Đây chính là món ăn bổ thận tuyệt vời nhất: Luân ăn 3 lần mỗi tuần sẽ nuôi dưỡng thận, tràn đầy năng lượng và trông trẻ trung hơn tuổi

Nhiều người khi bước vào tuổi trung niên, họ than phiền rằng không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, đặc biệt là khi đi bộ, họ hay vấp ngã và lưng không còn thẳng. Tình trạng "mềm nhũn" này không chỉ do tuổi tác mà còn bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt. Để duy trì thận khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai, điều cần thiết là chuẩn bị một số món ăn bổ dưỡng, nấu theo kiểu gia đình nhanh và đơn giản. Dưới đây là 3 sự kết hợp nguyên liệu giúp bạn giải quyết vấn đề; những món ăn này vừa tốt cho sức khỏe tổng thể vừa hiệu quả nuôi dưỡng thận.

Món đầu tiên là canh đuôi heo, đậu đen và quả óc chó. Nguyên liệu chính của món canh này là đuôi heo và đậu đen. Đuôi heo giàu collagen, giúp tăng cường xương khớp, trong khi quả óc chó bổ não và bảo vệ khớp. Thêm nhân sâm và hoàng kỳ còn giúp tăng cường tuần hoàn máu, nhãn giúp thư giãn tinh thần, còn đậu phộng bổ phổi và bổ khí. Về cách chế biến, đậu đen cần được ngâm kỹ trước để chín mềm và thấm gia vị tốt hơn; đuôi heo phải được chần qua để khử mùi hôi, đảm bảo nước canh trong và không bị ngấy. Khi đã sơ chế các nguyên liệu xong, bạn cho tất cả vào nồi và hầm trong khoảng 40 phút. Nêm thêm chút muối cho vừa ăn là hoàn thành. Sau khi ăn một bát canh, bạn sẽ cảm thấy khỏe khoắn và nhanh nhẹn hơn.

Món ăn thứ hai là canh đậu đen, củ mài và gà xương đen. Món canh này chủ yếu có tác dụng bổ huyết khí và tăng cường sức sống. Củ mài bổ tỳ vị, còn gà xương đen bổ dưỡng hơn gà thường. Canh có màu sắc đẹp mắt và hương vị thơm ngon. Thêm táo đỏ và kỷ tử giúp món canh thêm bổ dưỡng mà không quá nóng; gừng giúp giải hàn và làm ấm dạ dày. Điều quan trọng cần lưu ý là nên cho củ mài vào cuối cùng để tránh bị nát và giữ được độ giòn. Táo đỏ nên được bỏ hạt để tránh gây nóng trong người. Sau khi ăn món canh này, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái tự nhiên.

Món ăn cuối cùng là một món tráng miệng - chè đậu đen, dâu tằm và quả óc chó, chủ yếu để nuôi dưỡng làn da và thúc đẩy mái tóc khỏe mạnh. Đậu đen nên được nấu cho đến khi rất mềm và nhuyễn để dễ hấp thụ và tiêu hóa hơn. Dâu tằm tươi nên được cho vào cuối cùng để giữ màu. Quả óc chó và kỷ tử bổ não và máu, trong khi táo đỏ cân bằng hương vị. Ăn một hoặc 2 bát sẽ giúp tóc đen bóng hơn rõ rệt, đồng thời cải thiện độ đàn hồi của da; đặc biệt thích hợp cho người trung niên và cao tuổi.

Những món ăn này đều dùng những nguyên liệu đều dễ kiếm, cách chế biến đơn giản, và thành phẩm là những món ăn thanh nhẹ, thơm ngon tự nhiên, ít dầu mỡ và muối, rất phù hợp cho việc duy trì sức khỏe hàng ngày của người trung niên và người cao tuổi. Quan trọng hơn, sự kết hợp của các nguyên liệu này giúp bổ máu, tăng cường xương khớp và cơ bắp. Ăn những món này chắc chắn sẽ giúp bạn hồi phục sức khỏe khi về già, giúp bạn đi lại vững vàng và thoải mái.

Đâu đó trong cuộc sống, thi thoảng bạn sẽ nghe câu nói thế này: Khi cơ thể già đi, lưng sẽ yếu, giống như một thanh xà nhà cong vênh - không còn chỗ dựa. Ăn uống đúng chế độ cũng giống như cung cấp đủ gỗ và xi măng cho "ngôi nhà", giúp nó chống chọi được gió mưa mà không bị sụp đổ. Vì vậy, mọi người nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, hãy bổ sung những món canh ngon và bổ dưỡng để bắt đầu chăm sóc cơ thể, bồi bổ thận.

Khi nói đến việc nuôi dưỡng cơ thể, sự kiên trì là chìa khóa. Ăn 1 hoặc 2 lần trong thời gian ngắn sẽ không tạo ra nhiều khác biệt, nhưng nếu bạn biến nó thành một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống của mình, hiệu quả sẽ tích lũy dần, và những thay đổi rõ rệt và hữu hình sẽ thú vị hơn nhiều. Khi sức khỏe ổn định, thận được nuôi dưỡng, bạn sẽ cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn, tâm trạng của bạn tự nhiên được cải thiện, và bạn sẽ không phải lo lắng về việc theo kịp các hoạt động hàng ngày.

Đây không phải là một nghệ thuật huyền bí nào cả; mà chỉ là một quy luật chúng ta học được từ những lời khuyên truyền miệng của người lớn tuổi. Thường xuyên ăn 3 món này trong các bữa ăn hàng tuần sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn, người cao tuổi sẽ khiến con cháu cảm thấy yên tâm.