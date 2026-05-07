Bước qua tiết Lập Hạ, tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ chính thức gõ cửa từng nhà. Đây là giai đoạn dương khí lên cao, vạn vật sinh sôi, kéo theo dòng chảy tài lộc và nhân duyên cũng chuyển mình rõ rệt. Khác với những tháng đầu năm còn dè dặt, tháng 4 Âm được giới chiêm nghiệm xem là thời điểm "phân loại" - ai chuẩn bị kỹ thì lên hương thấy rõ, ai lơ là thì dễ trượt dài. Dưới đây là dự báo vận trình chi tiết cho cả 12 con giáp, cùng vài lời khuyên thiết thực để bạn đi qua tháng này nhẹ nhàng và trọn vẹn nhất.

Tuổi Tý: Vận đào hoa nở rộ, nhưng tài lộc cần chậm rãi

Người tuổi Tý bước vào tháng 4 Âm với năng lượng giao tiếp cực mạnh. Nửa đầu tháng, từ ngày mùng 1 đến ngày rằm, các mối quan hệ cũ có dấu hiệu được hâm nóng, có thể là một cuộc gọi bất ngờ từ người bạn lâu năm hoặc lời mời hợp tác từ đối tác cũ. Người độc thân dễ gặp được người khiến tim rung động qua các buổi tụ họp đông người. Tuy nhiên, về tài chính, tuổi Tý nên tránh đầu tư lướt sóng hoặc cho vay mượn lớn trong khoảng ngày 18 đến 23 Âm, vì đây là giai đoạn dễ phát sinh hiểu lầm về tiền bạc. Lời khuyên là giữ tiền trong các kênh ổn định, ưu tiên tích lũy hơn là tiêu dùng phô trương.

Tuổi Sửu: Lặng lẽ gom tài, đường công danh sáng dần

Sửu vốn là con giáp ưa sự bền vững, và tháng 4 Âm chính là sân khấu của họ. Công việc tuy không có đột biến, nhưng những nỗ lực thầm lặng từ vài tháng trước bắt đầu cho trái ngọt. Đặc biệt từ ngày mùng 8 Âm trở đi, người làm kinh doanh nhỏ, nghề tự do hoặc công việc liên quan đến đất đai, nhà cửa có cơ hội ký được hợp đồng giá trị. Sức khỏe tuổi Sửu cần lưu tâm vùng vai gáy và dạ dày do làm việc quá sức. Đừng vì sợ bỏ lỡ cơ hội mà ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc chính sự kiên nhẫn mới là vũ khí lớn nhất của con giáp này.

Tuổi Dần: Bứt phá ngoạn mục, có quý nhân nâng đỡ

Tuổi Dần là một trong những con giáp được dự báo sáng nhất tháng 4 Âm. Năng lượng của tháng phù hợp với tính cách quyết đoán, xông xáo của tuổi Dần. Khoảng từ ngày 12 đến 20 Âm, người tuổi Dần dễ gặp được quý nhân lớn tuổi hơn, có thể là sếp cũ, người thầy hoặc đối tác từng giúp đỡ trước đây quay lại đề xuất hợp tác. Đây là thời điểm tốt để tuổi Dần mở rộng kinh doanh, chuyển công việc hoặc khởi động dự án ấp ủ. Tài lộc đến từ chính năng lực, không phải từ may rủi. Riêng chuyện tình cảm, tuổi Dần đã có đôi cần kiểm soát cái tôi để tránh va chạm không đáng có.

Tuổi Mão: Tháng của chữ "duyên", cẩn trọng việc giấy tờ

Mão đón tháng 4 Âm với nhiều cuộc gặp gỡ thú vị. Đây là tháng tốt cho việc kết nối, học thêm kỹ năng mới hoặc bắt đầu một mối quan hệ. Tài chính tuổi Mão ổn định nhưng không có đột phá, phù hợp để củng cố nền tảng. Cảnh báo lớn nhất nằm ở giai đoạn cuối tháng, từ ngày 25 đến 30 Âm, tuổi Mão dễ gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ, hợp đồng hoặc các thủ tục hành chính. Hãy đọc kỹ mọi văn bản trước khi đặt bút ký, tránh tin tưởng người lạ một cách dễ dãi.

Tuổi Thìn: Vượng tài rõ rệt, có nguồn thu bất ngờ

Tuổi Thìn là con giáp được hưởng lợi nhiều từ trường khí tháng 4 Âm. Từ ngày mùng 5 Âm, các nguồn thu phụ bắt đầu lộ diện, có thể là tiền hoa hồng, tiền thưởng dự án cũ hoặc khoản đầu tư trước đây sinh lời. Người làm freelance, sáng tạo nội dung, kinh doanh online dễ có cú "trúng" nhỏ. Tuy nhiên, tuổi Thìn cần tiết chế chi tiêu phô trương, đặc biệt là các khoản mua sắm xa xỉ trong nửa cuối tháng. Sức khỏe ổn định, nhưng nên ngủ đủ giấc thay vì thức khuya làm việc kéo dài.

