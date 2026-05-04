Ngày 4/5/2026, giữa lúc gia đình nhà York đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió, một tin vui bất ngờ ập đến: Vương nữ Eugenie và chồng Jack Brooksbank chính thức thông báo đang chờ đón đứa con thứ ba. Buckingham Palace ra tuyên bố, Vua Charles bày tỏ sự vui mừng, và trên mạng xã hội, hình ảnh hai cậu con trai nhỏ ngồi ngắm nhìn tấm ảnh siêu âm đã chạm đến trái tim hàng triệu người.

Theo Hello! Magazine, Cung điện Buckingham đã ra thông cáo chính thức vào thứ Hai ngày 4/5: "Vương nữ Eugenie và ông Jack Brooksbank vô cùng vui mừng thông báo đang chờ đón đứa con thứ ba, dự kiến sinh vào mùa hè này. August (5 tuổi) và Ernest (2 tuổi) cũng rất háo hức khi sắp có thêm một em. Đức Vua đã được thông báo và rất vui mừng trước tin này".

Bức ảnh ngọt ngào cho thấy Ernest và August đang xem ảnh siêu âm thai nhi.

Cùng lúc đó, Eugenie tự tay đăng lên mạng xã hội một bức ảnh ngọt ngào: Hai cậu con trai nhỏ đang cùng nhau ngắm nhìn tấm ảnh siêu âm, với chú thích giản dị "Baby Brooksbank due 2026!" kèm loạt biểu tượng trái tim. Khoảnh khắc đơn sơ ấy lan truyền chóng mặt, chạm đúng cảm xúc của những ai yêu thích hoàng gia Anh.

Gia đình nhỏ của Eugenie và Jack: Từ đám cưới Windsor đến ba đứa con

Jack và Eugenie kết hôn tại Nhà thờ Thánh George, Lâu đài Windsor vào tháng 10/2018. Họ không phải cặp đôi sống trong ánh đèn sân khấu hoàng gia, không có lịch trình công vụ dày đặc, không có vệ sĩ hộ tống thường trực nhưng câu chuyện tình của họ vẫn luôn có sức hút riêng, bởi sự chân thực và giản dị hiếm có trong thế giới hoàng gia.

Cậu con trai đầu August chào đời ngày 9/2/2021, và em trai Ernest ra đời ngày 30/5/2023. Với đứa con thứ ba sắp đến, gia đình nhỏ của Eugenie sẽ có năm thành viên - một điều mà cô không giấu được niềm vui khi chia sẻ lên trang cá nhân.

Về vị trí trong danh sách kế vị, em bé mới sẽ đứng thứ 15 trong danh sách kế vị ngai vàng, nhưng sẽ không mang danh hiệu HRH. Điều đó không quan trọng với Eugenie và Jack, đây đơn giản là một thành viên mới của gia đình.

Tin vui giữa những ngày khó khăn

Thông báo này đến vào đúng thời điểm gia đình nhà York đang đối mặt với áp lực dư luận chưa từng có. Mẹ của Eugenie, bà Sarah Ferguson đã lánh mặt khỏi công chúng kể từ khi tin tức về vụ bắt giữ cha cô, Andrew Mountbatten-Windsor, được công bố hồi tháng 2. Bà được phát hiện đang ở tại một khu nghỉ dưỡng gần Mayrlife Medical Health Resort tại Altaussee, Áo, sau 213 ngày không xuất hiện trước công chúng.

Với Eugenie và chị gái Beatrice, đây rõ ràng là giai đoạn không dễ dàng. Theo tiết lộ từ Hello! , dù bề ngoài có vẻ như hai chị em đang bị cô lập, thực tế các thành viên cấp cao trong hoàng gia vẫn âm thầm hỏi thăm và giữ liên lạc. Họ cũng đã nhận được lời mời tham dự lễ đua ngựa Ascot năm nay trái ngược với những đồn đoán trước đó.

Bạn bè của hai chị em nhấn mạnh rằng họ không tự coi mình là nạn nhân, nhưng "mọi người thường quên đi yếu tố con người trong những gì họ đang trải qua".

Trùng hợp thú vị: Thông báo mang thai được đưa ra chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 40 của Jack Brooksbank. Để chúc mừng chồng, Eugenie đã lần đầu tiên quay lại mạng xã hội sau nhiều tháng im lặng. Cô đăng một loạt ảnh gia đình chụp trên bãi biển trong kỳ nghỉ, kèm dòng chú thích "Happy 40th my love…" và "Here's to another 16… xx" ẩn chứa tình cảm dành cho người bạn đời suốt 16 năm qua.

Chỉ một ngày sau, tin vui về đứa con thứ ba ập đến. Có lẽ không có cách nào tốt hơn để bước vào tuổi 40 cùng nhau.

*Theo Hello! Magazine