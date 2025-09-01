Muốn da mịn đẹp, căng mướt vào mùa thu, chị em hãy ăn món này ít nhất 1 tháng/lần: Dễ nấu và rất ngon

Mùa thu, từng đợt gió heo may ùa về, tiết trời bắt đầu chuyển se lạnh. Trong lúc này chúng ta sẽ thường thèm những món ăn ấm bụng và ngon miệng. Cuối tuần vừa rồi, tôi thử hầm một nồi giò heo, và thật bất ngờ, cả nhà đua nhau ăn hết. Chả mấy chốc nồi đã hết sạch, chẳng còn một giọt nước dùng nào!

Công thức không khó, nhưng có một vài bước quan trọng bạn không thể bỏ qua. Đầu tiên, áp chảo da giò heo (hoặc dùng đèn khò) rồi chà sạch để khử mùi hôi, chặt miếng vừa ăn. Sau khi chần sơ, đến lúc xào đường phèn. Thêm hai thìa canh đường và để tan chảy từ từ. Khi đường chuyển sang màu caramel và sủi bọt, cho giò heo vào xào. Khi từng miếng giò heo đã được phủ một lớp đường, cả nồi nguyên liệu sẽ sáng lên một màu nâu đỏ hấp dẫn.

Công đoạn hầm là lâu nhất. Tôi đã dùng nồi áp suất điện trong 30 phút để tiết kiệm thời gian. Nấu bằng phương pháp truyền thống với nồi thường sẽ mất hai tiếng để hầm chậm, nhưng thời gian chờ đợi chắc chắn là xứng đáng. Quá trình nấu chậm này cũng tạo ra collagen. Collagen chịu trách nhiệm cho hầu hết mọi lợi ích sức khỏe có thể có của chân giò heo, bao gồm: Giúp da mịn màng, cải thiện độ đàn hồi, tăng cường chức năng xương khớp, tăng cơ... Nhìn nước dùng sánh lại và phủ lên từng miếng chân giò heo thật sự rất thỏa mãn!

Vừa mở nắp, hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm đặc trưng của collagen. Cắn một miếng là thấy lớp da mềm mại và thịt mềm mại, vị mặn ngọt vừa phải, ngay cả xương cũng mọng nước.

Món ăn giàu collagen này rất thích hợp cho thời tiết se lạnh. Vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, đó là lý do tại sao nó lại được ưa chuộng đến vậy. Tin tôi đi, hãy làm theo công thức này và bạn sẽ có một món ăn đáng nhớ trên bàn ăn!

Nguyên liệu làm món móng giò heo tàu xì

4 cái móng giò heo, 2 thìa đường phèn, một ít hạt tiêu, 3 lát gừng, hành lá (hoặc 1 gốc hành baro), 2 thìa canh nước tương/xì dầu, 2 thìa canh nước tương đen, lượng gia vị vừa phải, một ít bột tiêu trắng, 2 thìa canh rượu nấu ăn, 2 cái hoa hồi, 1 nhánh quế nhỏ, 1 quả thảo quả.

Cách làm món móng giò heo tàu xì

Bước 1: Móng giò heo bạn dùng đèn khò, đốt cháy lớp da bên ngoài rồi chà sạch để khử mùi hôi. Sau đó bạn rửa sạch móng giò heo rồi chạt thành từng miếng nhỏ. Cho móng giò heo vào nồi nước, đun sôi rồi chần trong khoảng 3 phút. Sau đó vớt móng giò ra sửa sạch lại với nước ấm.

Bước 2: Đun nóng chảo với dầu ăn, cho đường phèn vào xào đến khi chuyển màu vàng nâu. Tiếp theo bạn cho hoa hồi, quế, thảo quả vào xào thơm. Sau đó cho móng giò heo vào, xào đều. Thêm vài lát gừng vào rồi xào ở lửa vừa cho đến khi móng giò heo chuyển màu hơi vàng.

Bước 3: Tiếp theo bạn đổ rượu nấu ăn dọc theo mép chảo rồi thêm nước tương, nước tương đen, bột tiêu trắng và lượng gia vị vừa đủ. Sau đó đảo đều cho đến khi màu móng giò heo đạt được như ý. Tiếp đó, bạn chuyển toàn bộ phần móng giò vào nồi áp suất, thêm lượng nước sôi vừa đủ cùng hành lá (đã được cuộn lại) vào. Sau đó đậy nắp nồi lại và bắt đầu hầm trong khoảng 30-40 phút. Sau khi món ăn chín, bạn lấy món ăn ra đĩa, rắc thêm chút rau mùi xắt nhỏ là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món móng giò heo tàu xì

Món móng giò heo này vừa ngon vừa có màu sắc đẹp mắt, vị ngon tuyệt vời. Lớp da màu nâu đỏ óng ánh ánh hổ phách, trong khi nước dùng sánh mịn bao bọc từng miếng. Một chút rau mùi thêm hương vị xanh tươi kích thích vị giác. Chỉ cần nhìn vào kết cấu mềm mại của giò heo, bạn có thể nhận ra nó đã được hầm đến độ hoàn hảo.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món móng giò heo tàu xì!