Nếu Vương nữ Leonor là người được cả Tây Ban Nha dõi theo như người kế thừa tương lai, thì Vương nữ Sofia, cô em sinh ngày 29/4/2007 lại đang lặng lẽ tạo ra dấu ấn theo cách riêng, không ồn ào nhưng không kém phần thuyết phục. Tròn 19 tuổi, cô gái được các thầy cô mô tả là "người lắng nghe đồng cảm và chân thành một cách tự nhiên" đang bước vào tuổi trưởng thành với sự trưởng thành vượt xa số tuổi.

Người "thứ hai" nhưng không kém cạnh

Trong các gia đình hoàng gia, vị trí "người dự bị" (the spare) từ lâu đã được nhắc đến như một gánh nặng vô hình đủ nổi tiếng để chịu áp lực, nhưng không đủ quan trọng để nhận được sự chuẩn bị nghiêm túc. Vương tử Harry của Anh từng nói về điều đó. Nhưng Vương nữ Sofia của Tây Ban Nha dường như không xem đó là bi kịch.

Là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị, cô được hưởng sự tự do đáng kể hơn chị gái, trong khi vẫn đóng một vai trò thực chất trong hoàng gia với tư cách là người thân tín và đồng hành thân thiết nhất của Vương nữ Leonor. Sự khác biệt đó không phải điểm yếu, đó là lợi thế. Trong khi Leonor mang trọng lượng của vương miện, Sofia mang đến điều gì đó khác: Sự hiện đại, hơi ấm, và sự sẵn sàng yên tĩnh được là chính mình.

Từ học trò UWC đến sinh viên chính trị quốc tế

Mùa hè năm 2025, Sofia tốt nghiệp UWC Atlantic, ngôi trường nội trú ở Wales mà người ta vẫn gọi vui là "Hogwarts phiên bản hippie". Đó là nơi chị gái Leonor cũng từng học, cùng với Quốc vương Willem-Alexander của Hà Lan và Vương nữ Elisabeth của Bỉ. Quốc vương Felipe và Vương hậu Letizia đã có mặt tại Wales trong lễ tốt nghiệp, và một giáo viên của cô đã mô tả hành trình học tập của Sofia là "được đánh dấu bởi sự kiên trì và sự trưởng thành đáng kể về mặt cá nhân," gọi cô là "người bạn thực sự trong những lúc khó khăn".

Tháng 9/2025, Sofia bắt đầu học ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Forward College ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Đây là một trường liên kết với Đại học London, với chương trình kéo dài ba năm qua ba thủ đô châu Âu: Lisbon, Paris và Berlin. Cô sống trong ký túc xá, chia sẻ bếp và không gian học tập với sinh viên từ hơn 20 quốc gia. Và theo những gì được ghi nhận, cô thích nghi với cuộc sống đại học một cách dễ dàng, học lướt sóng ở bờ biển Caparica, tập yoga, khám phá khu phố cổ Lisbon và thưởng thức ẩm thực địa phương nổi tiếng.

Không có xe hộ tống. Không có đặc quyền hoàng gia trên giảng đường. Cô chỉ là một sinh viên chăm chỉ và được biết đến là một trong những người đúng giờ nhất lớp.

Những bước chân đầu tiên vào vai trò chính thức

Dù còn trẻ, Sofia đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm hoàng gia một cách thực chất. Tháng 12/2024, khi mới 17 tuổi, cô lần đầu tiên thực hiện một hoạt động chính thức độc lập, trao giải thưởng đặc biệt tại Bảo tàng Bộ sưu tập Hoàng gia ở Madrid, diện bộ suit kem từ The Limited trông chẳng khác gì phong cách của Vương phi xứ Wales.

Sau đó, tháng 1/2025, cô tham dự sự kiện của Quỹ Chó dẫn đường thuộc Tổ chức Quốc gia Người mù Tây Ban Nha và đáng chú ý là cô đã bỏ qua bữa tiệc sinh nhật lần thứ 58 của cha tại Cung điện Zarzuela để có mặt tại đó. Đây là loại lựa chọn nói lên tính cách hơn bất kỳ bài phát biểu nào. Năm 2026, cô chính thức trở thành Chủ tịch danh dự của chương trình "Docentes Referentes" (Giáo viên Tiêu biểu) do Quỹ Ibercaja khởi xướng, một sáng kiến tôn vinh các giáo viên đang thay đổi nền giáo dục Tây Ban Nha.

Hai chị em, một tình thân hiếm thấy

Điều khiến Sofia trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những gì cô làm, mà còn ở mối quan hệ cô xây dựng. Tại lễ Ngày Quốc khánh năm ngoái, Vương nữ Leonor đã có một cử chỉ khiến nhiều người xúc động: Trong bài phát biểu tri ân Serena Williams, cô nói về sự gắn kết giữa Serena và chị gái Venus rồi quay sang mỉm cười với Sofia, gọi những người chị em là "những đồng minh vĩ đại và người bạn đồng hành trong cuộc đời". Sofia mỉm cười lại. Không cần lời nào thêm.

Và như để củng cố điều đó, vài ngày trước sinh nhật của Sofia, Leonor thông báo cô cũng sẽ theo học ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Carlos III ở Madrid. Người ta đùa rằng cô chị bị "ảnh hưởng" bởi lựa chọn của em. Có lẽ đó là sự thật.

Sofia là một thành viên hoàng gia được phép tự định hình tương lai mà không đánh mất bản thân hay vị trí của mình. Cô không đi theo con đường huấn luyện quân sự như chị gái. Cô không sống trong bóng tối của cung điện. Cô chọn Lisbon, chọn lướt sóng, chọn ngành học mình yêu thích và chọn trở thành phiên bản thật nhất của mình trong khuôn khổ hoàng gia.

Có một từ người Anh hay dùng cho vị trí của cô: The spare - người dự bị. Nhưng nhìn vào Sofia hôm nay, từ đó có vẻ không còn chính xác nữa. Cô đang biến vai trò ấy thành của riêng mình, theo cách mà ít người làm được.

*Theo Tatler