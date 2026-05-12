Chỉ vài tuần trước đám cưới với Peter Phillips vào ngày 6/6, Harriet Sperling - cô y tá NHS sắp trở thành con dâu của Vương nữ Anne đã xuất hiện tại Badminton Horse Trials với một outfit khiến giới mộ điệu hoàng gia phải dừng lại nhìn. Không phải vì quá sang trọng, mà vì quá... đúng chỗ.

Outfit "nói lên tất cả" tại Badminton

Cuối tuần qua, Harriet Sperling góp mặt tại giải đua ngựa Badminton cùng vị hôn phu Peter Phillips và hai cô con gái riêng của anh là Savannah và Isla, bên cạnh đó còn có Mike và Zara Tindall. Đây là một trong những sự kiện đặc trưng nhất của giới thượng lưu Anh, và cô dâu sắp cưới đã chọn trang phục khiến nhiều người gật đầu tán thưởng: Áo blouse Wiggy Kit, quần jeans Me + Em, kính mát Finlay The Westbourne, giày Adidas và đặc biệt, một chiếc áo khoác wax jacket của Dubarry.

Cái tên Dubarry ngay lập tức thu hút sự chú ý của những ai theo dõi phong cách hoàng gia. Đây là thương hiệu đồ country mà Vương nữ Anne - mẹ chồng tương lai của Harriet yêu thích từ lâu. Công chúa Hoàng gia thường xuyên diện boots cổ cao của Dubarry trong các hoạt động ngoài trời, từ cuộc thi chăn cừu quốc tế ISDS năm 2024 đến lễ kỷ niệm 50 năm tuyến đường mòn Cleveland Way ở Yorkshire năm 2020. Không chỉ Vương nữ Anne, Sophie, Nữ Công tước xứ Edinburgh, cũng thường xuyên đi boots Dubarry trong các chuyến thăm nông trại, và Vương phi xứ Wales Catherine cũng là tín đồ của thương hiệu này.

Học style Vương phi Kate từng chi tiết

Chiếc túi xách Anya Hindmarch mà Harriet cầm theo hôm đó tiếp tục khiến các fan hoàng gia để ý. Đây là thương hiệu Vương phi Kate cực kỳ ưa chuộng từ những buổi xem tennis ở Wimbledon đến dạ tiệc quốc yến trang trọng. Năm 2023, Kate đã mang chiếc Maud Clutch màu ngà của Anya Hindmarch trong bữa tiệc quốc yến vinh danh Tổng thống Mỹ, kết hợp cùng vương miện Lover's Knot. Trước đó từ năm 2011, cô đã tin dùng thương hiệu này từ những sự kiện đầu tiên trong sự nghiệp hoàng gia.

Lựa chọn quần jeans Me + Em cũng không phải ngẫu nhiên, đây là thương hiệu thời trang được giới thượng lưu Anh ưa chuộng, từ Vương phi Kate (từng mặc váy lụa hồng pastel tại Chelsea Flower Show 2023) đến Lady Victoria Starmer. Harriet, chỉ bằng một outfit dạo chơi cuối tuần, đã khéo léo cho thấy bà hiểu rõ ngôn ngữ thời trang của gia đình mà mình sắp gia nhập.

Nguồn tin của Hello! cho biết trong suốt buổi chiều tại Badminton, Harriet và Peter "trông rất yêu nhau, tình cảm, nắm tay nhau và dựa vào nhau với những nụ cười rạng rỡ".

Hành trình từ mẹ đơn thân đến cô dâu hoàng gia

Nhưng Harriet Sperling không chỉ là một người phụ nữ biết ăn mặc đúng chỗ. Câu chuyện phía sau bộ trang phục đó mới thực sự đáng đọc.

Sinh năm 1980, Harriet từng là y tá nhi khoa chuyên khoa cho NHS, người mà theo tự giới thiệu của chính mình là "đam mê sự phát triển não bộ sớm ở trẻ sơ sinh và nhìn thấy trẻ em lớn lên khỏe mạnh." Cô nuôi con gái Georgina, nay 13 tuổi, một mình suốt nhiều năm. Trong một bài viết đầy xúc cảm đăng trên tạp chí Woman Alive, Harriet từng chia sẻ: "Con gái tôi và tôi đã đồng hành cùng nhau suốt 10 năm chỉ có hai mẹ con. Tôi ví chúng tôi như một hòn đảo và thật khó để hình dung ai đó có thể gia nhập hòn đảo đó".

Từ hòn đảo hai người ấy, Harriet giờ bước vào một trong những gia đình được chú ý nhất nước Anh. Kể từ khi thông báo đính hôn với Peter Phillips vào tháng 8/2025, cô đã xuất hiện đều đặn tại các sự kiện hoàng gia, trong đó có lễ Phục Sinh tháng 4 vừa qua với sự tham gia của cả Georgina. Cô được nhận xét là hòa thuận tốt với Savannah và Isla - hai con gái của Peter từ cuộc hôn nhân trước với Autumn Kelly.

Đám cưới ngày 6/6 sắp tới sẽ chính thức đưa Harriet vào gia phả hoàng gia. Nhưng nhìn cách cô xuất hiện tại Badminton tự nhiên, ấm áp, và rất đúng chỗ, có lẽ cô đã thuộc về nơi đó từ lâu rồi.

Theo Tatler