Món ăn được nấu từ nguyên liệu này chỉ cần xào sơ qua thôi mà ai thử là cứ gắp liên tục, càng ăn càng thấy ngon

Khi tháng Sáu ập đến với cái nóng oi bức, nhiệt độ tăng cao, không chỉ khiến ta đổ mồ hôi và khó chịu mà còn gây mất cảm giác thèm ăn. Vào những lúc như thế này, việc lựa chọn những món ăn ngon miệng là vô cùng cần thiết, vừa thỏa mãn vị giác vừa cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Mùa hè là mùa dưa chuột, và những quả dưa chuột theo mùa này, chúng có giá rất rẻ khoảng 15-20 nghìn/kg. Đây cũng là một món ăn bạn sẽ không bao giờ chán. Dưa chuột không chỉ có giá cả phải chăng mà còn giàu nước và kali, giúp bổ sung lượng chất lỏng và kali bị mất qua mồ hôi, do đó làm dịu cơn khát và mang lại cảm giác mát mẻ. Hơn nữa, dưa chuột cực kỳ ít calo, khiến chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng.

Hôm nay chúng ta cũng nói về món ăn được chế biến từ dưa chuột, tuy nhiên đây không phải là dưa chuột tươi xanh thông thường. Loại dưa chuột này đã được lên men tự nhiên cho đến khi chua. Quá trình này không chỉ giúp dưa giòn hơn mà còn tăng giá trị dinh dưỡng. Và món ăn được nấu từ nguyên liệu này chỉ cần xào sơ qua thôi mà ai nấy cứ liên tục ăn thử, càng ăn càng thấy ngon. Hương vị tươi mát và chua nhẹ của nó chắc chắn sẽ chinh phục bạn. Ngày nay, việc mua trực tuyến nguyên liệu này cũng rất tiện lợi, vì vậy nếu bạn thấy nó, hãy mua một ít và thử xem - đây là một nguyên liệu không thể thiếu cho mùa hè!

Nguyên liệu làm món dưa chuột muối xào thịt băm

Nửa cân dưa chuột muối (hoặc bạn cũng có thể dùng dưa gang muối), 150g thịt vai heo, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh đường, 1g tiêu trắng, 2g muối, 2 tép tỏi, 1 quả ớt hiểm (tùy thích), 1 muỗng canh rượu gạo.

Cách làm món dưa chuột muối xào thịt băm

Bước 1: Bạn lấy dưa chuột muối ra, cắt đôi theo chiều dọc rồi dùng thìa loại bỏ ruột. Rửa sạch phần vỏ dưa chuột muối, cắt thành từng miếng vừa ăn. Sau đó ngâm trong nước để loại bỏ bớt vị chua. Rửa thịt vai heo và thái thành miếng mỏng rồi băm nhỏ. Tỏi băm nhỏ, ớt hiểm băm nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng, không cần cho dầu ăn vào. Tiếp đó trút vỏ dưa chuột muối vào chảo và xào cho đến khi nước bay hơi hết, lấy ra, để riêng. Điều này sẽ làm nổi bật vị chua và giúp vỏ dưa chuột giòn hơn. Tiếp theo bạn cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm thịt băm vào xào nhanh đến khi thịt tơi ra, thêm rượu gạo và bột tiêu rồi xào đến khi thơm. Tiếp đó, cho nước tương và dầu hào vào đảo đều. Đẩy phần thịt băm sang một bên, sau đó cho tỏi băm và ớt băm nhỏ vào xào cho thơm.

Bước 3: Tiếp theo, cho vỏ dưa chuột muối vào xào đến khi thơm. Sau đó, đẩy thịt băm vào, xào đều cùng vỏ dưa chuột muối. Thêm chút muối và đường rồi đảo đều. Nếu thích hành lá, bạn có thể cho thêm một ít hành thái nhỏ vào, xào đều trước khi lấy món ăn ra đĩa.

Thành phẩm món dưa chuột muối xào thịt băm

Món dưa chuột muối xào thịt băm có hương vị chua ngọt ngon tuyệt đã sẵn sàng! Đừng để vẻ ngoài giản dị của nó đánh lừa bạn; chỉ cần một miếng thôi là bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục! Vỏ dưa chuột muối lúc này có vị chua ngọt giòn tan, đậm đà và hơi cay. Thịt băm mềm, thấm gia vị đậm đà. Bữa cơm ngày hè chỉ cần món này ăn cùng cơm trắng đủ để cả gia đình no nê! Rất đáng để thử!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món dưa chuột muối xào thịt băm!