Ngày 10/5 tại Hyde Park, Nữ Công tước xứ Edinburgh Sophie bước ra trong chiếc váy midi xanh baby Emilia Wickstead và ngay lập tức, giới mộ điệu hoàng gia nhận ra: Họ đã thấy chiếc váy này ở đâu đó rồi. Chính xác là trên người Vương phi xứ Wales Catherine, trong không chỉ một mà nhiều dịp khác nhau. Đây là câu chuyện về tình bạn, về phong cách, và về hai người phụ nữ đã cùng nhau trở thành trụ cột thầm lặng của nền quân chủ hiện đại.

Chiếc váy xanh "gây bão" trong giới mộ điệu hoàng gia

Hôm 10/5, Nữ Công tước xứ Edinburgh có mặt tại Hyde Park để dự lễ kỷ niệm lần thứ 102 của Cavalry of the Empire Memorial - nghi lễ tưởng niệm các kỵ binh Anh và Khối Thịnh vượng chung đã hy sinh trong Thế chiến I và các cuộc xung đột sau này. Với tư cách là Đại tá Hoàng gia của Queen's Own Yeomanry, Sophie xuất hiện trong trang phục chỉn chu: Trâm cài huy hiệu trung đoàn, mũ fedora Jane Taylor và clutch da rắn từ nhà Sophie Habsburg.

Nhưng thứ khiến giới theo dõi hoàng gia dừng lại chính là chiếc váy midi xanh baby kiểu waistcoat dress của Emilia Wickstead, với cổ áo rộng và chân váy xếp ly. Cái nhìn đó rất quen. Catherine đã mặc một chiếc gần như y hệt từ cùng thương hiệu vào Lễ Phục Sinh năm 2022, và chiếc váy xanh đó thực ra đã xuất hiện từ năm 2017 trong chuyến thăm nhà nước tới Luxembourg. Điểm trùng hợp không dừng ở đó: Chiếc mũ Catherine đội hôm Phục Sinh 2022 cũng là của Jane Taylor - thương hiệu Sophie vừa chọn cho buổi lễ tuần này.

Không phải lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối

Những ai theo dõi thời trang hoàng gia Anh đã quen với kiểu "song hành phong cách" này của hai người phụ nữ. Tại Garter Day 2025, cả hai xuất hiện trong tông màu kem và hồng pastel nhẹ nhàng ăn ý đến mức nhiều người tưởng có sự phối hợp từ trước. Catherine chọn đầm midi chiffon kem kết hợp blazer của Self Portrait - bộ trang phục đã được cô mặc trong lễ kỷ niệm VE Day trước đó. Sophie chọn váy wrap hồng nhạt cùng mũ cùng tông.

Tư vấn phong cách Kate Moss-Jones từng nhận xét với MailOnline rằng bà thích nghĩ đến Catherine và Sophie như hai người đang hỗ trợ nhau qua cả phong cách lẫn lựa chọn trang phục, bởi ai cũng biết họ thân thiết và điều đó thường được phản ánh qua những gì họ mặc. Từ áo khoác camel, màu block color cho đến các thương hiệu yêu thích như Emilia Wickstead và Jane Taylor, danh sách điểm chung trong tủ đồ của hai người cứ dài mãi ra.

Phong cách chỉ là bề nổi. Điều thực sự gắn kết Catherine và Sophie sâu sắc hơn nhiều. Tác giả hoàng gia Ingrid Seward từng tiết lộ với tạp chí Hello! rằng hai người phụ nữ này chia sẻ một mong muốn chung: Bảo vệ con cái khỏi áp lực của cuộc sống trong hoàng gia. "Họ có mối liên kết như chị em", bà Seward nói, "và Sophie giống như người chị lớn mà Kate chưa từng có".

Khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất là tại lễ Remembrance Sunday tháng 11/2024. Hai người đứng cạnh nhau trong hai phút mặc niệm được truyền hình trực tiếp toàn quốc. Nhưng không phải hai phút im lặng đó mà chính giây phút sau đó mới gây chú ý khi Sophie nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Catherine và cả hai trao nhau nụ cười. Một cử chỉ nhỏ, không được sắp xếp, không hướng vào ống kính và đó chính là lý do nó khiến nhiều người xúc động.

Sophie đã là chỗ dựa vững chắc cho Catherine trong suốt quá trình Vương phi trở lại công việc sau điều trị ung thư. Bà là khách quen tại buổi hòa nhạc "Together at Christmas" thường được sắp xếp ngồi ngay bên trái Catherine, vị trí của người thân nhất.

Tình thân này không khó lý giải khi nhìn vào những gì hai người có chung: Cả hai đều lấy chồng hoàng gia, đều nổi tiếng với sự tận tâm và không phô trương, đều được Nữ hoàng Elizabeth II yêu mến khi còn sống, và đều đang được xem là những "đôi tay đáng tin cậy" trong thực hiện nghĩa vụ hoàng gia.

Tháng 4 vừa qua, cả bốn người Catherine, William, Sophie và Edward cùng có mặt tại Buckingham Palace trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nữ hoàng Elizabeth II. Những khoảnh khắc cười đùa và trò chuyện tự nhiên giữa họ khiến nhiều nhà bình luận hoàng gia đặt ra cái tên: "Fab Four mới" của nền quân chủ Anh.

Và nếu để tìm bằng chứng cho tình bạn đó, đôi khi chỉ cần nhìn vào tủ quần áo của họ là đủ.

Theo Tatler