Chưa đầy một năm sau khi danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng vì mối quan hệ với tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson, 66 tuổi, được cho là đang muốn lên tiếng để tự minh oan. Nhiều nhà sản xuất truyền hình Anh đã bày tỏ sự quan tâm, và một đề nghị từ phía Mỹ được tiết lộ có giá trị lên tới 1,3 triệu bảng Anh tương đương khoảng 36 tỷ đồng.

Đây không phải là con số nhỏ. Và với một người đang trong cơn bão dư luận, sức hấp dẫn của việc tự nói lên câu chuyện của mình, theo cách của mình, là điều dễ hiểu.





Thế nhưng, những người thân thiết nhất với bà lại không nghĩ đây là nước cờ khôn ngoan. Cựu phóng viên hoàng gia BBC Jennie Bond, người có nhiều năm theo dõi nội bộ hoàng gia Anh, thẳng thắn nhận định với báo Express rằng nếu Sarah Ferguson thực sự thực hiện cuộc phỏng vấn này, hai con gái của bà, Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie sẽ "rơi vào tuyệt vọng".

"Bất cứ điều gì bà ấy nói ra đều sẽ trở thành tít báo. Và đó chính xác là loại sự chú ý mà Beatrice và Eugenie đang cố hết sức để tránh né", bà Bond nói.

Hai Công chúa từ lâu đã cố xây dựng hình ảnh riêng, tách biệt khỏi những ồn ào xung quanh mẹ và cha - cựu Vương tử Andrew, người cũng từng bị kéo vào vụ bê bối Epstein. Cuộc sống của Beatrice và Eugenie hiện tại đang tương đối ổn định, và một cuộc phỏng vấn bùng nổ từ phía mẹ sẽ như ném đá vào mặt hồ phẳng lặng mà hai chị em đã vất vả tạo dựng.

Bà Jennie Bond không chỉ lo lắng cho hai Công chúa. Bà còn thẳng thắn nhìn nhận rằng Sarah Ferguson có phần phải chịu trách nhiệm cho tình cảnh của mình khi tiếp tục duy trì tình bạn với Epstein dù đã hứa hẹn cắt đứt, và sau đó không hoàn toàn trung thực về điều đó.

"Bà ấy rõ ràng đang tức giận và bị tổn thương. Nhưng thành thật mà nói, bà ấy chỉ có thể tự trách mình", bà Bond nói. "Những tiết lộ thêm chỉ đổ thêm dầu vào lửa và khiến Cung điện thêm khó chịu".





Lời khuyên của bà Bond rất rõ ràng: Con đường tốt nhất cho Sarah Ferguson lúc này là tiếp tục im lặng, giữ thái độ kín đáo, và để thời gian làm nguội dần sự việc. Những đề nghị tiền bạc hấp dẫn đến đâu, cái giá phải trả về quan hệ gia đình và hình ảnh hoàng gia sẽ còn lớn hơn nhiều.

Sarah Ferguson sẽ chọn con đường nào? Tính cách bốc đồng và thẳng thắn của bà từ trước đến nay không mấy phù hợp với chiến lược "im lặng là vàng" mà các cố vấn truyền thông đang khuyên. Bà từng không ít lần nói trước, nghĩ sau và đó cũng là lý do bà liên tục rơi vào tâm bão.

Nhưng lần này, cược không chỉ là danh tiếng của riêng bà. Đó còn là bình yên của Beatrice, của Eugenie, và của một gia đình đang cố gắng lành lại sau quá nhiều vết nứt.