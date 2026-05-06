Chiều thứ Tư, Vương phi xứ Wales Catherine bước vào khuôn viên Đại học East London không phải để cắt băng khánh thành hay phát biểu nghi lễ, mà để ngồi xuống cạnh những đứa trẻ, quan sát từng phản ứng nhỏ của chúng và đặt câu hỏi: Điều gì thực sự quan trọng trong những năm đầu đời? Câu trả lời mà cô và các nhà khoa học đưa ra hôm đó không chỉ dành cho các chuyên gia mà dành cho bất kỳ ai đang làm cha, làm mẹ.

Vương phi Kate trở lại: Lặng lẽ, nhưng đầy chủ đích

Bộ suit màu camel, dáng đi thản nhiên, không có màn chào đón rầm rộ, Vương phi xứ Wales Catherine xuất hiện tại Đại học East London vào buổi trưa thứ Tư theo cách cô vẫn thường làm với những sự kiện cô thực sự quan tâm: Bình tĩnh, tập trung. Trường đại học nằm gần Stratford, phía đông London, không phải địa chỉ quen thuộc của giới truyền thông hoàng gia nhưng hôm đó nó trở thành tâm điểm của một dự án mà Vương phi đã ấp ủ nhiều năm.

Cô dành thời gian quan sát các em nhỏ được gắn thiết bị theo dõi và cảm biến đo stress trong nhiều tình huống khác nhau: Lúc chơi tự do, lúc bị tách khỏi cha mẹ, rồi lúc được ôm trở lại. Những phản ứng sinh lý nhỏ bé đó như nhịp tim, mức cortisol, biểu hiện cảm xúc là dữ liệu thực để trả lời một câu hỏi lớn: Điều gì định hình một đứa trẻ từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời?

Không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần "đủ tốt"

Chuyến thăm diễn ra đúng ngày Quỹ Hoàng gia Royal Foundation ra mắt báo cáo Foundations for Life: A Guide to Social and Emotional Development - tài liệu hướng dẫn trực tuyến dành cho những ai làm việc với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và gia đình của các em. Thông điệp cốt lõi của báo cáo nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là điều nhiều bậc cha mẹ cần nghe: Trẻ em không cần cha mẹ hoàn hảo. Chúng chỉ cần cha mẹ "đủ tốt" - những người đáp ứng nhu cầu cơ bản, giúp con cảm thấy được an toàn và được yêu thương.

Trong xã hội ngày càng đặt nặng áp lực nuôi dạy con "chuẩn", từ chế độ ăn đến lịch học, từ trường lớp đến hoạt động ngoại khóa thì thông điệp đó có sức nặng riêng của nó.

Điện thoại và những khoảnh khắc bị đánh mất

Phần gây chú ý nhất trong báo cáo là mục về "techno-ference" - thuật ngữ chỉ hiện tượng cha mẹ bị xao nhãng bởi thiết bị số đến mức bỏ lỡ những tín hiệu cảm xúc từ con. Đây không phải lần đầu Vương phi xứ Wales lên tiếng về điều này, nhưng lần này có nghiên cứu thực tế đứng sau.

Báo cáo chỉ ra rằng khi cha mẹ dùng điện thoại hoặc màn hình để dỗ trẻ đang khóc hay buồn bực, họ không chỉ bỏ lỡ cơ hội kết nối mà còn vô tình dạy con rằng: Khi cảm thấy không ổn, hãy cầm điện thoại lên. Thói quen đó, nếu hình thành từ nhỏ, có thể để lại hệ quả kéo dài đến tận tuổi trưởng thành.

Trong lời tựa của báo cáo, Vương phi viết: "Trong một thế giới ngày càng phân tán, xé nhỏ và số hóa, tôi tin hơn bao giờ hết rằng chúng ta cần đầu tư vào điều thực sự giúp con người phát triển: Kết nối với nhau".

Chuyến thăm hôm thứ Tư còn mang một tầng ý nghĩa khác. Tuần tới, Vương phi xứ Wales sẽ một mình bay đến Reggio Emilia, miền bắc Italy, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi hoàn thành điều trị ung thư. Đó là chuyến đi kéo dài đầu tiên của cô trong gần ba năm rưỡi. Người phát ngôn Kensington Palace cho biết cô "rất mong chờ" hành trình này.

Reggio Emilia không được chọn ngẫu nhiên. Vùng này nổi tiếng thế giới với triết lý giáo dục mầm non đặt trẻ làm trung tâm, coi môi trường là "người thầy thứ ba" bên cạnh cha mẹ và giáo viên hoàn toàn phù hợp với hướng nghiên cứu mà Vương phi đã theo đuổi nhiều năm qua thông qua Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation.

Từ một người phụ nữ vừa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, Catherine không chọn trở lại bằng những sự kiện phô trương. Cô chọn quay lại với thứ bà tin tưởng nhất rằng những gì xảy ra trong vài năm đầu đời của một đứa trẻ sẽ định hình toàn bộ phần còn lại. Và rằng điều đó đáng để dành cả sự nghiệp để theo đuổi.