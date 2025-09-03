Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Khi nói đến việc bổ sung canxi, mọi người sẽ nghĩ đến sữa, nhưng thực tế, thực phẩm bổ sung canxi số một không phải là sữa mà là thành phần được chiết xuất từ sữa - phô mai!

Phô mai được làm bằng cách sử dụng men vi sinh kết đông để chuyển hóa lactose thành axit lactic, sau đó được đông tụ thành khối và sấy khô bằng hơi nước. Đây là sữa đặc lên men có hàm lượng canxi gấp 10 lần sữa bò. Đối với phụ nữ mang thai, người già và trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, phô mai là một trong những thực phẩm giàu canxi tốt nhất.

Phô mai là một sản phẩm từ sữa, vì vậy cần được bảo quản lạnh. Trong siêu thị, chúng ta chỉ có thể tìm thấy phô mai ở quầy lạnh. Phô mai có thể ăn trực tiếp hoặc ăn kèm với các thực phẩm khác. Cách phổ biến nhất để ăn phô mai là dùng kèm với pizza hoặc bánh mì sandwich! Bên cạnh đó phô mai cũng được sử dụng rất đa năng, có thể dùng cho vào các món ăn khác nhau. Ví dụ với những đứa trẻ không hứng thú với các loại ngũ cốc nguyên hạt, bạn có thể thêm phô mai vào rồi chiên lên làm món ăn sáng nhanh gọn, đơn giản và tạo hứng thú cho con. Phô mai không chỉ giàu canxi mà còn rất giàu protein. Nếu trẻ ăn thường xuyên nó sẽ nuôi dưỡng não bộ và giúp trẻ phát triển chiều cao.

Bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô này có nguyên liệu đơn giản nhưng lại vô cùng bổ dưỡng. Ngô là "vua" của ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang là thực phẩm giàu chất xơ nên rất nhuận tràng. Vào mùa thu, khi không khí hanh khô và táo bón thường xuyên xảy ra, bạn có thể muốn làm món bánh kếp ngũ cốc nguyên hạt này cho gia đình mình thường xuyên hơn. Nó giúp nhuận tràng và cung cấp canxi, một mũi tên trúng hai đích. Bữa sáng bổ dưỡng này có thể được chuẩn bị chỉ trong 5 phút. Nếu bạn thích, hãy lưu lại và thử làm nhé!

Nguyên liệu làm món bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô

50g phô mai bào, 1 bắp ngô ngọt, 70g khoai lang, 50g bột mì đa dụng, 1 quả trứng gà, 50g sữa tươi.

Cách làm món bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô

Bước 1: Ngô ngọt bạn tách lấy hạt, rửa sạch. Gọt vỏ khoai lang sau đó rửa sạch và xắt thành dạng khối nhỏ có kích thước tương đương với hạt ngô. Đun sôi một nồi nước sau đó cho ngô ngọt và khoai lang vào chần sơ trong khoảng 2 phút, vớt ra, để ráo nước. Việc này giúp các nguyên liệu mềm ngon và tiết kiệm thời gian chiên sau đó.

Bước 2: Sau đó bạn cho ngô và khoai lang vào âu, thêm bột mì, sữa tươi và trứng gà, trộn đều. Hãy kiểm tra nếu hỗn hợp quá khô bạn có thể cho thêm chút sữa tươi vào. Tiếp đó bạn đổ phô mai bào sợi vào rồi trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện. Chú ý đến trạng thái sệt của hỗn hợp, tức là hỗn hợp khá dính và đặc.

Bước 3: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi phết một lớp dầu mỏng vào lòng chảo. Sau đó múc một lượng hỗn hợp bột vừa phải tạo thành hình tròn rồi dùng thìa dẹt nhẹ cho bánh phẳng. Sau khi tạo hình bánh xong, bạn chỉnh lửa ở mức vừa nhỏ. Khi một mặt bánh đã chín vàng nâu thì lật mặt bánh còn lại và tiếp tục chiên. Vì ngô ngọt và khoai lang đã được chần sơ trước đó nên chúng chín rất nhanh và có thể lấy ra và bày ra đĩa khi cả hai mặt đều có màu vàng nâu.

Thành phẩm món bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô

Loại bánh kếp này thực sự rất dễ làm và có chứa sữa, ngô, phô mai, khoai lang rất giàu các thành phần dinh dưỡng. Dù bạn dùng cho bữa sáng hay món ăn nhẹ để bổ sung canxi đều vô cùng tiện lợi! Món bánh có mùi thơm phức, dẻo thơm bởi phô mai và giòn mềm từ ngô cùng khoai lang, ai ăn cũng thích.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh kếp khoai lang, phô mai và ngô!