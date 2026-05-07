Buổi sáng thứ Tư tại khuôn viên Đại học East London, Vương phi xứ Wales Catherine bước ra trong bộ suit beige Roland Mouret quen thuộc nhưng thứ thu hút ánh nhìn hơn cả lại là chiếc dây chuyền nhỏ đeo trước ngực, khắc tên ba người con: George, Charlotte và Louis. Giữa tất cả những gì đang diễn ra trong cuộc đời cô, hành trình phục hồi sau ung thư, chuyến công du nước ngoài sắp tới, sứ mệnh dài hơi về phát triển trẻ thơ thì chi tiết đó nói lên điều mà không lời nào cần thiết nữa.

Chiếc dây chuyền nhỏ mang tên ba người quan trọng nhất

Vương phi xứ Wales không cần nói nhiều về vai trò người mẹ của mình cô để chiếc dây chuyền nói thay. Sáng 6/5, khi xuất hiện tại Đại học East London ở Stratford, Catherine chọn phụ kiện đơn giản nhưng đầy ý nghĩa: một chiếc dây chuyền khắc chữ cái đầu tên của George, Charlotte và Louis. Kết hợp với bộ suit Roland Mouret màu beige thanh lịch - bộ cánh cô đã mặc trong nhiều dịp quan trọng, toàn bộ hình ảnh của Vương phi toát lên sự điềm tĩnh và có chủ đích của một người phụ nữ biết rõ mình đang làm gì và vì ai.

Chuyến thăm lần này gắn với sự kiện Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation của cô chính thức công bố tài liệu hướng dẫn mới - Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development dành cho các nhà giáo dục mầm non và những người làm việc trực tiếp với trẻ nhỏ trên khắp Vương quốc Anh. Tại trường, cô gặp gỡ các gia đình, trẻ em và các nhà giáo dục mầm non từ nhiều vùng khác nhau.

Điều xã hội hay bỏ quên ở những năm đầu đời

Trong lời tựa của tài liệu, Vương phi viết thẳng vào điều mà nhiều bậc cha mẹ và nhà giáo dục đã cảm nhận nhưng ít khi được nói đến đủ to: "Trong khi xã hội thường chú trọng vào các cột mốc học thuật hay thể chất, nghiên cứu liên tục chỉ ra rằng chính những mối quan hệ, trải nghiệm và môi trường sớm nhất mới là nền tảng cho sức khỏe và hạnh phúc trong tương lai của chúng ta".

Cô viết tiếp: "Chất lượng của những kết nối với chính mình, với người khác và với thế giới xung quanh định hình cách chúng ta cảm nhận sự an toàn, cách chúng ta giao tiếp, và cách chúng ta xử lý các trải nghiệm suốt cả cuộc đời".

Kensington Palace cho biết mục tiêu của tài liệu không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin mà còn hướng đến thay đổi hệ thống đào tạo: Đưa hiểu biết về phát triển cảm xúc và xã hội lên ngang tầm với phát triển thể chất và nhận thức trong chương trình đào tạo đầu vào cho đội ngũ giáo viên mầm non thế hệ tiếp theo. "Tạo ra điều kiện để tình yêu thương có thể nảy nở, và trẻ em có thể phát triển", đó là cách Kensington Palace tóm gọn tầm nhìn dài hạn của dự án.

Bên cạnh sự kiện ra mắt tài liệu, Kensington Palace cũng xác nhận rằng Vương phi xứ Wales sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên kể từ khi trở lại làm việc sau chẩn đoán ung thư. Thứ Tư và Thứ Năm tuần tới, cô sẽ có mặt tại Reggio Emilia, miền bắc Italy - một thành phố nổi tiếng thế giới với triết lý giáo dục mầm non tiên phong, nơi được nhiều chuyên gia coi là hình mẫu về cách xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm.

Đây không phải chuyến đi mang tính ngoại giao thông thường. Chuyến công du một mình đến Italy là phần tiếp theo trong hành trình nghiên cứu dài hơi mà Vương phi đã âm thầm xây dựng nhiều năm qua và là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy cô đã sẵn sàng trở lại trọn vẹn trên trường quốc tế.

Chiếc dây chuyền khắc tên ba con trong dịp này, vì vậy, không chỉ là một lựa chọn thời trang. Nó là lời nhắc nhở với công chúng, và có lẽ cả với chính cô rằng tất cả công việc này, rốt cuộc, đều bắt đầu từ tình yêu thương dành cho những đứa trẻ cụ thể, những người gọi cô là mẹ.

Theo Town & Country