởng tước hiệu từ cha. Eugenie là Vương nữ lấy người thường nên các con theo họ cha mà không có danh hiệu nào kèm theo. Hai chị em, cùng một gia đình, nhưng con cái lại đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau vì lý do đơn giản đến bất ngờ: Người đàn ông họ chọn làm chồng.

Theo Hello!