Meghan đưa cả nhà đến Disneyland nhân dịp Ngày của Mẹ

Không có quà hay bó hoa nào hoành tráng, Meghan Markle chọn cách đón "Ngày của Mẹ" theo đúng phong cách của cô: Giản dị, ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Cô đưa cả gia đình đến Disneyland. Với cô, đây không chỉ là công viên giải trí mà còn là ký ức tuổi thơ gắn liền với người mẹ Doria Ragland. Và năm nay, vòng tròn đó khép lại theo cách đẹp nhất có thể.

"Ngày của Mẹ" kiểu Meghan: Mũ tai chuột, đầm hoa và Mickey quỳ gối

Ngày "Ngày của Mẹ" vừa qua, Meghan Markle đăng lên mạng xã hội một loạt ảnh từ chuyến đi Disneyland tại Anaheim không phải sự kiện thảm đỏ, không phải buổi từ thiện, chỉ là một ngày gia đình bình thường theo đúng nghĩa của nó. Meghan diện áo sơ mi trắng cài nút và quần jeans xanh, đội mũ tai chuột Mickey quen thuộc.

Bên cạnh cô là mẹ Doria Ragland trong bộ áo beige tucked vào jeans, cũng đội mũ tai chuột và nở nụ cười rạng rỡ khi nhận nụ hôn lên má từ con gái duy nhất của mình. Khoảnh khắc đó được Meghan ghi lại thành video và điểm nhấn không thể thiếu: Chú chuột Mickey tiến đến, quỳ một gối, cúi đầu hôn tay bà ngoại Doria như một quý ông thực thụ. Meghan đứng bên cười ngặt nghẽo.

Harry đi cùng vợ con suốt cả ngày, đội mũ lưỡi trai màu xám thay vì mũ tai chuột - cách chọn hoàn toàn nhất quán với tính cách của anh. Archie mặc áo phông đen và quần jeans xanh, trông như bản sao thu nhỏ của bố, và cũng đội mũ tai chuột theo truyền thống của công viên. Lilibet diện đầm hoa không tay trông cực kỳ đáng yêu, được chụp ảnh đang nhận vòng tay ôm từ nàng Lọ Lem Cinderella. Hai anh em còn có màn đi thuyền cùng nhau - hình ảnh được Meghan chọn đăng trong bộ ảnh kỷ niệm.

Disneyland không chỉ là công viên, đó là ký ức gia đình

Đây không phải lần đầu gia đình nhỏ của Meghan và Harry đến Disneyland. Tháng 8 năm 2025, họ đưa Lilibet đến đây để mừng sinh nhật lần thứ tư của cô bé. Trước đó, cả hai còn chia sẻ ký ức cá nhân về công viên này trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 70 năm Disneyland phát trên kênh ABC hồi tháng 9/2025. Harry kể lại rằng anh đã đi tàu Space Mountain "tận 10, thậm chí 12 lần" và "mất hồn" khi gặp các nhân vật hoạt hình. Meghan thì mô tả Disneyland là "món quà to lớn nhất thế giới" với cô hồi bé, dù là con gái vùng Nam California và đã đến đây không ít lần.

Điều khiến chuyến đi năm nay ý nghĩa hơn bất kỳ lần nào chính là việc được chứng kiến Archie và Lilibet lần đầu thực sự hiểu họ đang ở đâu. Harry chia sẻ lại cảm xúc đó: "Tụi nhỏ kiểu 'Ôi trời, tuyệt vời quá!'. Còn tôi thì nói: 'Này, đây mới chỉ là cổng vào thôi. Chuẩn bị tinh thần đi nào.' Nhìn bọn trẻ lao vào những trải nghiệm mà chúng chưa biết là gì, thật tuyệt. Và nó kéo tuổi thơ trong mình trở lại".

"Không phải cử chỉ hoành tráng, mà là 'Mẹ thấy con'"

Những gì Meghan chia sẻ về việc làm mẹ không bao giờ nghe có vẻ được soạn sẵn. Trên chương trình The Jamie Kern Lima Show , cô từng nói: "Để sau này chúng có thể nhìn lại và nghĩ: 'Ôi, mẹ đã yêu thương mình nhiều đến thế!' - đó, tôi nghĩ, mới là điều tuyệt vời nhất của việc làm mẹ. Không phải cử chỉ hoành tráng, mà là 'Mẹ thấy con. Mẹ nuôi dưỡng con. Mẹ thấy con lớn lên từng ngày và mẹ tự hào về điều đó'".

Bộ ảnh Disneyland ngày "Ngày của Mẹ" năm nay là minh chứng rõ nét nhất cho triết lý đó, không cần gì nhiều hơn một ngày bên nhau, đôi mũ tai chuột và nụ cười của người mẹ được con gái hôn lên má.

Theo Hello