Tuổi Tỵ: Trí tuệ thăng hoa, hợp đầu tư dài hạn

Tuổi Tỵ bước vào tháng 4 Âm với đầu óc cực kỳ sáng suốt. Đây là thời điểm vàng để tuổi Tỵ ra quyết định lớn liên quan đến học hành, đầu tư dài hạn hoặc chuyển hướng sự nghiệp. Khoảng giữa tháng, từ ngày rằm đến 22 Âm, tuổi Tỵ có thể nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ một công ty mới hoặc đối tác nước ngoài. Tài lộc đến chậm nhưng chắc. Riêng chuyện tình cảm, tuổi Tỵ đang độc thân nên chủ động hơn, đừng ngại bày tỏ vì bỏ lỡ tháng này có thể phải chờ rất lâu mới gặp lại cơ hội tương tự.

Tuổi Ngọ: Năm tuổi vẫn vượng, nhưng cần biết dừng đúng lúc

Là con giáp cầm trịch của năm Bính Ngọ, người tuổi tuổi Ngọ vẫn được hưởng nhiều ưu ái trong tháng 4 Âm. Công việc thuận lợi, tiếng nói có trọng lượng hơn trước. Tuy nhiên, năng lượng năm tuổi cũng kéo theo áp lực lớn. Tuổi Ngọ dễ rơi vào trạng thái "tham công tiếc việc", nhận thêm trách nhiệm vượt sức mình. Đặc biệt từ ngày 20 Âm trở đi, hãy học cách từ chối khéo léo. Tiền vào nhiều nhưng tiền ra cũng không ít, nên ghi chép chi tiêu rõ ràng để tránh cuối tháng giật mình.

Tuổi Mùi: Lặng mà sâu, vận quý nhân âm thầm

Tuổi Mùi không phải con giáp nổi bật nhất tháng này, nhưng lại là người gặt hái được nhiều giá trị tinh thần. Các mối quan hệ chất lượng dần hình thành, đặc biệt với những người có thể đồng hành lâu dài trong sự nghiệp. Tài chính tuổi Mùi không có biến động lớn, nhưng từ ngày mùng 10 Âm, có thể có người trả nợ cũ hoặc một khoản thu hồi vốn cũ về tay. Chuyện tình cảm, Mùi nên nhẹ nhàng, tránh ép buộc đối phương. Sự dịu dàng tự nhiên của tuổi Mùi chính là điểm cuốn hút lớn nhất trong tháng này.

Tuổi Thân: Tháng nhiều biến động, cần sự tỉnh táo

Tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, nhưng tháng 4 Âm lại đặt con giáp này vào nhiều ngã rẽ. Công việc có thể xuất hiện thay đổi nhân sự, dự án bị hoãn hoặc đối tác đột ngột rút lui. Thay vì hoảng loạn, tuổi Thân nên xem đây là cơ hội sàng lọc lại các mối quan hệ làm ăn. Khoảng ngày 17 đến 25 Âm là giai đoạn nhạy cảm nhất, hạn chế ký kết lớn hoặc đưa ra quyết định bốc đồng. Tài chính cần thắt chặt nhẹ, tránh vay mượn để đầu tư mạo hiểm trong thời gian này.

Tuổi Dậu: Hào quang trở lại, công việc khởi sắc

Tuổi Dậu là con giáp có sự bứt phá đáng chú ý trong tháng 4 Âm. Sau vài tháng trầm lắng, tuổi Dậu lấy lại được phong độ trong công việc, đặc biệt các ngành nghề liên quan đến truyền thông, giáo dục, dịch vụ. Từ ngày mùng 6 Âm, các cơ hội thăng tiến hoặc tăng thu nhập bắt đầu lộ diện. Điểm cần lưu ý là tuổi Dậu hay nói thẳng, dễ làm mất lòng đồng nghiệp. Hãy giữ lời nói có chừng mực, đặc biệt trong các cuộc họp căng thẳng cuối tháng.

Tuổi Tuất: Bền bỉ thắng tốc độ, tài lộc đến từ uy tín

Tuất tiếp tục là con giáp giữ phong độ ổn định. Tháng 4 Âm không mang đến cú nổ lớn, nhưng những khách hàng cũ, đối tác từng làm việc với Tuất lại quay trở lại với những đơn hàng giá trị. Đây là thành quả của sự tử tế và uy tín mà tuổi Tuất đã xây dựng bấy lâu. Sức khỏe cần chú ý hệ tiêu hóa, hạn chế đồ chiên rán và rượu bia trong các buổi tụ tập. Chuyện tình cảm, người đã có gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho người bạn đời thay vì mải mê công việc.

Tuổi Hợi: May mắn nhỏ liên tiếp, tâm trạng phơi phới

Hợi là con giáp có tâm trạng tốt nhất tháng 4 Âm. Những niềm vui nhỏ đến liên tục, từ chuyện được bạn bè rủ đi chơi xa, được gia đình tặng quà bất ngờ, đến những may mắn nho nhỏ trong công việc. Tài chính không quá rủng rỉnh nhưng đủ tiêu pha thoải mái. Lời khuyên cho tuổi Hợi là đừng vì vui mà tiêu xài quá tay, đặc biệt vào các khoản giải trí, du lịch tự phát. Hãy giữ lại một phần để dành cho các tháng cuối năm sắp tới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.