Nếu đã chán ngô luộc thì hãy ăn ngô theo cách này: Dễ làm lại mềm ngon thơm lừng, dùng cho bữa sáng hay trưa đều hợp

Ngô là loại thực phẩm quen thuộc mà hầu như tất cả chúng ta đều yêu thích. Sau tháng 8, ở khắp các chợ, lượng ngô sẽ được bày bán nhiều và giá rẻ hơn. Thông thường chúng ta thấy trên thị trường hiện nay có 2 loại ngô phổ biến là ngô ngọt và ngô nếp. Loại ngô nếp dẻo mềm rất thích hợp để nấu chè, luộc khi ngon. Lúc ngô nếp già có thể dùng làm ngô bung, xôi ngô... Trong khi đó ngô ngọt là loại hạt to, nhiều nước thường dùng để xử lý thành nguyên liệu thô dùng làm bánh, sữa hạt, nấu chè, trộn cùng salad... Nếu chúng ta đã cảm thấy nhàm chán vì ăn ngô luộc thì hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn một cách thưởng thức ngô ngọt thơm ngon hơn - bánh ngô. Món bánh này làm rất dễ và thơm ngon. Bạn có thể làm sẵn rồi trữ đông rồi hấp lại dùng cho bữa sáng hoặc vào những bữa ăn trong các ngày bận rộn.

Nguyên liệu làm món bánh ngô

1 bắp ngô tươi, 2g men, 5g đường, 230g bột mì, một ít vỏ ngô.

Cách làm món bánh ngô

Bước 1: Để làm món bánh ngô thơm ngon bạn cần chọn bắp ngô ngọt càng tươi và nhiều nước càng tốt. Sau đó bạn bóc bỏ vỏ ngô rồi rửa sạch, tách hạt rời khỏi lõi (hoặc dùng dao thật sắc để lấy phần hạt ngô). Tiếp theo bạn cho ngô đã tách hạt vào máy, thêm một chút nước vào xay nhuyễn. Thành phẩm đạt được là khoảng 150g bột ngô là được.

Bước 2: Sau đó bạn phần ngô vừa xay vào âu trộn, thêm men nở và đường rồi khuấy đều. Tiếp đó bạn cho bột mì vào. Với bột mì thì bạn có thể chọn loại có hàm lượng gluten thấp, gluten trung bình hay gluten cao đều được. Sau đó dùng đũa và phới dẹt khuấy đều.

Bước 3: Sau khi phần bột mì và ngô được trộn vào với nhau bạn bắt đầu dùng tay nhào bột. Kinh nghiệm nhào bột để tránh bị nhão hoặc khô là bạn nên chia bột làm nhiều phần và cho vào trộn từng chút một. Làm như vậy sẽ giúp kiểm soát độ ẩm/mềm/khô dễ hơn. Sau khi đã nhào bột xong, bạn có thể dùng khăn xô hoặc nắp đậy lại và để bột nghỉ một lúc.

Bước 4: Sau khi bột nghỉ khoảng 5-10 phút, bạn lấy bột ra thảo nhào. Sau đó nhào bột kỹ lại một lần nữa. Sau khi thao tác nhào bột hoàn thành, bạn tiến hành chia bột thành từng phần nhỏ. Vê bột thành dải dài, sau đó dùng dao cắt bột thành các khối đều nhau. Tiếp theo bạn tạo hình cho món bánh nhỏ xinh này. Bước đầu tiên là vo tròn, bước thứ hai là vê thành sợi dài nhỏ, hai đầu mỏng, giữa dày.

Bước 5: Sau khi tạo hình xong, bạn cho từng phần bánh ngô vào vỏ ngô đã được cắt tỉa gọn và rửa sạch. Đây là sự tận dụng hoàn hảo cho món bánh này. Sau đó bạn đặt bánh vào xửng hấp và ủ trong khoảng 15-30 phút.

Bước 6: Khi bạn thấy từng phần bột bánh ngô đã tăng kích thước gấp 1.5 lần so với kích thước ban đầu và ấn nhẹ vào thấy bột đàn hồi nghĩa là đã sẵn sàng để hấp. Bạn đặt xửng bánh ngô lên nồi hấp, bật bếp, đun sôi nước rồi hạ về mức lửa nhỏ. Hấp bánh trong khoảng 15 phút và giữ nguyên trong nồi khoảng 3 phút sau khi tắt bếp để tránh bánh bị co lại. Sau đó bạn lấy bánh ra và thưởng thức.

Mẹo: Sau khi hấp xong, đừng vội mở nắp và lấy bánh ra khỏi nồi. Đây chính là bí quyết giúp bánh không bị xẹp/co lại.

Thành phẩm bánh ngô

Như vậy là món bánh ngô tươi, thơm phức đã hoàn thành rất đơn giản. Chúng có kết cấu tương tự như bánh bao nhưng thơm, vừa mềm và dai. Nó có mùi thơm tươi mát, hấp dẫn của ngô và vị ngọt vừa phải, đặc biệt rất thu hút với trẻ em. Món ăn này bạn có thể dùng cho bữa sáng hoặc ăn trưa ngày bận rộn và uống thêm ly sữa đều hợp.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bánh ngô thơm lừng này nhé!