Trong đời sống văn hóa Việt Nam, Rằm tháng 7 mang ý nghĩa sâu sắc khi kết hợp cả hai nét đẹp tâm linh: Vu Lan báo hiếu và lễ Xá tội vong nhân. Đây là thời điểm các gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất, không chỉ dâng lên tổ tiên mà còn thể hiện lòng thành kính, hướng đến sự sung túc, bình an.

Năm nay, một mẹ đảm ở Hà Nội - chị Thu Hương đã gợi ý mâm cỗ mặn 11 món, vừa tinh tế trong cách bày trí, vừa trọn vẹn ý nghĩa phong thủy từ sắc màu đến hương vị. Hãy cùng khám phá từng món ăn để thấy được thông điệp may mắn và an lạc gửi gắm qua từng hương vị.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Mâm cỗ mặn Rằm tháng 7 đủ đầy, may mắn

1. Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng: Biểu tượng cát tường

Gà luộc vốn đã là món không thể thiếu trong mâm cỗ cúng. Khi biến tấu thành “gà cánh tiên ngậm hoa hồng”, món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa cát tường, phú quý. Con gà được luộc vàng ươm, dáng đứng hiên ngang, miệng ngậm bông hồng đỏ thắm tượng trưng cho sự may mắn và khởi đầu hanh thông.

2. Nem công: Sắc vị vương giả

Nem công là món ăn cầu kỳ, thường chỉ xuất hiện trong các dịp lễ trọng. Hương vị giòn thơm, phần nhân tươi ngon bọc khéo léo tạo thành hình cánh công xòe. Trong quan niệm xưa, công tượng trưng cho sự cao quý, phú quý. Vì vậy, món nem công trên mâm cỗ cũng gửi gắm lời chúc gia đình thịnh vượng.

Ảnh: Vũ Thu Hương

3. Chả phượng: May mắn và trường thọ

Tương tự nem công, chả phượng được tạo hình cách điệu theo chim phượng hoàng. Đây là loài chim gắn liền với sự may mắn, tái sinh và trường thọ. Món chả phượng vừa mềm vừa thơm, khi bày trên mâm cỗ cùng nem công tạo thành cặp đôi biểu trưng cho sự hòa hợp và cát lành.

4. Xôi gấc hoa sen: Sắc đỏ rực rỡ, sum vầy

Xôi gấc đỏ vốn tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc trọn vẹn. Khi được nén thành hình hoa sen, món ăn càng thêm thanh cao và tinh tế. Sen là loài hoa của Phật, mang ý nghĩa thanh tịnh, an yên. Bát xôi gấc hoa sen đặt chính giữa mâm cỗ như điểm nhấn rực rỡ, thu hút vận khí tốt lành.

5. Bánh bao sen vàng kim sa: No đủ, viên mãn

Bánh bao mềm mịn, nhân kim sa béo ngậy vàng ươm, khi ăn tan chảy trong miệng. Hình dáng bánh được tạo theo nụ sen vàng, gợi liên tưởng đến sự viên mãn, tròn đầy. Trên mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, bánh bao sen vàng tượng trưng cho no đủ, gia đạo sung túc.

Ảnh: Vũ Thu Hương

6. Tôm hấp nước dừa: Vị ngọt của tài lộc

Tôm vốn được coi là món ăn “tiến vua” trong văn hóa ẩm thực Việt. Khi hấp cùng nước dừa, tôm giữ được vị ngọt thanh, béo ngậy tự nhiên. Món ăn mang màu đỏ cam bắt mắt, tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng. Đây cũng là lựa chọn giúp mâm cỗ cân bằng giữa các món chiên xào và hấp luộc.

7. Nem hải sản: Vượng khí sinh sôi

Nem hải sản giòn rụm, phần nhân tôm cua cá hòa quyện đậm đà. Hải sản tượng trưng cho sự sung túc từ biển cả, nem hải sản trên mâm cỗ là lời cầu chúc gia đình luôn tràn đầy vượng khí, công việc như thủy triều dâng.

8. Bò xào khoai tây: Món ăn dung hòa

Thịt bò giàu năng lượng, khoai tây bùi béo, khi xào chung tạo thành món ăn dung hòa vị đậm đà và tinh thần gắn kết. Trong ý nghĩa phong thủy, bò tượng trưng cho sự kiên định, khoai tây lại biểu trưng cho sự chắc chắn. Kết hợp hai nguyên liệu mang thông điệp vững vàng, bền bỉ.

9. Nộm đu đủ bò khô: Giải ngấy, thêm màu sắc

Một mâm cỗ mặn không thể thiếu món nộm thanh mát. Đu đủ xanh thái sợi giòn, kết hợp bò khô đậm đà và nước mắm chua ngọt tạo thành hương vị cân bằng. Nộm đu đủ còn mang sắc xanh mát mắt, gợi sự tươi mới, giúp xua tan mệt mỏi và giữ tinh thần an yên.

Ảnh: Vũ Thu Hương

10. Chả quế: Hương vị truyền thống

Chả quế với lớp vỏ vàng óng, hương thơm dậy mùi quế là món ăn quen thuộc trong ẩm thực Hà Nội. Đây là sự kết nối giữa hiện tại và truyền thống, vừa giản dị, vừa sang trọng. Trên mâm cỗ Rằm, chả quế gợi nhắc đến hương vị quê hương, giữ gìn nếp nhà.

11. Canh bóng thả: Món canh tinh túy của người Hà Nội

Canh bóng thả là món canh cầu kỳ, hội tụ nhiều nguyên liệu tinh hoa: Bóng bì, giò, nấm, rau củ… Tất cả hòa quyện thành vị ngọt thanh, nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dưỡng chất. Món canh này tượng trưng cho sự hài hòa, viên mãn và cũng là điểm kết nhẹ nhàng cho mâm cỗ mặn.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Ý nghĩa trọn vẹn của mâm cỗ Rằm tháng 7

Mâm cỗ mặn 11 món gợi ý không chỉ đáp ứng yếu tố ngon miệng, đẹp mắt mà còn mang thông điệp phong thủy sâu sắc. Từ sắc đỏ của xôi gấc, sắc vàng của bánh bao kim sa, đến sắc xanh của nộm đu đủ, mỗi món đều là một “mảnh ghép” bổ sung năng lượng tích cực. Sự kết hợp tinh tế ấy giúp mâm cỗ vừa giàu dinh dưỡng, vừa trọn vẹn về ý nghĩa tâm linh cầu cho gia đình bình an, hạnh phúc, công việc hanh thông.

Trong đời sống hiện đại, dù bận rộn đến đâu, nhiều gia đình vẫn gìn giữ truyền thống làm cỗ Rằm tháng 7. Đó không chỉ là nghi thức cúng bái, mà còn là dịp để cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng, gắn kết tình thân.